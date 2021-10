newgen medicals Luxus-Ganzkörper-Massagesessel GMS-250

Massagen und entspannende Musik per Smartphone-App steuern

– Automatische Anpassung an individuelle Körperformen

– Erzeugt ein Gefühl der Schwerelosigkeit

– 6 automatische Massageprogramme mit Schnellwahltasten

– Bequeme Steuerung per App und Fernbedienung

– Space Cover mit LED-Beleuchtung und Aroma-Therapie

– Integrierte Bluetooth-Lautsprecher für kabellosen Musikgenuss

Entspannung für den ganzen Körper: Der persönliche Luxus-Massagesessel von newgen medicals verwöhnt sanft Nacken, Schultern, Rücken, Oberschenkel, Waden und Füße. Dank Space-Cover mit kleinen LED-Leuchten direkt über dem Kopf fühlt man sich während der Massage wie unter freiem Himmel!

Massage ganz nach Wunsch: Man wählt und kombiniert die Massagearten, die zu den eigenen Bedürfnissen passen! Die Massageposition und Geschwindigkeit passt man dabei flexibel an:

– 6 automatische Massage-Programme mit Schnellwahltasten

– 3 manuelle Massage-Programme: Normale, Dehn- und Luftkissen-Massage

– Angenehme Wärme-Funktion

– Luftdruck-Massage

– Fußsohlen-Massage

– Individuelle Positionseinstellungen

– Aroma-Therapie

Angenehme Wärme für den Rücken: Nach Belieben kann man zur Wunsch-Massage Infrarot-Wärme hinzuschalten. Das lockert die Rückenmuskeln zusätzlich und kann Verspannungen entgegenwirken.

Die Lieblingsmusik während den Massagen hören: Mit den integrierten Bluetooth-Lautsprechern lässt man sich während den Anwendungen auch akustisch verwöhnen. Einfach zurücklehnen und sanfte Klänge während der Massage hören.

Komfortable Handhabung: Der Luxus-Massagesessel lässt sich bequem per Fernbedienung, Bedienpanel an der Armlehne oder per App auf dem Smartphone steuern. Einfach verschiedene Funktionen austesten und bis zu 3 seiner Lieblings-Kombinationen für einen schnellen Zugriff speichern – perfekt nach einem langen Arbeitstag!

– Luxus-Ganzkörper-Massagesessel in Schwarz mit Space-Cover, Bluetooth und App

– Sanfte Massage für Nacken, Schultern, Rücken, Oberschenkel, Waden, Füße

– Bequeme Bedienung per kostenloser App und Fernbedienung

– Gratis-App für iOS und Android, erhältlich im App Store und bei Google Play

– Integrierte Lautsprecher für kabellosen Musik-Genuss per Bluetooth während entspannender Massagen

– 6 automatische Ganzkörper-Programme: Komfort-Massage (Entspannung der Muskeln und Knochen), Relax-Massage (fördert die Durchblutung), Ache-Relieve-Massage (Tiefenmassage an Akkupressur-Punkten), Fatigue-Recovery-Massage (Luftpolster-Aktivierung zur Ganzkörper-Entspannung), Full-Air-Pressure-Massage (Lindert Erschöpfung), Stretch-Massage (Dehnung)

– 6 Massagearten: 3D-Massage, Kneten, Kneten & Klopfen, Schulter-Kneten, Klopfen, Shiatsu; Massage-Geschwindigkeit und Weite einstellbar

– Luftdruck-Massage für Schultern, Beine, Gesäß und Füße: stufenlose Geschwindigkeits-, Intensitäts- und Weiten-Einstellung

– Zuschaltbare Heiz-Funktion und Fußmassage

– Space-Cover mit Aroma-Therapie und LED-Beleuchtung

– Speicherfunktion für 3 individuelle Programme

– Automatische Neigungseinstellung in 2 Stufen: erzeugt ein Gefühl der Schwerelosigkeit

– Verstellbare Rückenlehne und Bein- und Fußstütze

– Leichter Transport: Rollen an Rückkante der Unterseite

– Oberfläche in Lederoptik (abwaschbar)

– Stromversorgung: 230 V / 50 Hz

– Leistungsaufnahme: 260 Watt

– Farbe: schwarz

– Maße: 220 x 137 x 80 cm, Gewicht: 168 kg

– Ganzkörper-Massagesessel mit Bluetooth & App inklusive Fernbedienung und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107390552

Preis: 4.899,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7092-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7092-4011.shtml

newgen medicals Luxus-Ganzkörper-Massagesessel GMS-250 mit Space-Cover, Bluetooth, App, beige

– Farbe: beige

– EAN: 4022107391498

Preis: 4.899,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7094-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/RNhJGOCj

