Nikolausstiefel-Aktion startet wieder / WWW befüllt Stiefel / Schaufenster stellen Stiefel aus / Schuhe können ab dem 6. Dezember wieder eingesammelt werden /

Weilburg, im November 2022. Auch in diesem Jahr findet die Nikolaus-Aktion der Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW) statt. Die WWW bietet Kindern vom 21. November bis zum 1. Dezember die Möglichkeit, ihre Stiefel abzugeben und sich füllen zu lassen.

Die WWW lädt wieder zur großen Nikolaus-Kinderstiefel-Aktion ein. Dabei können die Mädchen und Jungen einen ihrer Stiefel bei „Horne Mode, die Spaß macht“ in der Weilburger Langgasse 35 bis 37 abgeben, natürlich mit ihrem Namen und der Anschrift versehen. Alle Stiefel werden im Auftrag der Wirtschafts-Werbung Weilburg vom Nikolaus mit leckeren Sachen gefüllt und in den Schaufenstern der WWW-Geschäfte in der Innenstadt oder auf Wunsch auch im Gewerbegebiet Kubach versteckt. Ab Nikolaus können sich die Kinder dann auf die Suche nach ihren Stiefeln machen, die in den Schaufenstern der Geschäfte ausgestellt werden. Wer seinen Schuh findet, darf ihn befüllt mitnehmen. „Wir freuen uns auf zahlreiche Stiefel und ein spannendes Stiefelsuchen. Die Aktion lädt Groß und Klein in die Innenstadt ein. Es ist immer wieder ein Erlebnis, den eigenen Stiefel in den Schaufenstern zu finden. Und obendrauf wird die Suche ja auch mit einigen Leckereien belohnt“, so Wolfgang Eck, der Vorstandsvorsitzende der Wirtschafts-Werbung Weilburg.

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden, als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit über 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Weilburg an der Lahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

