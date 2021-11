NTT DATA ist 12. Mitglied im Bündnis Ostwestfalen

Bielefeld, 4. November 2021 – Der DSC Arminia Bielefeld begrüßt mit der NTT DATA Business Solutions AG das zwölfte Mitglied im Bündnis Ostwestfalen. Das global führende SAP-Beratungshaus aus Bielefeld, das seit Saisonbeginn auch als Partner die Blauen unterstützt, wird damit Mitgesellschafter der DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA. Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung des Muttervereins im Juni dieses Jahres hatten die Vereinsmitglieder einer Kapitalerhöhung der Spielbetriebsgesellschaft zugestimmt.

“Wir sind sehr glücklich, dass wir mit NTT DATA das zwölfte Mitglied im Bündnis Ostwestfalen willkommen heißen dürfen”, so DSC-Geschäftsführer Markus Rejek: “Ein Unternehmen, das weltweit erfolgreich ist und seine Wurzeln in unserer Stadt hat, passt hervorragend in unsere Gemeinschaft. Alle Bündnis-Partner und der DSC Arminia freuen sich auf die Zusammenarbeit.”

“Dieses Bündnis steht für das große Engagement der Unternehmen für unsere Region Ostwestfalen Lippe”, so Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der NTT DATA Business Solutions AG. “Als NTT DATA Business Solutions wollen wir unseren Teil zu diesem Bündnis beitragen, für Arminia Bielefeld, für die Fans und für eine Region mit Zukunft.”

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen.

Als Teil der NTT DATA Gruppe und mit engen Beziehungen zu SAP und anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 11.000 Menschen in 30 Ländern.

Kontakt

NTT DATA Business Solutions AG

Silvia Dicke

Königsbreede 1

33605 Bielefeld

0521 91 44 800

silvia.dicke@nttdata.com

https://nttdata-solutions.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.