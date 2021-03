Online Zahnärztliches Abrechnungs-Bootcamp am 13. März 2021

Erhöhen Sie direkt nach dem Bootcamp Ihren Umsatz in der Zahnarztpraxis

Das zahnärztliches Abrechnungs-Bootcamp ist für Sie die perfekte Möglichkeit in kurzer Zeit wertvolles zusätzliches Abrechnungswissen anzueignen, das Sie direkt in Ihrer Zahnarztpraxis anwenden können und Ihren Umsatz und Gewinn sofort erhöhen. Sie lernen von Profis und werden begeistert sein.

Thema:

“Praxisumsatz erhöhen mit zahnärztlichen Abrechnungstipps”

Veranstalter ist Ihre Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen®.

Anmeldung: www.dfa-heilwesen.online/bootcamp

Ihre Referenten:

– Frederic Feldmann, Geschäftsführer Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen®

– Sabine Schmidt, Leitung GOZ-Referat DZR GmbH

An wen richtet sich das Bootcamp:

– Alle Abrechnungsmanager/innen, Praxismanager/innen und Mitarbeiter/innen in der zahnärztlichen Abrechnung

– Alle Praxisinhaber/innen, Behandler/innen und Assistenten/innen.

– Alle Führungskräfte und angehenden Führungskräfte aus der Zahnarztpraxis, die ihr Wissen erweitern und Abrechnungstipps erhalten möchten.

– Alle, die sich weiterentwickeln und noch erfolgreicher werden möchten.

Das erwartet Sie:

– Sie erfahren bei welchen GOZ-/GOÄ-Positionen Sie regelmäßig Geld verschenken.

– Sie erhalten Praxistipps wie Sie sofort Ihren Umsatz steigern und gleichzeitig rechtssicher abrechnen.

– Sie gewinnen Sicherheit in der Gestaltung von Steigerungsfaktoren.

– Sie kalkulieren Analogleistungen betriebswirtschaftlich.

– Sie interpretieren die Beschlüsse des Beratungsforums für Gebührenordnungsfragen richtig und wenden diese an.

– Sie berechnen Portokosten, Materialkosten und Chairside-Laborkosten.

– Sie werden nach dem Bootcamp Ihre Dokumentation verbessern für mehr Praxisumsatz.

– Sie werden von den vielen Abrechnungstipps begeistert sein und kommen ins Umsetzen.

– Sie profitieren vom umfangreichen Knowhow der Dozenten und erhalten Profitipps.

– Sie können die Inhalte direkt am nächsten Praxistag umsetzen und Ihren Zielen näherkommen.

– Sie genießen das Bootcamp online von zuhause auf der Couch, am Arbeitsplatz oder im Urlaub und sparen sich die Anreisezeit.

– Sie können im Vorfeld Ihre Fragen einsenden, die dann in der offenen Q&A Runde beantwortet werden.

Anmeldung: www.dfa-heilwesen.online/bootcamp

Termin:

Die Fortbildung findet am Samstag, 13. März 2021 um 9.30 Uhr online per Zoom statt. Die voraussichtliche Dauer beträgt ca. 2,5 Stunden.

Bitte beachten Sie: Dieses Bootcamp findet nur einmal statt und wird nicht wiederholt. Nutzen Sie diese einmalige Chance und melden Sie sich jetzt an.

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie automatisch per Email den Link für den Anbieter Zoom geschickt. Über Zoom wird das Bootcamp gesendet.

Der Erklärung wie Sie sich online einwählen können erfahren Sie hier.

Teilnahmegebühr:

Sie investieren nur 49 Euro für das “Zahnärztliches Abrechnungs-Bootcamp “.

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Die Anmeldung erfolgt über den Anbieter CopeCart. Ihre Seminarrechnung wird Ihnen von CopeCart umgehend zugemailt.

Pro Endgerät eine Anmeldung erforderlich.

Pro Anmeldung erhalten Sie ein Zertifikat für den/die angemeldete/n Teilnehmer/in.

Anmeldung: www.dfa-heilwesen.online/bootcamp

Die Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen® bietet Praxisinhabern/innen, Assistenten/innen und Praxismitarbeitern/innen aus Arzt- und Zahnarztpraxen hochwertige Fachkurse mit IHK Lehrgangszertifikat und praxisnahe Workshops mit erfahrenen Referenten/innen in den Bereichen Abrechnung, Organisation, Betriebswirtschaft, Kommunikation, u.v.m.. Die Fortbildungen sind von der MWSt. befreit.

Kontakt

Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen® GmbH & Co. KG

Frederic Feldmann

Ludwig-Erhard-Allee 24

76131 Karlsruhe

0721-627100-0

0721-627100-20

ff@dfa-heilwesen.de

http://www.dfa-heilwesen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.