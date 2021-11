SPS 2021: Sichere Funkvernetzung per BLE, LoRa und UWB sowie Lösung für schnelle Safety-Entwicklung

NewTec präsentiert Neuheiten für Industrie-4.0- und Robotik-Anwendungen

Pfaffenhofen a. d. Roth, 04. November 2021. Die NewTec GmbH, Spezialist für sicherheitsrelevante elektronische Systeme, präsentiert auf der diesjährigen SPS zahlreiche Neuheiten für drahtlose Vernetzung und für das Safety Engineering. Vom 23. bis zum 25. November werden in Nürnberg Erweiterungen für die NTSecureGateway-Familie sowie die neue Safety-Entwicklungsplattform NTSafeFlex STM32 im Mittelpunkt stehen.

Auch in diesem Jahr ist NewTec wieder Sponsor der SPS und stellt auf der internationalen Automatisierungs-Fachmesse erstmals seine neue Safety-Entwicklungsplattform NTSafeFlex STM32 vor. Die Plattform ermöglicht es, die Entwicklungszeiten sicherheitsrelevanter Anwendungen um bis zu 35 Prozent zu verkürzen. Das Safety-Referenzdesign und die dazugehörige umfassende Safety Library (inkl. Firmware) wurden gezielt für Industrieanwendungen mit hohen Sicherheits-Anforderungen entwickelt und sind bis SIL 3 zertifizierbar.

Ein weiteres Schwerpunktthema sind neue Lösungen für die drahtlose Vernetzung von Maschinen und Komponenten in der Produktion. Mit NTStarEcho präsentiert NewTec eine neue, auf Bluetooth Low Energy (BLE) basierende Funktechnologie zur Anbindung sicherheitskritischer Systeme. NTStarEcho ermöglicht dank einer innovativen Sterntopologie eine latenzarme und skalierbare Drahtlosvernetzung auch in Szenarien mit hohen Sicherheitsanforderungen wie zum Beispiel beim Informationsaustausch zwischen sich schnell bewegenden Werkzeugen und Maschinen oder im Bereich der Mensch-Roboter-Zusammenarbeit.

Auch die NTSecureGateway-Familie bekommt Zuwachs. Zwei neue Erweiterungsmodule für das NTSecureGateway 1000 ermöglichen die drahtlose Kommunikation per LoRaWAN und UWB. Die Erweiterungen sind als Aufsteckmodule für das NTSecureGateway erhältlich und funktionieren nur in Kombination mit diesem. Das auf einem Decawave-Modul basierende UWB-Erweiterungsmodul ist ideal für Verbindungen bis 30 m; die Technologie ermöglicht hier eine auf 10 cm genaue Lokalisierung und eine hohe Datenübertragungsrate. Für mittlere und größere Entfernungen bis 15 km präsentiert NewTec das LoRaWAN-Erweiterungsmodul. Es ermöglicht Verbindungen mit niedrigerer Datenübertragungsrate im lizenzfreien LoRa-Netz, bei denen keine Anforderungen an Lokalisierung gestellt werden.

Besucher finden NewTec in Halle 5, Stand 141.

Über die SPS 2021

Nachdem es die Internationale Fachmesse für die Automatisierungsindustrie SPS (Smart Production Solutions) im vergangenen Jahr coronabedingt nur als virtuelle Messe gab, findet sie 2021 wieder als Präsenzmesse statt. Um auch den internationalen Besuchern, die ggf. aufgrund regionaler Corona-Bestimmungen nicht nach Nürnberg anreisen können, wird sie aber um ein virtuelles “SPS-on-air”-Angebot ergänzt.

NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Hardware- und Softwaresystemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologie- und Strategieberatung und Trainings und begleitet Unternehmen in allen Aspekten der digitalen Transformation. An fünf Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim und Friedrichshafen beschäftigt der Safety- und Security-Spezialist 200 Mitarbeiter.

