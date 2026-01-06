Holger Ballwanz Immobilien: Immobilienmakler Handelsimmobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Off-Market-Verkauf Handelsimmobilienportfolio in Deutschland: Holger Ballwanz Immobilien mandatiert

Holger Ballwanz Immobilien, spezialisierter Immobilienmakler für Handelsimmobilien, betreut den diskreten Off-Market-Verkauf eines Handelsimmobilienportfolios in Deutschland.

Handelsimmobilien gelten als stabiler Bestandteil des gewerblichen Immobilienmarktes und bieten Investoren attraktive, langfristige Mieteinnahmen. Durch fundierte Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung identifiziert Holger Ballwanz Immobilien gezielt nachhaltige Investmentchancen für nationale und internationale Investoren.

Das Berliner Unternehmen zählt zu den etablierten Adressen für den diskreten Off Market Ankauf und Verkauf von Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Insbesondere Off-Market-Transaktionen bilden einen zentralen Bestandteil der Unternehmensstrategie. Diese nicht öffentlich angebotenen Immobilien ermöglichen Eigentümern und Investoren eine vertrauliche Abwicklung sowie den Zugang zu exklusiven Investmentopportunitäten.

„Off-Market-Transaktionen bieten unseren Kunden maximale Diskretion und eine gezielte Ansprache ausgewählter Investoren“, erklärt Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und zugleich Vorstand der Hotel Investments AG und der REBA IMMOBILIEN AG. „Dank unseres persönlichen Netzwerks aus Investoren für Handelsimmobilien, institutionellen Investoren und Family Offices sowie Eigentümern können wir Handelsimmobilien effizient und marktgerecht off market vermitteln.“

Holger Ballwanz Immobilien ist ein auf Off Market Gewerbeimmobilien spezialisierter Immobilienmakler mit Fokus auf Off-Market-Transaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit Sitz in Berlin agiert das Unternehmen länderübergreifend und ist ein verlässlicher Partner für komplexe Transaktionen im Gewerbeimmobiliensegment. Diskretion, Integrität und Fachkompetenz stehen dabei stets im Mittelpunkt der Zusammenarbeit.

Immobilienmakler Handelsimmobilien: Holger Ballwanz Immobilien

Seit vielen Jahren ist Holger Ballwanz Immobilien erfolgreich im Segment der Handelsimmobilien tätig. Der Fokus liegt auf der diskreten Vermittlung von Einzelhandelsimmobilien, Nahversorgern und Fachmarktzentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Holger Ballwanz Immobilien begleitet Käufer und Verkäufer von Handelsimmobilien ganzheitlich über den gesamten Transaktionsprozess. Zum Leistungsspektrum zählen die strategische Beratung beim Kauf und Verkauf, die Auswahl und Ansprache geeigneter Investoren, die Erstellung hochwertiger Exposes sowie die professionelle Begleitung von Vertragsverhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen die Vermittlung von Mietern für Handelsimmobilien.

Fokus beim Ankauf von Handelsimmobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Für den Immobilienbestand der REBA IMMOBILIEN AG, Auftraggeber, Kunden und Partner sucht Holger Ballwanz Immobilien kontinuierlich Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Ankauf.

Gesuchte Handelsimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien sucht in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach:

– Bestandsobjekten in A- und B-Standorten sowie Mittelzentren

– Bestandsobjekten mit stabiler Mieterstruktur

Ziel ist der nachhaltige Erwerb von Handelsimmobilien mit langfristiger Wertentwicklung und stabilen Mieterträgen.

Nicht gesucht

Nicht berücksichtigt werden:

– Objekte im Erbbaurecht

– Teileigentumsmodelle ohne Stimmenmehrheit

Handelsimmobilien verkaufen: Diskret und professionell

Eigentümer, die ihre Handelsimmobilien verkaufen möchten, profitieren von einer diskreten, zügigen und professionellen Abwicklung. Holger Ballwanz Immobilien steht für fundierte Marktkenntnis, langjährige Erfahrung und ein starkes Netzwerk innerhalb der Immobilienbranche.

Wer seine Handelsimmobilien verkaufen möchte, kann sich direkt an Holger Ballwanz Immobilien für eine unverbindliche Einschätzung, eine faire Kaufpreisbewertung und ein schnelles, sicheres Verkaufsverfahren wenden.

– Diskreter Verkaufsprozess, keine öffentliche Ausschreibung

– Faire Bewertung, basierend auf realistischen Kennzahlen

Kontakt für Verkäufer zu Holger Ballwanz Immobilien: Handelsimmobilien verkaufen

Eigentümer, die ihre Handelsimmobilien verkaufen möchten, können ihr Angebot direkt bei Holger Ballwanz Immobilien einreichen. Alle eingehenden Vorschläge werden sorgfältig geprüft, um einen transparenten, strukturierten und fairen Verkaufsprozess zu gewährleisten.

Holger Ballwanz Immobilien legt großen Wert auf eine gründliche Analyse jedes eingereichten Objektes, von der Lage über den Zustand bis hin zu bestehenden Mietverträgen und Verwaltungskonzepten.

Angebotsarten

– Vollständige Übernahme von Handelsimmobilien

– Optional: Weiterführung bestehender Verwaltungsstrukturen möglich

Einreichung durch Eigentümer und Inhaber

Interessierte Eigentümer können Holger Ballwanz Immobilien direkt kontaktieren, um ihre Handelsimmobilien einzureichen und eine individuelle Beratung zu erhalten.

