Online-Infoveranstaltung zur ambulanten SeniorenAssistenz

Monatlich wiederkehrende Infoabende klären über das Berufsbild Senioren-Assistenz auf und die 120-stündige Präsenz-Ausbildung auf

WORUM GEHT ES?

Irgendwann stehen die meisten älteren Menschen vor der Frage, ob sie das Leben in den eigenen vier Wänden auch weiterhin allein meistern können. Dabei geht es häufig um die kleinen Dinge des Alltags, die mit zunehmendem Alter immer schwerer fallen und die dann oft zur Entscheidung führen, in ein Seniorenheim umzuziehen.

MONATLICH WIEDERKEHRENDE ONLINE-INFOABENDE ZUM BERUFSBILD SENIOREN-ASSISTENZ

Unterstützung im Alltag für Ältere ist in Ergänzung zu Pflege und hauswirtschaftlicher Unterstützung oft dringend erforderlich. Darum bildet das Unternehmen Büchmann Seminare KG seit 20 Jahren lebenserfahrene Menschen in der ambulanten Senioren-Assistenz aus. Mit dieser professionellen Unterstützung können Ältere häufig den Gang ins Heim vermeiden.

Auf monatlich wiederkehrenden Infoabenden berichtet die in Berlin erfolgreich tätige Senioren-Assistentin Anja Mikulla über ihre Tätigkeit und die Vorbereitung durch die 120-stündige Ausbildung zur Senioren-Assistenz. Der nächste Infoabend ist am Mittwoch, 11. März, von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich zu dieser kostenlosen Veranstaltung anzumelden Anmeldung zum Infoabend .

WIE ÄLTERE VON DER SENIOREN-ASSISTENZ PROFITIEREN

Wenn Behördengänge oder Arztbesuche zum Problem werden, der Umgang mit Handy oder Computer schwerfällt, ein feinfühliger Gesprächspartner fehlt oder einem ganz einfach nur die Decke auf den Kopf fällt, können professionelle Senioren-Assistenten dabei helfen, die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen und wieder aktiv am Leben teilzunehmen. Denn die ausgebildeten Assistenten unterstützen alte Menschen bei all den Dingen, für die Pflegedienste und Haushaltshilfen keine Zeit haben. Die Unterstützung durch Senioren-Assistenten ist am individuellen Bedarf der Senioren orientiert. Sie kann einmalig, regelmäßig, auf Dauer oder auch vorübergehend – etwa wenn Angehörige verhindert sind -angefordert werden

SENIOREN-ASSISTENZ/PLÖNER MODELL – EIN BERUFSBILD SEIT 2006

Das Berufsbild Senioren-Assistenz wurde von der ehemaligen Frauenbeauftragten Ute Büchmann erfunden. Ausbilden lassen sich insbesondere Frauen, die aus den unterschiedlichsten beruflichen Bereichen kommen und nach einer Tätigkeit mit Sinn suchen. Doch der Anteil der männlichen Ausbildungsabsolventen steigt. Die Ausbildung umfasst 120 Stunden und beinhaltet neben den Themen Rechtsfragen, Freizeit, Gesundheit und Psychologie auch das Know-how für den Weg in die Selbständigkeit in der professionellen Senioren-Assistenz sowie die Abrechnung über die Pflegeversicherung.

Eine intensive Nachbetreuung durch Vernetzung, Weiterbildungsmaßnahmen, telefonische Beratung und Unterstützung bei der Kundengewinnung durch ein kostenloses Vermittlungsportal runden den Ausbildungsgang ab. Die Ausbildung in der Senioren-Assistenz/Plöner Modell wird in Kiel, Hamburg, Berlin und Nürnberg angeboten. 2019 wurde Ute Büchmann mit dem hoch dotierten Zugabe-Preis der Körber-Stiftung als soziale Unternehmerin ausgezeichnet INFOS ZUR AUSBILDUNG :

Das Unternehmen Büchmann Seminare KG war der erste Weiterbildungsanbieter in Deutschland, der lebenserfahrende Menschen für die professionelle Senioren-Assistenz im ambulanten Bereich ausbildet. Das Unternehmen wurde von der ehemaligen Frauenbeauftragten Ute Büchmann 2007 gegründet und wird seit 2024 in zweiter Generation weitergeführt.

