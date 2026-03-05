OneQrew macht Echtzeit-Telematik zum Standard im Handwerk

Über 45.000 Handwerksbetriebe bekommen Zugang zu Echtzeit-Ortung, Routenoptimierung, digitalem Fahrtenbuch sowie intelligentem Asset-Tracking

Freiburg, 5.3.2026. Die OneQrew GmbH übernimmt die Infleet GmbH und integriert deren Telematik-Plattform direkt in MyOneQrew und das hauseigene ERP-Ökosystem. Damit schafft OneQrew eine durchgängige Plattform für Handwerksbetriebe und schließt die letzte operative Lücke zwischen Büro und Baustelle.

Das Portfolio von Infleet umfasst GPS-Ortung, Routenoptimierung, BLE-basiertes Asset-Tracking (für Werkzeuge, Bautrockner oder weiteres Equipment) und automatisierte Fahrtenbücher – DSGVO-konform, vollständig in Deutschland betrieben und bereits bei rund 2.500 Betrieben im produktiven Einsatz.

In Echtzeit von der Baustelle ins ERP

Im Handwerk stecken oft Hunderttausende von Euro in Fahrzeugen, Werkzeugen, Maschinen und Gerüsten. Wer nicht jederzeit weiß, wo dieses Kapital steht, verliert Zeit und Geld. Die Integration von Infleet in die OneQrew-Plattform macht Telematik-Daten erstmals direkt in kaufmännischen Prozessen nutzbar: Von der Projektzuordnung über Arbeitszeiterfassung und Nachkalkulation bis hin zur Terminplanung mit Routenoptimierung wird dieselbe operative Datenbasis genutzt. Das Ergebnis ist eine durchgängige Kette – vom Auftrag, der Einsatzplanung inklusive Fahrzeug und Geräten auf der Baustelle bis zur Lohnabrechnung im ERP. Das alles erfolgt ohne Medienbrüche und ohne manuellen Mehraufwand.

Und so sieht es in der Praxis aus

Ein Gerüstbauunternehmen weiß per Klick, auf welcher Baustelle sich seine Gerüstrahmen befinden und wie lange sie schon dort sind. Die GPS-Daten fließen direkt in die Arbeitszeiterfassung – das Fahrtenbuch entsteht automatisch, die Projektzuordnung und Lohnabrechnung laufen im ERP ohne manuelle Eingabe. Dieses Prinzip gilt überall dort, wo mobile Teams und physische Assets koordiniert werden müssen: im Handwerk, im Gebäudemanagement, bei mobilen Dienstleistern mit eigenem Fuhrpark. OneQrew positioniert sich damit als Plattform für die gesamte Wertschöpfungskette von Handwerksbetrieben und allgemein mobilen Betrieben.

Benno Quade, Co-CEO der OneQrew: „Wir machen Infleet für über 45.000 Handwerksbetriebe verfügbar und zwar nicht als Insellösung, sondern tief integriert in die ERP-Prozesse, die unsere Kunden täglich nutzen. Ein Endkunde, also ein Kunde unserer Kunden, ruft an, die OneQrew KI-Büroassistenz, HalloPetra disponiert den nächsten verfügbaren Techniker routenoptimiert per Infleet, und der Endkunde erhält eine verlässliche erwartete Ankunftszeit in Echtzeit. Und das Beste: Der Einsatz wird automatisch im ERP dokumentiert. Das ist der Grad an Integration, den wir liefern wollen – vom Anruf bis zur Rechnung.“

Eigenständigkeit und offene Architektur

Infleet bleibt als eigenständige Lösung am Markt verfügbar. Die API-first-Architektur ermöglicht Anbindungen an Drittsysteme; bestehende Integrationen und Partnerschaften werden fortgeführt. Lars Bornemann, Gründer und Geschäftsführer von Infleet, führt das Unternehmen innerhalb der OneQrew-Gruppe weiter und erläutert: „Unsere Telematik macht gebundenes Kapital messbar und steuerbar – Fahrzeuge, Maschinen, Material. Mit OneQrew können wir diese Daten jetzt direkt in die Systeme bringen, in denen unsere Kunden ihre Betriebe steuern. Das ist ein Hebel, den wir allein nicht in dieser Geschwindigkeit erreicht hätten.“

Plattform-Strategie für mobile Betriebe

Die Übernahme der Infleet GmbH ist Teil der OneQrew-Strategie, Handwerksbetrieben und mobilen Dienstleistern eine ganzheitliche digitale Steuerung zu bieten – von ERP über KI-Assistenz bis zur physischen Asset-Transparenz, die eine lückenlose Nachverfolgung und Verwaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen ermöglicht. Mit Infleet adressiert OneQrew erstmals auch den operativen Kern: die Koordination von Fahrzeugen, Teams, Werkzeugen und Material im Feld.

Über Infleet

Die Infleet GmbH entwickelt GPS-Tracking-, Telematik- und Fahrtenbuchlösungen für mittelständische Unternehmen. Die Plattform wird DSGVO-konform in Deutschland betrieben. Der Fokus liegt auf praxisnahen Anwendungen für Fuhrpark- und Asset-Management.

Über OneQrew

Die OneQrew GmbH bündelt spezialisierte Softwarelösungen für das Handwerk und mobile Dienstleister. Über 45.000 Betriebe nutzen die Plattform, um ihre kaufmännischen und operativen Prozesse ganzheitlich zu digitalisieren – von ERP und KI-Assistenz bis zur Echtzeit-Telematik.

