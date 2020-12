“Online-Shop erstellen und auf Live Shopping setzen”

Auch für Europa und Deutschland bietet Live Shopping große Chancen

E-Commerce nimmt immer mehr an Fahrt auf. Nach und nach rüstet sich der Handel, Online-Shops werden in großer Zahl online sichtbar. Vom Weihnachtsbaum über Fleisch, Gemüse, Wein bis zu Kaffee – kaum ein Produkt, bei dem Kunden mittlerweile online ein gutes Angebot finden. In Konkurrenzsituationen lassen sich Händler pfiffige Ideen einfallen, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu bekommen. In Ländern wie China ist E-Commerce in vielen Branchen etabliert. Live Shopping ist hier längst Standard beim Online-Einkauf geworden. “Diesen Weg werden Händler in Europa und in Deutschland auch nehmen”, ist sich Andreas Bippes, Geschäftsführender Gesellschafter der Online Marketing Agentur SEO PrimSEO in Baden-Baden bei Karlsruhe sicher.

Der Handel nimmt gerade den Einstieg in die Welt des E-Commerce mit Online-Shops

“Was E-Commerce anbelangt, ist China den Märkten in Europa ein großes Stück voraus. Die Idee, dass Social Media nicht nur der Inspiration dient, wurde in China entwickelt. Shoppen in Echtzeit, Einkaufserlebnisse in sozialen Netzwerken, dabei zu sein, wenn Waren gekauft oder getestet werden – Live Shopping bietet viele Möglichkeiten. Der Handel nimmt gerade den Einstieg in die Welt des E-Commerce mit einem eigenen Online-Shop”, meint Andreas Bippes. Auch in China haben Shopping Streams ihren Anfang oftmals im stationären Handel genommen.

Online Shopping von Alibaba hat weltweit die Nase vorn

Als erstes Unternehmen in China hat der global agierende Konzern Alibaba seine Online-Shops immer weiterentwickelt. Ausgangspunkt war das Problem der Darstellung von Produkten. Produktvorführungen, eine bessere Darstellung der Produkte sollten für Abhilfe sorgen und für den Kunden Entscheidungshilfen liefern. Alibaba hat für seinen Online Shop Tools und Plattformen programmieren lassen. Das Ergebnis ist eine Art “Teleshopping 2.0”. Wichtig für Verbraucher in China sind Eigenschaften wie Originalität und Authentizität. Und so ist es überhaupt kein Problem für den potentiellen Kunden, wenn die Produktvorstellungen amateurhaft oder unbeholfen produziert sind.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.