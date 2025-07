Sicher verpackt: DENIOS präsentiert neue Transportbox für Lithium-Batterien

In immer mehr Bereichen kommen Lithium-Batterien zum Einsatz, sodass auch die Gefahr steigt, dass Module durch falsche Handhabung oder technischen Defekt als „kritisch defekt“ einzustufen sind – es droht Brandgefahr! Das neueste Produkt der DENIOS SE aus Bad Oeynhausen kommt genau hier zum Einsatz: Die neue Lithium-Ionen Akku-Transportbox XL gewährleistet das sichere Lagern und den sicheren Transport solcher Module. Auch in dem Fall, dass der Zustand von außen nicht eingeschätzt werden kann, wird auf die DENIOS-Transportboxen zurückgegriffen.

Solch ein „kritischer Zustand“ ist von außen schwer zu erkennen: Wenn es bereits raucht und zischt, dann ist die thermische Reaktion („Thermal Runaway“) in vollem Gange – ein gefährliches Ausgasen bis hin zum Brand können die Folgen sein. Die Batteriezellen stecken sich durch die Hitze gegenseitig an und verstärken den Effekt – ein Löschen ist in diesen Fällen nicht möglich. Daher gehen viele Betriebe dazu über, Lithium-Ionen Batterien mit unbekanntem Zustand als kritisch defekt einzustufen – die Nachfrage nach diesen Transportboxen steigt.

DENIOS hat bei seinem neuen Produkt das Handling und die Sicherheit der Kunden im Fokus. Eines der innovativen Merkmale: Die Transportbox kommt ganz ohne zusätzliche Füllmaterialien bzw. lose Schüttungen aus. Es reicht, die beschädigten Akkus in die Box zu deponieren und mit der Haube zu schließen. Dies stellt eine weitere, innovative Neuerung dar: Der optimierte Aufbau erlaubt es den Kunden, die Beladung direkt vom Stapler aus durchzuführen, ohne sich der Batterie weiter zu nähern. Dadurch kann ein Sicherheitsabstand zur kritischen Batterie eingehalten werden und macht es möglich, die Akkus schnell und komfortabel in die Box zu bringen – ein innovatives Fixierungs-System sorgt für einen sicheren Transport.

Somit ist kein manuelles Handling direkt an der Batterie erforderlich – im Ernstfall wird wertvolle Zeit gespart und die Sicherheit der Anwender um ein Vielfaches erhöht.

Durch diese innovativen Neuerungen erhalten die Anwender den höchstmöglichen Schutz beim Handling und Transport mit kritisch defekten Batterien. Abgerundet wird der Sicherheits-Aspekt mit weiteren Voraussetzungen, die solche Boxen erfüllen müssen: Sie dürfen im Brandfall nicht auseinanderbrechen, müssen gegen Flammendurchschlag geschützt sein – zudem müssen die Außenwände vorgeschriebene Temperatur-Grenzwerte einhalten und es ist ein integriertes Gasmanagementsystem erforderlich.

DENIOS Lithium-Ionen Akku-Transportbox XL – Innovationen auf einen Blick:

-Die Transportbox besteht aus einer sicheren Thermoisolierung und einem integriertem Filter- und Gasmanagement mit Entlüftungsöffnungen ohne Füllmaterial

-Die Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass selbst ein „Thermal Runaway“ einer Batterie zu keiner Gefährdung der unmittelbaren Umgebung führt

-Eine separate Innenverpackung ist nicht erforderlich

-Die integrierten Entlüftungsöffnungen ermöglichen bei einem Ausgasen bzw. Brennen des Lagergutes einen Druckausgleich zwischen Boxinnenraum und der Umgebung

-Die Transportbox hat eine abnehmbare Haube, die zum Transport mit Schnell-Spannverschlüssen fixiert wird und den Lagerraum abschließt

-Die Haube kann mittels Gabelstapler oder Kran bewegt werden

-Beim Verpacken einer kritisch defekten Batterie braucht sich keine Person dieser zu nähern – lediglich nach dem Aufsetzen der Haube verschließt eine Person die Schnell-Spannverschlüsse

-Die Lithium-Ionen Akku-Transportbox XL von DENIOS hat eine Größe (Außenmaße) von 3070 mm (Breite) x 2320 mm (Tiefe) x 1075 mm (Höhe) – sie besitzt einen Rauminhalt von 2300 Litern und ist damit beispielsweise auch eine sinnvolle Lösung für den Transport von Hochvoltbatterien aus Elektroautos

Mehr Informationen zur neuen DENIOS Lithium-Ionen Akku-Transportbox XL finden Sie hier: www.denios.de/lithium-transportbox-xl

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

