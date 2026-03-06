Noch 100 Tage: AGRAVIS bereitet sich auf die DLG-Feldtage vor

Countdown am 8. März: Dann sind es noch 100 Tage bis zu den DLG-Feldtagen 2026, die vom 16. bis 18. Juni im Internationalen DLG-Pflanzenbauzentrum (IPZ) in Bernburg (Sachsen-Anhalt) stattfinden. Die Vorbereitungen sind drei Monate vor Beginn der Feldtage in vollem Gange.

Als Mitveranstalter plant die AGRAVIS Raiffeisen AG mit mehreren operativen Konzerngesellschaften unter der Federführung der AGRAVIS Ost GmbH einen starken Auftritt in Bernburg. Das gemeinsame Motto: „Wissen säen. Zukunft ernten.“ Für die Besucherinnen und Besucher entsteht ein praxisnahes Programm mit effizienten und zukunftssicheren Pflanzenbausystemen, eindrucksvollen Technikdemonstrationen und intensiven Fachgesprächen.

Moderner Pflanzenbau, innovative Landtechnik und digitale Lösungen

Neben der AGRAVIS Ost beteiligen sich die AGRAVIS Technik Sachsen-Anhalt/Brandenburg, die AGRAVIS Technik Center, die Landtechnik Steigra, die Newtec-Gruppe sowie die AGRAVIS Pflanzenbau-Vertriebsberatung. Auf einer Stand- und Demonstrationsfläche von rund 3.000 Quadratmetern zeigen die Partner, wie moderner und wasserschonender Pflanzenbau, innovative Landtechnik und digitale Lösungen ineinandergreifen.

Die Technik-Gesellschaften bringen eine Auswahl moderner Maschinen ihrer Haupthersteller Fendt, Claas und New Holland mit nach Bernburg. Ein weiterer Schwerpunkt sind Robotik und KI: Die Besucherinnen und Besucher können auf der Demofläche den vollautonomen Schlepper Agbot von Agxeed sowie den Hackroboter Farming GT im Einsatz sehen. Am Hauptstand steht außerdem ein Spotsprayer.

Weitere Highlights:

– 68 Versuchsparzellen

– 21 Sorten aus sieben Kulturen – Weizen, Gerste, Raps/Erucaraps, Mais, Zuckerrüben, Zwischenfrüchte und Erbsen

– 11 Versuchsfragen von Fruchtfolgestrategien bis zu elektronenbehandeltem Saatgut

Vorbereitung der AGRAVIS-Parzellen

„Die Kulturen auf unseren Parzellen in Bernburg sind insgesamt sehr gut über den Winter gekommen“, berichtet Anastasia Thiem, AGRAVIS Pflanzenbau-Vertriebsberatung. Zurzeit erfolgen Insektizidmaßnahmen im Raps sowie die erste Düngergabe in Raps und Getreide. Sobald der passende Zeitpunkt gekommen ist, beginnen die Aussaatarbeiten für Zwischenfrüchte, Mais und Zuckerrüben. Neben Fungizidbehandlungen in Raps und Getreide laufen dann bis zum Start der DLG-Feldtage die üblichen Pflanzenschutzmaßnahmen sowie die spezifischen Arbeiten zu den einzelnen Versuchsfragen. Ab dem 16. Juni können sich Besucherinnen und Besucher am AGRAVIS-Stand VH 11 am Eingang West über die Ergebnisse informieren und direkt mit den Fachleuten ins Gespräch kommen.

Praxistaugliche Lösungen für die moderne Landwirtschaft

Mit den Versuchsflächen und den Landtechnik- und Robotik-Demonstrationen erhalten alle Interessierten einen umfassenden Überblick darüber, wie praxistaugliche Lösungen für die moderne Landwirtschaft aussehen: „Wir möchten zeigen, was heute schon möglich ist und welche Stellschrauben Betriebe morgen bewegen können. Die DLG-Feldtage bieten das ideale Umfeld, um gemeinsam in den Dialog zu gehen“, betonen Dr. Olaf Günther-Borstel (Geschäftsführer AGRAVIS Ost GmbH), Volker Karbstein (Geschäftsführer AGRAVIS Technik Holding GmbH) und Jens Petermann (Bereichsleiter Pflanzen, AGRAVIS Raiffeisen AG).

agrav.is/dlg-feldtage

www.dlg-feldtage.de

