NoviSign-Vestel-Zusammenarbeit

Die Digital Signage Displays von Vestel Visual Solutions unterstützen jetzt die NoviSign Digital Signage Software

Die NoviSign Digital Signage App ist jetzt für alle Vestel Commercial Grade Digital Signage Displays verfügbar, eine Ankündigung von NoviSign Digital Signage, dem Marktführer und Pionier von Digital Signage. Nach der Einrichtung kann die cloudbasierte Digital Signage-Software von NoviSign die auf den Digital Signage-Displays von Vestel angezeigten Inhalte erstellen und verwalten. Von einfachen Diashows mit Scroll-Tickern bis hin zu Unternehmenskommunikation an mehreren Standorten kann NoviSign ansprechende und dynamische Inhalte einrichten, Medienwiedergabezeiten planen und Ihre Vestel Displays aus der Ferne überwachen.

Die Helligkeit der Digital Signage-Displays von Vestel reicht von 350 Nits bis 1000 Nits, und der Kontrast ist von 3% bis 28% einstellbar. Die Bildschirmdiagonalen reichen von 32 Zoll bis 98 Zoll. Aufgrund der überlegenen Leistung des SoC sind keine zusätzlichen externen Zuspieler mehr erforderlich. Vestel bietet auch hervorragende Videowiedergabe- und Geräteverwaltungsfunktionen.

„In Kombination mit NoviSign haben Sie eine vollständige All-in-one-Digital-Signage-Lösung, die flexibel, einfach zu verwalten und skalierbar ist“, sagte Chad Bogan von NoviSign. „Vestels Sortiment an Digital-Signage-Displays macht externe Player überflüssig und ermöglicht einfachere Installationen und überlegenes Content-Management.“

Laut Bar Ökesli, stellvertretendem General Manager für Produktmanagement bei Vestel, „ist es sehr wichtig für uns, in vielen Regionen leistungsstarke Softwarepartner wie NoviSign zu haben, weil wir an Partnerschaften und den Wert der Lokalisierung glauben. Die cloudbasierte Digital-Signage-Software von NoviSigns wird die Anzeige der Inhalte vereinfachen und die Menschen mit dem glänzenden Bild der Digital-Signage-Displays von Vestel beeindrucken.“

Cloudbasierte Digital-Signage-Software

Das webbasierte Freeform-Designstudio von NoviSign bietet Nutzern mehr als 30 Drag-and-Drop-Widgets und mehr als 200 vollständig anpassbare Vorlagen, die die Entwicklung, Bearbeitung und Verwaltung von Inhalten aus der Ferne ermöglichen. Nutzer können schnell interaktive, auffällige und medienreiche Mehrzonen-Inhaltslayouts entwerfen. Zu den Funktionen von NoviSign gehören:

-Zeigen Sie Live-Social-Media-Feeds von Instagram und Twitter an

-YouTube- und Ustream-Videos streamen

-Fügen Sie Diashows, HD-Fotos und Diashows ein

-Fügen Sie scrollende RSS-Feeds, benutzerdefinierte Ticker und Wetteraktualisierungen hinzu

-Erstellen Sie Wegweiserverzeichnisse für Touchscreen-Displays

-Erstellen Sie erweiterte Wiedergabelisten mit Start-, Ablauf- und wiederkehrenden Zeitplan-Wiedergabelisten

-Überwachen Sie das Display und den Player-Status aus der Ferne und erstellen Sie detaillierte Proof-of-Play-Berichte

Über Vestel

Die aus 24 Unternehmen bestehende Vestel Group ist ein branchenübergreifender Hersteller, der in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, professionelle Displays, LED-Beleuchtung und Ladegeräte für Elektrofahrzeuge tätig ist. Als Beweis für die globale Bedeutung der Zorlu Holding in mehreren Technologiesektoren floriert Vestel zu Hause in der Türkei und durch weitere 13 Tochtergesellschaften, die in verschiedenen anderen Teilen der Welt gegründet wurden. Dank seines renommierten Produktions- und F&E-Komplexes exportiert Vestel in 158 Länder und behauptet seine Position als Global Player. Vestel City ist mit 1,3 Millionen Quadratmetern geschlossener Produktionsfläche eine der größten Produktionsstätten Europas. Ingenieure und F&E-Mitarbeiter, Wissenschaftler und 20.150 Mitarbeitergarantieren für Qualität und Innovation in diesen Fabriken. Unter dieser immensen Größe von Vestel City zeigen die schnelle Zusammenarbeit und der starke Zusammenhalt zwischen beiden Gruppen ein vollständiges Bild der End-to-End-Produktionslinie, die das Ergebnis eines ganzheitlichen Verständnisses von Vestel ist. Vestel ist mit seiner beeindruckenden Produktionskapazität, seinem ausgeklügelten Design, seiner Innovation, seiner hohen Produktqualität und seinem überragenden Marktanteilswachstum für die Zukunft gut aufgestellt.

Über NoviSign

Über 50.000 Bildschirme und zufriedene Kunden auf fünf Kontinenten können die Effektivität der Unterstützung von NoviSign bei der Einführung interaktiver Digital Signage bestätigen. Zu den zufriedenen Kunden von NoviSign gehören Unternehmen wie Disney, Ikea, Dole, Home Depot, NASA, Nokia, Ferrari, Papa John’s Pizza und viele mehr. NoviSign ist ein Digital-Signage-Softwareunternehmen mit Hauptsitz außerhalb von Tel Aviv, Israel und regionalen Vertriebsniederlassungen in Portugal, Japan, Frankreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten.

Weitere Infos für diese Zusammenarbeit finden Sie unter https://www.novisign.com/vestel/

NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen

