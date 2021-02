Note sehr gut: Auszeichnung für die Lernplattform ELUCYDATE

Kissing, 03. Februar 2021 – Die Online-Trainingsplattform ELUCYDATE aus dem Hause WEKA MEDIA ist vom eLearning Journal mit der Note “sehr gut” ausgezeichnet worden. Besonders punkten konnten neben dem breiten und modernen Themenspektrum, das didaktische Konzept sowie die technische Umsetzung.

“Future Skills” werden in der betrieblichen Bildung immer wichtiger – gerade in den Bereichen der Soft Skills und Digitalisierung, denn Arbeitnehmer benötigen neue Kompetenzen, um mit den fortlaufenden digitalisierungsbedingten Veränderungen der Arbeitswelt erfolgreich umgehen zu können. Aber auch die Bildungslandschaft hat sich durch den digitalen Wandel massiv verändert. Innovationen wie das E-Learning haben Lernenden vielfältige neue Möglichkeiten eröffnet, ein gutes Beispiel ist die Online-Trainingsplattform “ELUCYDATE” aus dem Hause WEKA MEDIA.

ELUCYDATE bietet Unternehmen und deren Mitarbeitern in bis zu 100 modular aufgebauten Kursen konzentriertes und anwenderorientiertes Wissen für ein modernes und selbstorganisiertes Lernen. Die behandelten Themenbereiche gehen von “Management” und “Persönlicher Entwicklung” über “Kommunikation und Kreativität” bis zu “Effektivität”, “Digitalisierung” sowie “Selbstbestimmtes Lernen” in den drei Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch. Nahezu jede Facette, die Mitarbeiter und Vorgesetzte für die Stärkung ihrer persönlichen Kompetenzen im Unternehmensinteresse benötigen, wird in den Kursen abgedeckt. Das Wissen wird schnell und nachhaltig mit der Lehrmethode “Knowledge to Act” in sechs einfachen intuitiven Lehrschritten vermittelt und kann zeit- und ortsunabhängig von den Mitarbeitern abgerufen werden. Vom Desktop über das Tablet bis zum Handy – ELUCYDATE ist überall dabei und jederzeit sofort einsetzbar, egal ob im Büro, im Flieger, in der Bahn oder zu Hause.

2019 konnte sich ELUCYDATE bereits über das von der Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien “Johann Amos Comenius” e.V. verliehene Comenius-EduMedia-Siegel freuen. Nun wurde die Online-Trainingsplattform vom eLearning Journal als “sehr gut” ausgezeichnet.

Die Lerninhalte von ELUCYDATE zeichnen sich “durch ein überzeugendes didaktisches Konzept aus”, loben die versierten Tester vom eLearning Journal. ELUCYDATE biete “ein breites und modernes Themenspektrum”. Überzeugen konnte hier zudem die gute inhaltliche, “sehr strukturierte und übersichtliche” Aufarbeitung der Themen.

Besonders punkten kann ELUCYDATE bei der technischen Umsetzung. Im Aspekt “Kompatibilität der Lerninhalte” präsentiere sich ELUCYDATE “vorbildlich”, “denn sowohl die Lerninhalte als auch die Kurse sind responsiv und passen sich automatisch dem verwendeten Endgerät an.” Selbst auf dem Smartphone lassen sich die Inhalte ohne Einschränkungen nutzen.

“Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung”, sagt Franz Tauber, Leiter des PCs Digitales Lernen bei WEKA MEDIA. “Denn es zeigt uns, dass es uns gelungen ist, das betriebliche Lernen qualitativ hochwertig neu zu konzeptionieren. In der sich stetig wandelnden Arbeitswelt wird es heute immer wichtiger, sich beruflich kontinuierlich weiterzubilden. Gleichzeitig ist Flexibilität gefragt. Mit ELUCYDATE können Lernende zuverlässig, flexibel und mit nachhaltigem Erfolg lernen.”

Über WEKA MEDIA:

Die WEKA MEDIA GmbH & Co. KG ist einer der führenden Anbieter von multimedialen Fachinformationslösungen im Business-to-Business- und Business-to-Government-Bereich. Das Unternehmen bietet Produkte und Services mit einem hohen Nutzwert. Das Spektrum reicht von Software-, Online- und Printprodukten und einer modular aufgebauten, internetbasierten Großkundenlösung bis hin zu E-Learning-Angeboten, Seminaren, Fachtagungen und Kongressen. Das Produktportfolio wendet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Arbeitssicherheit und Brandschutz, Bauhandwerk und Architektur, Behörde, Datenschutz, Management und Finanzen, betriebliche Mitbestimmung, Personalentwicklung, Produktion und Konstruktion, Umwelt und Energie sowie Qualitätsmanagement.

WEKA MEDIA ist ein Unternehmen der europaweit tätigen WEKA Firmengruppe. Die unter dem Dach der WEKA Firmengruppe geführten Medienunternehmen beschäftigen über 1500 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2019 einen Umsatz von rund 248 Millionen Euro.

