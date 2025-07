Online Yoga Teacher Training mit Gyan Heilyoga

Wo Moderne auf Jahrtausende alte Weisheit aus Indien trifft

Frankfurt, Juli 2025 – In einer Ära, die durch Digitalisierung und globale Vernetzung geprägt ist, spüren viele Menschen den Wunsch nach echter spiritueller Tiefe gepaart mit Alltagstauglichkeit. Gyan Heilyoga macht genau das möglich – mit der weltweit ersten deutschsprachigen Online Yoga Teacher Training direkt aus Indien. Die 200-Stunden-Yogalehrerausbildung findet live via Zoom statt und bringt die traditionelle Yogatradition direkt in deutsche Wohnzimmer – ohne aufgezeichnete Videos, dafür mit voller Interaktion, Präsenz und Tiefe.

Das Curriculum ist klar strukturiert, umfasst die authentischen Klassiker des Hatha-Yoga, Atemtechniken (Pranayama), Meditation, Ayurveda, Anatomie, Philosophie und Unterrichtspraxis. Es richtet sich dabei an alle, die sich auf eine persönliche Reise begeben, ihre eigene Praxis vertiefen oder selbst Yogalehrer*in werden möchten. Der gesamte Unterricht – von theoretischen Modulen über praktische Übungssequenzen bis hin zu Lehrproben – erfolgt in deutscher Sprache, betreut von einem erfahrenen deutschsprachigen Lehrerteam, das seit Jahren in Indien lebt und wirkt. So lernen die Teilnehmenden nicht nur die Yogapraxis, sondern auch die kulturellen Hintergründe und feinen energetischen Dimensionen authentisch kennen.

Die Ausbildung ist international durch die Yoga Alliance zertifiziert (200h RYT). Der Mix aus Live-Stunden via Zoom, PDF-Materialien und persönlicher Betreuung ermöglicht ein intensives und transformierendes Erlebnis – im eigenen Rhythmus innerhalb von 1 bis 12 Monaten. Das Programm verzichtet bewusst auf voraufgezeichnete Inhalte, um ausschließlich synchrones Lernen zu ermöglichen: Ein fester Terminplan mit interaktiven Live-Sitzungen gewährleistet sowohl Struktur als auch die Möglichkeit, direkt Feedback zu erhalten, Fragen zu stellen und sich in der Gemeinschaft zu entfalten.

Dank Gyan Heilyoga müssen Interessierte nicht mehr nach Indien reisen, um eine tiefgehende Yoga Ausbildung in Indien zu absolvieren. Dennoch erleben sie Indien als Quelle dieser jahrtausendealten Tradition – nur fast so, als hätten sie ihr Yogastudio in Tamil Nadu selbst gebaut. Die Ausbildung spricht nicht nur deutschsprachige Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an, sondern auch globale Communities, die Wert auf deutsche Sprache und indische Tiefe legen.

Gyan Heilyoga ist bislang die einzige Yoga-Schule in Indien, die dieses Modell in deutscher Sprache anbietet und dabei höchste Standards erfüllt: Authentizität, pädagogische Tiefe und Zugang zur persönlichen spirituellen Entwicklung. Wer die Online Yogalehrerausbildung absolviert, erhält nach erfolgreichem Abschluss nicht nur ein PDF-Zertifikat, sondern auch ein per Post zugeschicktes offizielles Yoga Alliance Diplom.

Die Ausbildung richtet sich an alle, die Yoga ernsthaft praktizieren und unterrichten möchten: Berufstätige, Eltern, Vielreisende oder spirituell Interessierte – also Menschen aus dem deutschsprachigen Raum, die an einer hochwertigen Online Yoga Ausbildung mit internationaler Anerkennung interessiert sind. Sie erleben Yoga nicht als Technik, sondern als Lebenspraxis, die Körper, Geist und Seele gleichermaßen nährt.

Gyan Heilyoga ist die Verbindung zwischen gelebter Tradition und zeitgemäßer Zugänglichkeit. Für diejenigen, die mehr suchen als nur Bewegungsabläufe – für alle, die in ihrem Alltag einen Ort innerer Ruhe und spirituellen Tiefgang finden wollen. Diese 200 Stunden Online Yogalehrerausbildung eröffnet einen Raum der Transformation – deutschsprachig, lebendig, direkt aus dem Herzen Indiens.

Gyan Heilyoga bietet seit 2015 Yoga Alliance zertifizierte Yoga Ausbildungen, Online Stunden und Trainings an. Mit einem deutschsprachigen Team bietet diese Schule eine einzigartige Korrespondenz mit Indien an. Die 200 Hour Yoga Teacher Training Kurse finden in Rishikesh statt.

Kontakt

Gyan Heilyoga

Angelica Ganslgruber

Sonnenstrasse 40

66386 Sankt Ingbert

017650268968



http://www.gyanheilyoga.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.