Onapsis stärkt Marktführerschaft mit erweiterter Sicherheit für die SAP Business Technology Platform

Innovationen in Onapsis Defend und Assess bieten umfassende Bedrohungserkennung und Echtzeit-Meldungen für SAP BTP-Nutzer

Boston, MA/Heidelberg – 25. September 2024 – Onapsis, Marktführer im Bereich Cybersecurity und Compliance für SAP-Anwendungen, hat heute leistungsstarke neue Funktionen für seine beiden zentralen Lösungen Onapsis Defend und Onapsis Assess angekündigt, die für den Schutz der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) entwickelt wurden. Mehr und mehr Kunden führen SAP S/4HANA Cloud ein und wechseln zu RISE with SAP. SAP BTP bietet eine einheitliche Umgebung für Analytik, Anwendungsentwicklung, KI und Automatisierung. Dies bringt jedoch auch Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit und Compliance mit sich, die Cloud-Kunden im Rahmen ihrer eigenen Verantwortung zur Sicherheit angehen müssen.

„Die Umstellung von immer mehr Unternehmen auf SAP S/4HANA Cloud und RISE with SAP erfordert zwingend die Absicherung von SAP BTP. In Anbetracht der neuen Architektur, die mit SAP BTP eingeführt wurde, fühlen sich viele SAP- und Sicherheitsexperten nicht ausreichend vorbereitet. Es fehlt ihnen an technischem Wissen, um diese Aufgabe zuverlässig erfüllen zu können“, so Mariano Nunez, CEO von Onapsis. „Onapsis ist die einzige Lösung, die eine einfache, aber umfassende Wissensbasis und die notwendigen automatisierten Funktionen bereitstellt, um geschäftskritische Funktionen zu schützen und gleichzeitig die neuen gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen.“

Ausbau der Abdeckung von Onapsis Defend und Onapsis Assess

Das wichtigste Update betrifft Onapsis Defend, das nun die Echtzeit-Überwachung von Sicherheit und Compliance ausweitet, um potenzielle Anzeichen einer Kompromittierung in SAP BTP zu erkennen. Internationale Unternehmen prüfen, wie sie die regulatorischen Offenlegungsanforderungen – z. B. NIS2 in der EU oder die Regeln der US SEC in Bezug auf bestimmte Branchen und die Fristen für die Offenlegung kritischer Vorfälle – am besten erfüllen können. Daher ist es wichtiger denn je, sicherzustellen, dass sich die SAP-Sicherheit auf alle geschäftskritischen Systeme wie auch SAP BTP erstreckt, um eine schnellere Analyse und Reaktion auf Vorfälle zu ermöglichen.

Onapsis Defend für SAP BTP bietet ein umfassendes Frühwarnsystem für potenzielle Bedrohungsaktivitäten und …

– Echtzeit-Warnungen für verdächtige Konfigurationsänderungen und sensible Berechtigungszuweisungen

– Erkennung von unbefugtem oder zu wenig eingeschränktem Benutzerzugriff

– Nahtlose Integration von Warnmeldungen zu kritischen Vorfällen in SIEM- und SOAR-Systeme, wodurch die Reaktion auf diese beschleunigt und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützt wird

Darüber hinaus wurde Onapsis Assess für BTP, das Anfang des Jahres eingeführt wurde, erweitert und verbessert. So erhalten Unternehmen nun einen tieferen Einblick in die Angriffsfläche von SAP BTP und können Konfigurationen und Benutzerkonten leichter ermitteln und absichern. Dies wird durch Best Practices aus den Onapsis Research Labs gestützt. Zudem ermöglichen Neuerungen an der KI-Engine des Onapsis Security Advisors BTP-spezifische Einblicke, die individuelle Anweisungen in Echtzeit zur Verbesserung der allgemeinen SAP-Sicherheitslage liefern.

Onapsis Assess für SAP BTP bietet eine verbesserte Transparenz von Risiken und Schwachstellen, einschließlich …

– Monitoring von Benutzerkonten, Identity-Provider-Einstellungen und Autorisierungszuweisungen

– Bewertung von BTP-Konfigurationen anhand der SAP-Sicherheitsgrundlagen, der Sicherheitsempfehlungen für SAP BTP und der Empfehlungen der Onapsis Research Labs

Durch die Absicherung sowohl von SAP BTP selbst als auch von Code- und Anwendungsentwicklung innerhalb von SAP BTP (mit Onapsis Control) hilft Onapsis Unternehmen dabei, ihre Angriffsfläche in SAP deutlich zu reduzieren, finanzielle Verluste zu minimieren und Ausfallzeiten durch Ransomware zu verhindern.

Höchste Sicherheit für SAP BTP – von SAP empfohlen

Als einzige von SAP empfohlene Lösung für Anwendungssicherheit und Compliance bietet Onapsis als einziges Unternehmen umfassende und fortschrittliche Sicherheitslösungen für SAP BTP sowie für den Einsatz von RISE with SAP. Basierend auf den Daten und Erkenntnissen der Onapsis Research Labs, die mehr als 1.000 Zero-Day-Schwachstellen aufgedeckt haben, überträgt Onapsis dieses tiefgreifende Wissen über aktive Bedrohungen und die Ausnutzung von Schwachstellen in konkrete Sicherheitsprüfungen und Erkennungsregeln, die kein anderer Anbieter auf dem Markt derzeit vorweisen kann. Dies gibt Kunden von RISE with SAP und älteren SAP-Systemen beispiellose Sicherheit in der sich stets weiterentwickelnden SAP-Bedrohungslandschaft.

Weitere Informationen zu Onapsis Defend und Assess für SAP BTP finden Sie unter onapsis.com/de.

Über Onapsis

Onapsis schützt die Geschäftsanwendungen, die die globale Wirtschaft stützen. Die Onapsis-Plattform bietet Vulnerability Management, Change Assurance und ermöglicht kontinuierliche Compliance für Geschäftsanwendungen führender Anbieter wie SAP, Oracle und anderen. Die Onapsis-Plattform wird von den Onapsis Research Labs betrieben, deren Teams bereits mehr als 1.000 Zero-Day-Schwachstellen in Geschäftsanwendungen identifiziert und entschärft haben.

Weitere Informationen finden Sie auf LinkedIn, X oder unter www.onapsis.com

