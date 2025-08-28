NORDIC RELAXING: Auszeit mit Meeresbrise

NORDIC RELAXING startet 2026 mit Entspannungsretreats im Norden

Ab 2026 lädt das Entspannungsstudio NORDIC RELAXING zu besonderen Retreats an die norddeutsche Küste und in beliebte Städte wie St. Peter-Ording, Lübeck und Timmendorfer Strand ein. Im Mittelpunkt der mehrtägigen Auszeiten stehen Entspannung, Achtsamkeit und nachhaltiges Wohlbefinden.

Inspiriert von der nordischen Ruhe setzt NORDIC RELAXING dabei auf ein vielfältiges Programm. Die Retreats verbinden achtsame Entspannungseinheiten, Atemübungen und Naturerlebnisse mit der wohltuenden Atmosphäre der Küste. Ob barfuß am Strand, beim Spaziergang in Stille oder bei geführten Entspannungsübungen: Teilnehmer*innen erleben Momente, die bleiben.

Die Auszeiten richten sich an alle Personen, die sich nach bewussten Pausen sehnen und mit Unterstützung von Wellen, Meeresbrisen und Strandblick neue Energie tanken möchten. „In den Retreats entstehen Augenblicke und Erlebnisse, die den allgegenwärtigen Stress in den Hintergrund rücken und Raum geben, die innere Stopp-Taste zu aktivieren. Dabei spüren Gäste die Kraft des Nordens und nehmen dieses Gefühl mit in ihren Alltag zurück“, erklärt Constantin Jacob, Gründer von NORDIC RELAXING.

Küstenorte zum Durchatmen

Die sorgfältig ausgewählten Locations tragen wesentlich zum Erfolg der Retreats bei. Bereits buchbar sind:

– Neujahrs-Retreat „Nordwärts“ im Hotel Landhafen in Niebüll

– Familienretreat „Herzensbande“ im Familotel Strandkind in Pelzerhaken

– Retreat „Cozy Moments“ im The Cozy am Timmendorfer Strand

– Retreat „Nordseebrise“ im StrandGut Resort in St. Peter-Ording

Zudem bilden das Kulturgut Hasselburg in Altenkrempe, das Seehotel Töpferhaus in Alt Duvenstedt sowie das Hotel Die Reederin in Lübeck den Rahmen für kommende Retreats von NORDIC RELAXING.

Alle Retreats kombinieren sorgsam ausgewählte Inhalte mit ausreichend individueller Freizeit. So bleibt genug Raum, um persönliche Lieblingsmomente zu genießen. „Ich wünsche mir, dass die Teilnehmer*innen mit einem leichteren Herzen und einem klareren Blick nach Hause kehren. Vielleicht auch mit der Erkenntnis, dass Glück nach salziger Küstenluft riecht“, so Constantin Jacob.

Plätze sichern für ein entspanntes Jahr 2026

Die ersten Retreats starten im Januar 2026, Termine und Programme sind auf der Website des Entspannungsstudios veröffentlicht. Interessierte können sich jetzt unverbindlich informieren oder ihren Platz direkt buchen.

Weitere Informationen zu allen Retreat-Terminen für das Jahr 2026 gibt es unter: https://www.nordic-relaxing.de/retreats/

Ruhe und Entspannung statt Hektik und Stress: NORDIC RELAXING bietet Entspannungseinheiten zur Stressreduzierung. Die Kurse finden als Termin nach Vereinbarung in Einzelsessions oder mit maximal zwei Personen statt. Das Entspannungsstudio befindet sich in der Lübecker Altstadt.

Bildquelle: Nordic Relaxing/Robert Schlossnickel