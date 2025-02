Open Search Foundation gewinnt CDR Award 2024

Große Freude über den Branchenpreis der Bayern Innovativ GmbH und des BVDW in der Kategorie „Verantwortungsvolle Innovationen“

Starnberg, 31. Januar – Der in Starnberg ansässige gemeinnützige Verein Open Search Foundation e.V. (OSF) hat den renommierten Corporate Digital Responsibility Award 2024 in der Kategorie „Verantwortungsvolle Innovationen“ gewonnen. Vorstandsmitglied Stefan Voigt und OSF-Community-Managerin Ursula Gmelch nahmen am 29. Januar den Branchenpreis der Bayern Innovativ GmbH und des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin entgegen.

„Ein kraftvolles Zeichen für die digitale Selbstbestimmung Europas und die demokratisierte Nutzung des Webs“

Die Open Search Foundation setzt sich mit Forschung, Bildung und europaweiter Vernetzung für einen unabhängigen und demokratischen Zugang zu Informationen im Web ein. Gemeinsam mit europäischen Partnern arbeitet sie an einem offenen Webindex, der als Grundlage für eine werteorientierte und vertrauenswürdige Internetsuche und viele weitere digitale Dienste, etwa KI-Modelle, dient.

Maike Scholz, Squad Lead „Digitale Ethik“ im Group Compliance Management der Deutschen Telekom AG und Mitglied der Jury, würdigte die Bedeutung des Projekts in ihrer Laudatio: „Statt die Kontrolle über strukturierte, indexierte Webdaten, die als Grundlage für Suchmaschinen und andere digitale Dienste dienen, auf einzelne Unternehmen zu konzentrieren, wird der Index von einem Netzwerk unabhängiger, europäischer Partner wie Forschungszentren, Rechenzentren und Unternehmen verwaltet und öffentlich zugänglich gemacht. Dieses Projekt setzt ein kraftvolles Zeichen für die digitale Selbstbestimmung Europas und die demokratisierte Nutzung des Webs.“

Eine Preisauszeichnung mit Signalwirkung

Für die Open Search Foundation ist die Auszeichnung eine große Bestätigung ihrer Arbeit. Stefan Voigt, Vorstandsmitglied der OSF, betont:

„Diese wichtige Auszeichnung zeigt, dass unsere Arbeit Früchte trägt und die Bedeutung einer offenen Internetsuche für Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zunehmend erkannt wird. Der CDR-Award bestärkt uns darin, den Ausbau eines wertebasierten europäischen Webindex mit allen Kräften voranzutreiben und so eine Vielzahl von digitalen Innovationen im Sinne der digitalen Souveränität Europas zu stärken.“ Auch Dr. Rainer Seßner, Geschäftsführer der Bayern Innovativ GmbH unterstreicht die Bedeutung des Awards: „Der CDR-Award steht nicht nur für Auszeichnungen, sondern auch für Dialog und Wissenstransfer. Die Workshops der (Anm.d.R: die Award-Verleihung begleitenden) Fachkonferenz haben deutlich gemacht: Digitale Verantwortung beginnt mit der Offenheit, innovative und manchmal unerwartete Lösungen anzunehmen.“

Mit der Auszeichnung im Gepäck tritt die Open Search Foundation die nächste Etappe an. Die OSF-Fachgruppe Ethik lädt demnächst zu einer Online-Veranstaltung zum Thema „Ethik der Internetsuche“ ein. Zudem geht der offene Webindex im zweiten Quartal in die nächste Entwicklungsstufe: Der Index wird Interessenten für erweiterte Testprojekte bereitgestellt. Parallel dazu wurden jüngst neun weitere europäische Drittpartnerprojekte in die Open Web Search-Initiative integriert – auch ihre Ergebnisse werden dieses Jahr erwartet.

Weitere Informationen zum Corporate Digital Responsibility Award und den Gewinnerteams gibt es unter: https://www.cdr-award.digital

Die OSF – Open Search Foundation e.V. – ist eine gemeinnützige, europäische Initiative mit Sitz in Starnberg bei München. Seit 2018 setzt sie sich für einen unabhängigen, freien und selbstbestimmten Zugang zu Informationen im Internet ein und informiert die Öffentlichkeit rund um das Thema Internetsuche. Ihr Ziel ist ein offener Webindex, der Ethik und europäische Werte von Anfang an mitdenkt. Im Horizon-Europa-Projekt OpenWebSearch.EU treibt die OSF das Thema mit 13 anderen Partnern voran.

Motto: „Together for a better net“.

www.opensearchfoundation.org

Firmenkontakt

Open Search Foundation e.V.

Stefan Voigt

Münchner Straße 15a

82319 Starnberg

+49 178 60 149 10



https://opensearchfoundation.org

Pressekontakt

Open Search Foundation e.V.

Carolin Bauer

Münchner Straße 15a

82319 Starnberg

+49 8151 9719372



https://opensearchfoundation.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.