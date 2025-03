Sweetypet Smarter Haustier-Futterautomat

Sorgt für regelmäßige Fütterungszeiten mit frischem Futter

– Automatische Fütterung mit einstellbarem Zeitplan per App

– Geeignet für Nass- und Trockenfutter, für Katzen und kleine Hunde

– Integrierte Kühlung durch Eiskristallboxen hält Nassfutter länger frisch

– Einfach zu reinigen durch abnehmbare Teile

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung, Zeitpläne und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Ideal für Nass- und Trockenfutter: Dieser smarte Futterautomat mit Kühlfunktion von Sweetypet sorgt dafür, dass die Katze stets optimal versorgt ist, auch wenn man unterwegs ist. Der Futterautomat eignet sich sowohl für Nass- als auch für Trockenfutter und passt sich perfekt an die Bedürfnisse der Katze an. Einmal eingestellt, sorgt das Gerät zuverlässig für bis zu 5 regelmäßige Fütterungen.

Immer frisches Futter: Dank der vier Kühlakkus bleibt das Nassfutter länger frisch und genießbar. Das Futter wird optimal gekühlt, so dass die Katze immer frisches und leckeres Futter bekommt. Dank der herausnehmbaren Komponenten ist das Gerät leicht zu reinigen. So bleibt alles hygienisch sauber.

Mit der App „ELESION“ weltweit die Kontrolle behalten: Mit der kostenlosen App ELESION können Fütterungszeiten und -pläne weltweit kontrolliert und angepasst werden.

Das Smart Home automatisieren: Kompatible Geräte mit der App verbinden und alles zentral steuern – direkt vom Smartphone oder Tablet-PC aus! Die Geräte lassen sich sogar untereinander vernetzen.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Bei bereits vorhandenen Smarthome-Geräten im Zuhause, die über eine entsprechende App gesteuert werden, gibt es eine gute Nachricht: Die ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So können alle Geräte auf Wunsch gemeinsam gesteuert werden – sogar mit automatischen Funktionen!

– Automatische Fütterung mit Zeitplan-Funktion für präzise Fütterungsintervalle

– Geeignet für Nass- und Trockenfutter

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Verwalten der Fütterungszeiten- und Pläne

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Kühlung per vier Kühlakkus: hält Nassfutter länger frisch

– 5 Schälchen je 380 ml für bis zu 5 Mahlzeiten

– Leichte Reinigung durch abnehmbare Komponenten

– Stromversorgung: per USB-A (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Notstromversorgung: 3 Batterien Typ C / Baby (bitte dazu bestellen)

– Futterautomat inklusive 4x Kühlakkus, Stromkabel (USB-A auf Hohlstecker) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107444125

Preis: 79,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8854-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8854-3680.shtml

