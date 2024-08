ZAGG präsentiert auf der IFA 2024 neue Accessoires und Zubehör für den mobilen Lifestyle

Shannon, Irland im August 2024 – Auf der diesjährigen IFA in Berlin stellt ZAGG in Halle 4.2 a Stand Nr: B 103 das aktuelle Produktportfolio und die kommenden Neuerungen für digitale Geräte vor.

Seit Jahren ist ZAGG führender Anbieter von hochwertigem Zubehör für den mobilen Lebensstil. Neben biologisch abbaubaren Schutzfolien und den neusten Smartphone-Cases werden auf der Messe neue Wireless Charging-Lösungen von mophie vorgestellt.

Die diesjährigen Highlights umfassen:

Neueste Schutzlösungen: erweiterte Serien von Displayschutzfolien und robusten Schutzhüllen, die modernste Technologie mit stilvollem Design verbinden

erweiterte Serien von Displayschutzfolien und robusten Schutzhüllen, die modernste Technologie mit stilvollem Design verbinden Ladeinnovation: die Zukunft des Ladens mit den neuesten drahtlosen Ladelösungen und Powerbanks, die grenzenlose Mobilität und Effizienz bieten

die Zukunft des Ladens mit den neuesten drahtlosen Ladelösungen und Powerbanks, die grenzenlose Mobilität und Effizienz bieten Produktdemonstrationen: Unsere Experten stehen bereit, um live vor Ort die herausragenden Funktionen und Vorteile der neuen Produkte zu demonstrieren

Gerne laden wir Sie zu einem exklusiven Rundgang über unseren Messestand am 06.09.2024 ein, bei dem Sie die Möglichkeit haben, die neuesten ZAGG-Produkte hautnah zu erleben und in entspannter Atmosphäre Fragen zu stellen.

Bitte kontaktieren sie uns per E-Mail an h.kalberlah@profil-marketing.com oder telefonisch unter Tel.: +49 531. 387 33 – 24. Wir freuen uns darauf, Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen und mit ihnen gemeinsam die Zukunft der mobilen Technologie zu entdecken.

Über ZAGG Inc.

Als weltweiter Marktführer und Innovator für Bildschirmschutz, Schutzhüllen, Tablet-Tastaturen und Energieverwaltungslösungen für mobile Geräte bietet ZAGG unter den Marken ZAGG und mophie, 360-Grad-Schutz sowie tragbares und kabelloses Laden an. Das Unternehmen verfügt über ein preisgekröntes Produktportfolio, das unter den Marken ZAGG® und mophie® erhältlich ist. Mit mehr als 250 Millionen geschützten Geräten ist ZAGG-Mobilzubehör weltweit erhältlich und kann bei führenden Einzelhändlern gefunden werden ZAGG hat seinen Sitz in Utah und unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Irland und China.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter https://www.zagg.com/de_eu/ und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.