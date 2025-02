Old Oak Kaffee: Exklusive Sorten Old Oak Crema und Old Oak Espresso

Old Oak Restaurant startet eigene Kaffeemarke „Old Oak Kaffee“ – Entdecken Sie Old Oak Crema und Old Oak Espresso

Old Oak Restaurant startet eigene Kaffeemarke „Old Oak Kaffee“ – Entdecken Sie Old Oak Crema und Old Oak Espresso

Das Old Oak Restaurant in Bad Sooden-Allendorf erweitert sein exklusives Angebot um eine eigene Kaffeemarke: Old Oak Kaffee.

Die neue Marke umfasst zwei exklusive Kaffeesorten, Old Oak Crema und Old Oak Espresso, die ab sofort in praktischen 250 g- und 1 kg-Packungen erhältlich sind. Mit dieser Erweiterung möchte das Restaurant seinen Gästen ein unverwechselbares Kaffeeerlebnis bieten, das mit der gleichen Liebe zum Detail wie die Restaurantküche kreiert wurde.

„Wir freuen uns, unseren Gästen nun auch den Old Oak Kaffee anbieten zu können“, erklärt Tobias Jursch, Geschäftsführer der Old Oak GmbH. „Mit den beiden Sorten Old Oak Crema und Old Oak Espresso bieten wir Kaffeeliebhabern einen rundum hochwertigen Genuss, der perfekt zu unserem Restaurantambiente passt. Unser Kaffee ist der ideale Begleiter für eine kulinarische Auszeit – im Restaurant oder zu Hause.“

Old Oak Kaffee: Zwei einzigartige Sorten für jeden Geschmack

Die Old Oak Kaffee-Linie umfasst zwei sorgfältig ausgewählte Kaffeesorten:

– Old Oak Crema: Für einen vollmundigen, samtigen Geschmack mit einer ausgewogenen Mischung aus fruchtigen und schokoladigen Aromen.

– Old Oak Espresso: Ein kräftiger Espresso mit intensiven Röstnoten und einer langanhaltenden, tiefen Geschmacksstruktur.

Beide Sorten werden aus hochwertigen Bohnen geröstet und sind in den Größen 250 g und 1 kg erhältlich. Der Old Oak Kaffee wird in edlen Verpackungen angeboten und kann ab sofort im Restaurant bestellt werden.

Old Oak Crema und Old Oak Espresso: Für Kaffeeliebhaber und Gourmets

Der Old Oak Kaffee ist nicht nur für die Kaffeepause im Restaurant, sondern auch als genussvolle Auszeit zu Hause geeignet. Mit seiner einzigartigen Röstung sorgt der Old Oak Crema für einen weichen, harmonischen Kaffeegenuss, während der Old Oak Espresso besonders den Liebhabern intensiver und kräftiger Aromen gefallen wird. Beide Kaffeesorten wurden mit der gleichen Sorgfalt und Expertise entwickelt, die auch die köstlichen Gerichte des Old Oak Restaurants auszeichnen.

Old Oak Kaffee im Old Oak Restaurant in Bad Sooden-Allendorf erhältlich

In Kürze können Kaffeeliebhaber den Old Oak Kaffee in den Sorten Old Oak Crema und Old Oak Espresso direkt im Restaurant bestellen. Der Kaffee wird in praktischen 250 g- und 1 kg-Packungen angeboten, sodass für jeden Bedarf die passende Menge erhältlich ist.

Über das Old Oak Restaurant in Bad Sooden-Allendorf

Das Old Oak Restaurant in Bad Sooden-Allendorf steht für exzellente Küche, gemütliche Atmosphäre und erstklassigen Service. Mit einem abwechslungsreichen Angebot und einer Leidenschaft für frische, hochwertige Zutaten sorgt das Team für unvergessliche kulinarische Erlebnisse. Die saftigen Old Oak Burger und die frisch zubereiteten Gerichte sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert und machen das Restaurant zu einem beliebten Ziel für Genießer aus der Region und darüber hinaus. Mit der neuen Kaffeemarke Old Oak Kaffee wird das kulinarische Angebot nun um eine weitere Genussdimension erweitert.

Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten. Der Fokus liegt auf den Old Oak Restaurants und den Old Oak Food-Trucks, wo kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombiniert wird. Die saftigen Old Oak Burger werden mit fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet – jeder Biss ist ein Highlight. Mit der Einführung des Old Oak Kaffee bieten wir unseren Gästen nun auch zu Hause einen exklusiven Genussmoment.

„Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren. Mit dem Old Oak Kaffee bieten wir nun auch ein einzigartiges Kaffeeerlebnis, das perfekt zu unserer Philosophie passt“, so Tobias Jursch.

