New Orleans: Beschwingter Polsterstuhl

Die neue Leichtigkeit von A.B.C. Worldwide

Leicht und beschwingt kommt der Polsterstuhl New Orleans von A.B.C. Worldwide daher. Nicht ganz unschuldig daran ist das zierliche Metallgestell, das aus pulverbeschichtetem Stahlrohr besteht. Der Rücken des designorientierten Stuhls ist wie eine Umarmung für den Rücken geformt und gibt dem Gast angenehmen Halt. Auch der gepolsterte Sitz sorgt für Bequemlichkeit.

Aufgrund seines frischen Designs ist New Orleans genauso für den Einsatz in Cafes wie in Restaurants geeignet. Auch im Hotelzimmer macht der Vollpolsterstuhl eine gute Figur. New Orleans ist ein Stuhl der Marke „Worldwide Seating“, die speziell für die fordernde Nutzung in der Gastronomie und Hotellerie ins Leben gerufen wurde. Möbel dieser Marke halten aufgrund ihrer Konstruktion und Verarbeitung so einiges aus. New Orleans gibt es in den unterschiedlichsten Bezügen, so dass man sich auch gut ein „Mix & Match“ in verschiedenen Farben im Restaurant vorstellen kann.

Mehr Informationen hier.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

Firmenkontakt

A.B.C. Worldwide Import für Möbeleinrichtungen und mehr GmbH

Christoph Hanselle

Stockholmer Str. 26

48455 Bad Bentheim Gildehaus

05924-782790

05924-7827915



http://www.abc-worldwide.de

Pressekontakt

Silvia Geuker Kommunikation

Silvia Geuker

Kümper 7

48341 Altenberge

01771443098



http://www.silvia-geuker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.