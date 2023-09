Online-Fachkonferenz: E-Mail-Sicherheit als Managed Service im Public Sektor

Gemeinsam mit dem LKA Hamburg und dem Kommunalen Zweckverbandes Ostwestfalen-Lippe-IT informiert Net at Work über die Risiken der E-Mail-Kommunikation in der öffentlichen Verwaltung und wie diese mit verlässlichen Managed Services gemeistert werden.

Paderborn, 5.9.2023 – Net at Work GmbH, der Hersteller der modularen Suite NoSpamProxy für E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“, lädt zu einer kostenlosen Online-Fachkonferenz ein, die besonders für öffentliche Einrichtungen, Kommunen und Verwaltungen konzipiert ist. Diese Veranstaltung widmet sich dem wichtigen Thema der sicheren E-Mail-Kommunikation in der öffentlichen Verwaltung und bietet mit informativen Vorträgen einen Überblick über Risiken und Lösungen zur E-Mail-Sicherheit speziell in der öffentlichen Verwaltung.

Vor dem Hintergrund rasant steigender Anforderungen an das Security-Know-how und der wachsenden Personalnot in der Verwaltung erwägen immer mehr Verantwortliche im Public Sektor die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation in bewährte externe Hände zu legen. Deshalb legt die Konferenz besonderen Schwerpunkt auf die Nutzung von Managed Services für E-Mail-Sicherheit ein.

Hochkarätige Fachexperten aus dem Public Sektor referieren über die besonderen Herausforderungen in der öffentlichen Verwaltung. Henry Georges von der Krypto Ermittlung des LKA Hamburg erläutert in seinem Vortrag über aktuelle Gefahren der E-Mail-Kommunikation und Möglichkeiten der Verschlüsselung. Jochen Dickgreber und Carsten Kemper vom Kommunalen Zweckverband Ostwestfalen-Lippe-IT berichten über ihre Erfahrungen mit dem Serviceangebot Managed Mail Security für die öffentliche Verwaltung. Stefan Cink von Net at Work stellt den verschlüsselten E-Mail-Versand als Behördenstandard vor und zeigt wie automatisiert und einfach dieser zu nutzen ist. Zum Abschluss gibt ein Roundtable mit offener Diskussion auch den Teilnehmenden die Gelegenheit, sich mit führenden Experten auszutauschen und wertvolles Wissen über die Sicherheit von E-Mails als Managed Service zu gewinnen.

Die Konferenz am 19.9.2023 von 9:00 bis 12:00 Uhr findet online statt und bietet eine ideale Plattform, um Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen Fachleuten aus diesem Bereich und der Verwaltung zu vernetzen. Die Teilnahme ist kostenlos.

„E-Mail-Kommunikation steigert in der öffentlichen Verwaltung die Effizienz und Transparenz bei der Abwicklung von Prozessen und Vorgängen. Gleichzeitig sollten bei der E-Mail-Kommunikation Vertraulichkeit, Datenschutz und Sicherheit für jede kommunale Verwaltung höchste Priorität haben. Mit der Konferenz wollen wir zeigen, wie Verwaltungen diesen Spagat auch ohne eigene Ressourcen und internes Know-how meistern können“, erläutert Stefan Cink, Director Business und Professional Services und E-Mail-Sicherheitsexperte bei Net at Work.

Mehr Informationen und die kostenfreie Anmeldung finden Interessenten hier:

https://www.nospamproxy.de/de/digitalekonferenz?utm_source=pr

Mehr über E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“ mit NoSpamProxy on-premises oder als Cloud Service:

https://www.nospamproxy.de/de?utm_source=pr

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy ein innovatives Secure E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung, dem weltweit mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation anvertrauen. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – unter anderem Testsieger im unabhängigen techconsult Professional User Ranking – wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner mit Lösungskompetenzen für Adoption and Change Management, Calling for Microsoft Teams sowie Teamwork Deployment erste Wahl, wenn es um die Gestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft auf Basis von Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise CLAAS, Diebold-Nixdorf, fischer group, Miele, Lekkerland, LVM, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 130 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. www.netatwork.de

