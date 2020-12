Online-PR als neues Angebot: 10 Jahre textgeflechte

Text-Profi feiert 10-jähriges Jubiläum und erweitert Leistungen um Konzeption für Online-PR.

Schwarzenberg, 29.12.2020

Im Januar vor genau 10 Jahren machte sich der Freie Texter Philipp Senge mit seinen Leistungen selbstständig. Unter der Marke textgeflechte unterstützt der studierte Germanist seitdem Unternehmen und Agenturen mit Online-Texten. Passend zum Jubiläum erweitert der Texter nun sein Angebot um Konzeption für Online-PR.

Mit dem Jahreswechsel steht für den Freien Texter Philipp Senge ein Jubiläum an. Im Januar 2011 machte er sich mit seinen Text-Leistungen selbstständig. Textgeflechte bietet seitdem Texte für den Online-Bereich an:

– Website-Texte

– Online-Artikel

– SEO-Texte

– Corporate-Blogs

– Online-PR

– Shop-Texte

– Newsletter

– Landingpages

Oder kurz: Texte, die Menschen und Suchmaschinen gleichermaßen überzeugen.

Neue Leistung: Konzeption für Online-PR

Mit dem neuen Jahr wird der Texter seine Leistungen erweitern. Künftig bietet er Konzeption für den Bereich Online-PR an. Nach nun bald 10 Jahren praktischer Textarbeit ist dieser Schritt nur logisch. “In jedem Text steckt immer Konzeptionsarbeit. Ich muss überlegen, welche Information der Text transportieren soll und an welche Zielgruppe er sich richtet”, erklärt der Texter aus dem Erzgebirge. “Ein Text wird erst dann richtig gut, wenn er in den Kontext passt. Dazu ist es notwendig, den Kontext der Kommunikation näher zu betrachten.” Künftig bietet der Freie Texter mit Sitz im sächsischen Erzgebirge Unternehmen und Agenturen neben den bisherigen Leistungen selber Konzeption für Online-Kommunikation und insbesondere Online-PR an.

“Im Rahmen einer Konzeption für Online-PR geht es darum, die einzelnen Maßnahmen und Texte für verschiedene Online-Kanäle miteinander zu verknüpfen und zu bündeln. Auf diese Weise lässt sich die größte Wirkung für die Außendarstellung von Unternehmen im Internet erreichen. Das ist im Grunde so ähnlich wie beim Hausbau: Da braucht man auch erst einmal einen Bauplan, den man dann Schritt für Schritt umsetzt, bis am Ende das Haus steht,” beschreibt der Profi für Online-Texte seine künftige Leistung anschaulich.

Online-PR: Unternehmenskommunikation im Internet

Online-PR umfasst eine Reihe verschiedener Maßnahmen zur Online-Kommunikation von Unternehmen. Im Wesentlichen geht es darum, die Bekanntheit und Sichtbarkeit des eigenen Unternehmens, der Marke oder der Produkte im Online-Bereich zu stärken. Gleichzeitig stillt Online-PR das Informationsbedürfnis von:

– Kunden

– Interessenten

– Journalisten

Zu den wesentlichen Instrumenten der Online-PR zählen:

– Online-Distribution von Pressemeldungen

– Online-Pressebereiche

– Corporate-Blogs

– Podcasts

– Newsletter

– Kommunikation in Social-Media-Kanälen

Neben der Konzeption übernimmt der Texter auch die Umsetzung der Konzepte. Für Leistungen, die nicht direkt zu seinem Bereich gehören, greift er auf ein breit aufgestelltes Netzwerk von Profis zurück. Seit 2018 ist der Text-Profi im Vorstand von ” Kreatives Erzgebirge” aktiv, dem Branchenverband der Kultur- und Kreativwirtschaft im Erzgebirge e. V.

Textgeflechte | Webtexte, Content, Online-PR

Als Freier Texter habe ich mich auf das Internet spezialisiert.

Bei mir erhalten Sie alle Texte, mit denen Sie sich und Ihr Unternehmen erfolgreich im Internet präsentieren, Kunden gewinnen und Ihren Umsatz steigern:

– Webtexte für Ihre Außendarstellung

– Hochwertige Inhalte für Ihr Content-Marketing

– Online-Pressemitteilungen für Ihre PR-Öffentlichkeitsarbeit im Netz

Kontakt

Textgeflechte | Webtexte • Content • Online-PR

Philipp Senge

Karlsbader Straße 85

08340 Schwarzenberg

037745799277

philipp.senge@textgeflechte.de

https://www.textgeflechte.de

