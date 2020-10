Online-Marketing, Website Promotion, SEO, Google Ads, SMM, Content Marketing

Online-Marketing, Suchmaschinen-Optimierung, Google Ads, Content Marketing, Social Media Marketing,

Die englische Zeitschrift The Economist hat vor Kurzem ihre Sicht auf die Entwicklung des Marketings vorgestellt. Hier die Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen:

– In den Krisen 2000 (Dotcom) und 2008 (Finanz) verloren die Print- und Fernsehmedien schneller als erwartet Marktanteile, weil die dazumal gekürzten Budgets nicht zurückkamen. Beim der Online-Marketing ist die Situation anders.

– Die Online-Werbung ist derzeit ein Duopol: mehr als 60% sind auf Facebook und Google zu finden – in wenigen Jahren sind es 70%.

– Online-Marketing ist von COVID19 nicht stark betroffen wie von der Finanzkrise. Der Grund: COVID19 ist der Treiber der Verschiebung zu online.

– Die Werbefläche von Amazon wird in den kommenden Jahren stark wachsen: Produktsuche und Prime Video sind die Hauptantriebskräfte.

– Agenturen, die bisher TV- und Print-Anzeigen gestaltet und gebucht haben, werden zu den Verlierern gehören. Online gibt es direkte Beziehungen zwischen den grossen Plattformen und Werbetreibenden

Das Fazit von dynamic-duo webdesign: Die ohnehin überwältigende Dominanz im Online-Marketing von Google, Facebook und Amazon wird in den kommenden Jahren weiterwachsen.

Bei unserer Online-Marketing Beratung werden anhand der Analyse von Stärken und Schwächen Ihres Online Auftritts und der Ausarbeitung von Chancen und Gefahren Umsetzungs-Massnahmen erarbeitet. Die Massnahmen erstrecken sich von Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung und Social Media Marketing bis hin zu Content Marketing und Newsletter/E-Mail Marketing.

Die Suchmaschinenoptimierung ist essentiell und gleichbedeutend mit mehr Umsatz. Der Einsatz von Online-Marketing bei Google, Microsoft, Facebook, usw. werden wichtiger und teurer. Dabei ist es unerlässlich eine genaue und zielgruppenspezifische Analyse vorzunehmen. Denn das minimiert Streuverlust und spart bares Geld.

Content Marketing heisst gute und einprägsame Texte schreiben die die Zielgruppe erreichen. Deshalb ist Content Marketing eine Aufgabe, die fortlaufend zu erfüllen ist.

Beim Social Media Marketing ist die Strategie äusserst wichtig um die anvisierte Zielgruppe zu erreichen. Im besten Fall wird das Online-Marketing zu einem unschätzbaren viralen Ereignis.

Das Website Audit bildet die Grundlage der Analyse. Neben technischen Aspekten werden suchmaschinentechnische, Fragen der Visibility, Social Media Verknüpfung, Usability usw. beleuchtet.

