ONCITE Digital Production System von GEC ist bei Cofinity-X verfügbar

Track & Trace löst Herausforderungen in der Automotive-Industrie

Köln, 8. August 2024 – Das ONCITE DPS Track & Trace der German Edge Cloud (GEC) ist ab sofort auf dem Cofinity-X-Marktplatz verfügbar. Die Track & Trace-Lösung bietet produzierenden Unternehmen in der Automobilindustrie eine Möglichkeit zur Verbesserung der Transparenz, Effizienz und Rückverfolgbarkeit. Damit stellt sie eine wichtige Grundlage für die Bewältigung aktueller Herausforderungen wie komplexe Lieferketten, hohe Qualitätsansprüche und regulatorische Anforderungen dar. ONCITE DPS wurde kürzlich Catena-X-rezertifiziert und erfüllt die hohen Standards des Ökosystems.

„Die Automobilindustrie befindet sich inmitten eines tiefgreifenden Wandels. Effizienzsteigerungs- und Innovationsdruck sowie regulatorische Anforderungen werden immer größer. Lösungen zur Digitalisierung von Prozessen in der Automobilherstellung und zum Austausch von Daten zwischen Zulieferern und OEMs werden zu unverzichtbaren Bestandteilen. Unser ONCITE DPS unterstützt diese Zielsetzungen. Die Re-Zertifizierung nach Catena-X-Standards zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, erklärt Bernd Kremer, COO Industrial Solutions der German Edge Cloud.

Das Catena-X-Netzwerk legt den Grundstein für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit: Alle Teilnehmer nutzen ein gemeinsames Ökosystem, über das sie ihre Hardware- und Software-Bereitstellungen dokumentieren und Informationen austauschen. GEC ist als Gründungsmitglied seit drei Jahren in dem Konsortium erfolgreich aktiv und ermöglicht Unternehmen im Fertigungsumfeld der Automobilindustrie mit dem Catena-X-zertifizierten ONCITE DPS nicht nur einfachen Zugang zum Catena-X-Ökosystem, sondern auch eine konforme Track & Trace-Lösung.

Track & Trace einfach über Cofinity-X nutzbar

„Dank der Cofinity-X-Plattform können wir unser Catena-X-Lösungskonzept mit dem zertifizierten ONCITE DPS ideal positionieren. Unsere Track & Trace-Lösung ist damit auf einem wichtigen Marktplatz vertreten. Die Zusammenarbeit mit Cofinity-X war vorbildlich und vertrauensvoll. Wir freuen uns auf die weitere Kooperation und wünschen der Plattform hohen Traffic“, sagt Dieter Meuser, CEO der German Edge Cloud.

Die Track & Trace-Lösung ermöglicht eine lückenlose Verfolgung von Bauteilen über die gesamte Lieferkette hinweg. Mit einer eindeutigen ID oder Seriennummer können alle relevanten Daten zu einem Bauteil erfasst und analysiert werden, was zu einer besseren Übersicht und Nachvollziehbarkeit der Produktions- und Lieferprozesse führt. Dabei werden Daten aus allen relevanten Datenquellen wie Sensoren, IT-Systemen, Anlagen, Transportsystemen etc. gesammelt, mit dem Bauteil verknüpft und in einem gültigen Datenspeicher abgelegt (Device History Record – DHR). Mithilfe einer eindeutigen ID/Seriennummer können alle relevanten Informationen zu diesem Teil dann gelesen und analysiert werden.

Thomas Rösch, CEO von Cofinity-X, sagt: „Wir bei Cofinity-X sind dankbar für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit German Edge Cloud in der vergangenen Zeit und freuen uns, dass diese Lösung von GEC nun auf dem Markt verfügbar ist. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und darauf, dass GEC auch in Zukunft einer der Treiber von Catena-X sein wird.“

Durch die Verfügbarkeit der GEC-Lösung auf dem Cofinity-X-Marktplatz können Unternehmen von einer schnellen Implementierung profitieren und ihre Prozesse umgehend optimieren.

Cofinity-X bringt das Catena-X-Ökosystem für die Automotive-Branche in die Realität. Der Marktplatz bietet eine Reihe zertifizierter Produkte, die unter anderem einen zuverlässigen Datenaustausch entlang der Wertschöpfungskette ermöglichen.

