Online Fitness: fitnessRAUM.de ist Testsieger

Zeitliche und örtliche Flexibilität, wenig Equipment und immer trainieren, worauf man Lust hat – wer mag, sogar im Schlafanzug.

Es gibt viele Gründe, Online-Fitness-Fan zu sein. Mit der Corona-bedingten Schließung von Fitnessstudios und dem Pausieren von Vereinssport kam noch ein guter hinzu: Online Fitness als unkomplizierte Alternative. Da die Wahl des Anbieters nicht immer einfach ist, hat die CHIP-Redaktion acht Plattformen getestet – und wurde von fitnessRAUM.de überzeugt.

Bewegung gehört zu einem gesunden Lebensstil dazu, das ist kein Geheimnis. Wie Bewegung in unseren Alltag integriert wird, ist dabei so persönlich wie vielfältig.

Mit Bestnote 1 bewertet: fitnessRAUM lag im Test besonders bei Service und Handhabung deutlich vor den Mitbewerbern.

Eine immer beliebter werdende Alternative – sowie Ergänzung zur Lieblingssportart – sind virtuelle Fitnessangebote. Wenig überraschend, dass auch die Zahl der Anbieter wächst. Neben Youtube und (live) Streamings von lokalen Fitness-, Tanz- oder Yogastudios bieten vor allem Fitness-Plattformen eine Kursauswahl, die wenig Wünsche offen lässt.

Online Fitnessstudios im CHIP-Test: fitnessRAUM.de vor Gymondo.

Um gerade jetzt, wo sich viele Menschen zum ersten Mal mit dem Thema Online Fitness auseinandersetzen, EinsteigerInnen eine Übersicht zu bieten, hat das CHIP Testcenter sich fitnessRAUM.de, Gymondo, Pur-Life und Co. näher angesehen und musste feststellen: “Zwischen den verschiedenen Anbietern gibt es gewaltige Unterschiede.”

Spaß, Effekt und Verständlichkeit:

Unter diesen drei Gesichtspunkten testeten die CHIP-Redakteur:innen die Handhabung sowie Kurse einiger der beliebtesten Fitness-Websites. Hinzu kam das Qualitätsurteil von Diplom-Sportwissenschaftler Sven Zimmermann. In allen Kategorien konnte fitnessRAUM.de die Tester:innen für sich gewinnen – und landete auf Platz 1. Im direkten Vergleich zum Zweitplatzierten Gymondo überzeugte fitnessRAUM.de besonders im Service und der einfachen Handhabung.

Vielfältige Abo-Optionen, eine übersichtliche Plattform und das umfassende Angebot an über 1700 Fitnesskursen, mehr als 40 Fitnessprogrammen und gesunden Rezepten kam bei den Tester:innen genauso gut an wie bei den fitnessRAUM.de-Mitgliedern. Lob gab es auch für die aufwendigen, professionellen Produktionen mit erfahrenen Trainer:innen.

Auch Stiftung Warentest hatte im September 2020 Online Fitnessstudios getestet: Hier konnte fitnessRAUM ebenso überzeugen und landete mit gutem Ergebnis auf dem zweiten Platz. Besonders hervorgehoben wurden von den Testern die große Auswahl, die trainingswissenschaftlich gut aufgebauten Kurse und die qualitativ hochwertigen Videos.

Online Fitness mit fitnessRAUM.de seit 2003

Der Zuwachs an Online-Fitness-AnhängerInnen und das Urteil der MitgliederInnen sowie der CHIP-Redaktion freut das Team von fitnessRAUM.de, einem Team aus ÜberzeugungstäterInnen. Bereits seit 2003 ermöglichen sie es Menschen, bequem von zuhause aus zu trainieren – zunächst mit Fitness-DVDs, heute on- und offline u.a. mit den fitnessRAUM.de-Apps für iOS und Android.

“Wir sind froh, auf unserer bald 20-jährigen Erfahrung aufzubauen – und trotzdem immer noch dazuzulernen, der Markt und unsere Möglichkeiten verändert sich ja stets. Wie unsere Mitglieder stecken auch wir uns Ziele, und diese erreichen wir indem wir Feedback weiterhin ernst nehmen”, so Daniel Gonschorek, einer der Geschäftsführer von fitnessRAUM.de: “Ein positives Testurteil bestärkt uns darin natürlich.”

Und auch wenn das fitnessRAUM.de-Team (wie wir alle) auf Corona hätten verzichten können, hoffen sie auf positive Effekte: Denn vielleicht war der Lockdown für einige Menschen Anstoß für mehr Bewusstsein und Sport im eigenen Alltag – und im besten Fall

ist sogar der ein oder andere Online-Fitness-Fan hinzugekommen.

Hier geht”s zum ausführlichen Test.

Die fitnessRAUM.de GmbH für Sport und Fitness online ist eine 100-prozentige Tochter der Unit Production Media Company GmbH mit Sitz in Heidelberg. Seit 2003 realisiert UPMC regelmäßig aufwändige Fitness-DVD-Produktionen und kooperiert mit den größten deutschen Frauen- und Fitness-Magazinen:

Über 1,5 Millionen verkaufte DVDs und mehr als 10 Millionen Add-ons sprechen für sich: Bei hochwertigen Fitness-Contents ist UPMC in Deutschland marktführend.

fitnessRAUM.de bietet über 1.500 Kurse aus über 20 Sportarten.

Firmenkontakt

fitnessRAUM.de GmbH

Christiane Haase

Kirchstraße 18

69115 Heidelberg

06221-868110

christiane.haase@extern.fitnessRAUM.de

http://www.fitnessRAUM.de

Pressekontakt

Christiane Haase

Christiane Haase

Kirchstraße 18

69115 Heidelberg

06203 954609

christiane.haase@cjhaase.de

http://www.cjhaase.de

Bildquelle: fitnessRAUM.de