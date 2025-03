NEXCOM stellt KI-gestützten Edge-Server FTA 5190 mit Intel Xeon 6 SoC vor

Kompakte 1U-Rackmount-Lösung für KI-Beschleunigung, Netzwerksicherheit und Bildanalyse

New Taipei City, Taiwan – NEXCOM freut sich, den FTA 5190 AI-Powered Edge Server vorzustellen, der auf dem Intel Xeon 6 SoC basiert. Der FTA 5190 erfüllt die wachsende Nachfrage nach nahtloser Datenverarbeitung und ermöglicht effiziente Zusammenarbeit, Big-Data-Verarbeitung und anwendungszentrierte Bereitstellungen.

Dank seines kompakten Designs lässt sich der FTA 5190 problemlos in die vorhandene Infrastruktur integrieren und kann so kostspielige Altsysteme ersetzen sowie Platz-, Energie- und Wartungskosten senken. Dieser neue Edge-Server erreicht dies durch die Nutzung schneller, leistungsstarker und effizienter SoC-, Netzwerk- und Speicherfunktionen – alles in einem bemerkenswert kompakten 1U-Formfaktor und optimiert für die beste Leistung pro Watt. Als führender Lösungsanbieter ist NEXCOM anderen Unternehmen in den Bereichen Netzwerktechnologie und F&E einen Schritt voraus.

Neueste Prozessortechnologie des Intel Xeon 6 SoC

Dank NEXCOMs langjähriger Zusammenarbeit mit Intel ist NEXCOM unter den ersten Anbietern, die diese Plattformen bereitstellen können.

Die Leistung des Intel Xeon 6 SoC ist der Schlüssel zum Leistungssprung des FTA 5190. Die neueste Prozessorarchitektur von Intel ist für Unternehmens-, Netzwerk-, 5G-, Cloud-, KI- und HPC-Anwendungen (High-Performance Computing) optimiert, die der FTA 5190 bedient.

Mit bis zu 32 Kernen (64 Threads mit Intel Hyper-Threading-Technologie) für den FTA 5190 ist die optimierte, skalierbare Architektur dieser SoC-Familie in Sachen KI-Beschleunigung und Sicherheitsoptimierung führend. Dieses SoC bietet nicht nur Leistung für lastintensive Aufgaben, sondern kann sich auch an einfachere Aufgaben anpassen. Ein Hardwarekern kann als zwei virtuelle Kerne für einfachere Aufgaben fungieren (wichtig für vRAN, SASE, SD-WAN und mehr). So können Anwendungen mehr Arbeit parallel erledigen und Aufgaben schneller abschließen.

Der Speicher der CPU mit hoher Bandbreite und der integrierte 200G-Durchsatz ermöglichen erweiterte Konnektivität – beispielsweise sind acht 25-GbE-LAN-Ports für Netzwerke integriert und senken so die Gesamtbetriebskosten. Die integrierte KI-Beschleunigungs-Engine des SoC und die Intel QuickAssist-Technologie (Intel QAT) bieten Beschleunigung für Deep Learning, Kryptografie und Datenkomprimierung. Diese Funktionen sparen Zeit und Kosten, indem sie rechenintensive Workloads auslagern und so CPU-Kapazitäten freigeben.

Intel QAT verbessert wichtige Aufgaben, die von hochmodernen Anwendungen gefordert werden, darunter Verschlüsselung, Datensicherheit, Komprimierung, Medienverarbeitung und kombinierte Operationen (z. B. Kryptografie mit Komprimierung).

Kompaktes Rackmount-Gerät mit Hochgeschwindigkeitsspeicher und umfassender Konnektivität

Der kompakte und dennoch außergewöhnlich leistungsstarke FTA 5190 Edge-Server von NEXCOM verfügt über PCIe Gen4/5 NVMe-Speicher für eine nahtlose Hot-Data-Verarbeitung. Ausgestattet mit umfangreichen Ethernet-Funktionen – darunter acht 25-GbE-Glasfaseranschlüsse, acht 1-GbE-Kupferanschlüsse und ein LAN-Modulsteckplatz für bis zu 100-GbE-Flexibilität bei hohem Datenverkehr – zeichnet sich der FTA 5190 durch Netzwerksicherheit, Bilderkennung und Medienanalyse aus. Für zusätzliche Sicherheit und Datenintegrität unterstützt der Server auch die Trusted Platform Module-Technologie (TPM 2.0). Der Server ist NCS SDK-fähig, um Software- und Anwendungsentwicklung der Kunden zu vereinfachen, und bietet eine nahtlose Peripheriesteuerung sowie hohe Systemleistung.

Zur Erweiterung, für zusätzlichen Speicher und umfassende Konnektivität sind mehrere branchenübliche M.2 NVMe/PCIe4/5-Schnittstellen integriert, dazu acht externe 25-GbE SFP+-Ports und acht externe 1-GbE RJ45-Ports. Trotz der kompakten Größe gibt es in vier Steckplätzen noch Platz für bis zu 128 GByte DDR5-6400 ECC RDIMM, um die schnelle In-Memory-Verarbeitung anspruchsvoller Anwendungen zu unterstützen. Dank dieser Funktionen eignet sich der FTA 5190 perfekt für Netzwerksicherheit, Bilderkennung, Medienanalyse und mehr.

Schlanker 1U-Formfaktor für einfache Installation und verbesserte Effizienz

Das optimierte und schlanke 1U-Design des NEXCOM FTA 5190 ist ideal für beengte Platzverhältnisse wie Wandmontage-Racks und Telekommunikationsschränke. Dies macht die Installation schnell und einfach und gewährleistet einen mühelosen, kostengünstigen Austausch älterer Geräte mit einer massiven Steigerung von Leistung und Energieeffizienz.

Weitere Informationen zum FTA 5190 von NEXCOM finden Sie unter:

https://www.nexcomusa.com/Products/network-and-communication-solutions/edge-cloud-solutions/sd-wan-appliance/fta-5190

Intel, das Intel-Logo und andere Intel-Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

NEXCOM wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taiwan. Das Unternehmen gilt als weltweit führender Anbieter von Edge-Computing- und industriellen IoT-Lösungen. NEXCOM demonstriert ein unerschütterliches Engagement für Exzellenz und bietet integrierte Dienste, wie SD-Edge Computing (softwaredefiniertes Edge Computing) und hochmoderne MOM-Plattformen (Manufacturing Operations Management). Zu seinen umfassenden Lösungen gehören Netzwerk und Kommunikation, mobiles Computing, Videoüberwachung, Smart City und Smart Retail, digitales Gesundheitswesen, AIoT-Dienste, OT-Cybersicherheit, industrielles IoT und Industrieroboter – alle entwickelt auf Basis offener Standards. Als Vorreiter der Branche setzt NEXCOM weiterhin Maßstäbe für Innovation und Zuverlässigkeit und erfüllt die vielfältigen Bedürfnisse seiner globalen Kundschaft mit Präzision und Erfahrung.

Weitere Informationen: www.nexcom.com

