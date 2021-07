Nightingale Health erwirbt das deutsche Digital-Health-Unternehmen Yolife GmbH

Die weltweit führende Bluttestplattform von Nightingale Health Plc (“Nightingale”) wird durch die digitalen Gesundheitsfunktionen der Yolife GmbH (“Yolife”) in einer Akquisition ergänzt, bei der Nightingale alle Anteile an Yolife erwirbt. Yolife ist ein deutsches Digital-Health-Unternehmen, das eine mobile App entwickelt hat, die jedem durch wissenschaftlich fundierte Änderungen des Lebensstils hilft, länger bei guter Gesundheit zu leben.

Der entscheidende Wettbewerbsvorteil im globalen Gesundheits- und Wellnessmarkt ist die Kombination von Biotechnologie und Digital Health. Die proprietäre Biotechnologie-Plattform von Nightingale bietet eine ganzheitliche Gesundheitsanalyse aus einer einzigen Blutprobe, die keine andere Technologie auf dem Markt bietet. Die digitale Gesundheitslösung von Yolife lernt aus dem Verhalten des Benutzers und bietet den Nutzern eine ganzheitliche Strategie aus Challenges, die die Nutzer motivieren und ihnen helfen, ihre Gesundheitsziele zu erreichen. Die Assets von Yolife werden in das präventive Gesundheitsangebot von Nightingale integriert und das Gründungsteam von Yolife wird sich Nightingale anschließen, um die Mission von Nightingale zu beschleunigen, weltweit präventive Gesundheitslösungen anzubieten.

Es wird erwartet, dass die Übernahme die Entwicklung der digitalen Gesundheitsfunktionen von Nightingale insbesondere im Direktvertriebsmarkt erheblich unterstützen wird. Die Übernahme von Yolife, die strategische Partnerschaft mit Reaktor und das hauseigene Hochleistungsteam von Nightingale ermöglichen es, Nightingale kurzfristig eine weltweit wettbewerbsfähige Version für mobile Anwendungen auf den Markt zu bringen. Die kommende neue mobile App wird die führende Biotechnologie von Nightingale mit digitalen Gesundheitsfunktionen kombinieren.

Darüber hinaus erwartet Nightingale, dass die Übernahme von Yolife die Einführung von Nightingales Heimtestlösung für Verbraucher und Geschäftspartner unterstützt. Die Übernahme von Yolife stärkt die Fähigkeiten von Nightingale im Bereich der digitalen Gesundheit und strebt zusammen mit der zuvor angekündigten Partnerschaft mit Weavr Health eine starke und schnell wachsende Einführung seiner Testlösung für Zuhause im ersten Halbjahr 2022 an.

Teemu Suna, CEO und Mitbegründer von Nightingale:

“Nightingale steht an der Spitze des nächsten globalen Megatrends im Gesundheitswesen und kombiniert seine proprietäre Biotechnologie-Plattform mit digitaler Gesundheit. Durch die Integration der Fähigkeiten von Yolife in unsere Plattform können wir den Aufbau der führenden Digital Health Experience für Nutzer weiter beschleunigen. Ich war wirklich beeindruckt zu sehen, was Yolife in kürzester Zeit aufgebaut hat und es ist mir eine Freude, Yolifes Team im Team von Nightingale willkommen zu heißen.”

Roope Kärki, Mitbegründer von Yolife:

“Wir freuen uns, dem Team von Nightingale beizutreten. Wir teilen die Mission von Nightingale und wollen etwas bewegen. Die Menschen verdienen bessere Gesundheitslösungen und jetzt können wir zusammen mit den Fähigkeiten von Nightingale eine intelligentere Gesundheit in jedes Zuhause bringen.”

Tassilo Weber, Mitbegründer von Yolife:

“Digitale Gesundheitslösungen können eine große Hilfe bei der Verbesserung der Gesundheit sein, aber in Kombination mit Biotechnologie liegen die Möglichkeiten in einer anderen Liga. Der Beitritt zum Team von Nightingale ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, Biotechnologie und digitale Gesundheit zu kombinieren und wir sind gespannt, woran wir in Zukunft zusammenarbeiten können.”

Nightingale ist ein Technologieunternehmen, das die präventive Gesundheit transformiert. Wir stellen uns eine Welt vor, die sich darauf konzentriert, Menschen gesund zu halten und nicht nur Krankheiten zu behandeln. Durch die Kombination unserer bahnbrechenden Bluttesttechnologie und der Fähigkeit, zukünftige Krankheitsrisiken zu erkennen, schaffen wir eine weltweit führende Gesundheitsdatenplattform, die eine präventive Versorgung mit besseren Informationen ermöglicht. Die Plattform hilft Menschen bessere persönliche Gesundheitsentscheidungen zu treffen und verbindet die Gesundheitsbranche, um ihre Dienstleistungen für die präventiven Bedürfnisse des Einzelnen anzubieten. Indem wir die Welt mit umfassenden Gesundheits-Insights befähigen, beschleunigen wir wissenschaftliche Entdeckungen, Branchenentwicklungen und verbessern die persönliche Gesundheit aller.

