Orange Business stärkt sein Führungsteam

Rob Willcock wird Leiter International Business

Zum 1. März 2025 ernannte Orange Business Rob Willcock zum CEO International von Orange Business. In dieser globalen Rolle wird er die Position des Unternehmens als führender Netzwerk- und Digitalintegrator und zuverlässiger Partner für internationale Kunden und nationale Großkunden außerhalb Frankreichs weiter stärken.

Aufbauend auf seinen bisherigen Führungserfolgen und seiner langjährigen Erfahrung in der Unternehmenstransformation liegen seine beiden Hauptprioritäten in der Geschäftsentwicklung und der Exzellenz im Kundenservice.

Willcock verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Unternehmens- und Technologieführung und hatte bereits mehrere Managementpositionen bei Orange inne. Zuletzt verantwortete er Beratungsprojekte sowie die Geschäftsentwicklung und globale Kundenprogramme in verschiedenen Regionen. In seinen jüngsten Funktionen bei Orange Business war Willcock fünf Jahre lang Präsident für die Region Amerika und davor drei Jahre lang Managing Director für Großbritannien und Irland.

„Ich freue mich, wieder bei Orange Business zu sein. Das Unternehmen bietet eine unschlagbare Kombination aus Technologie, Skalierbarkeit, Expertise, Bodenständigkeit und global ausgerichteten Lösungen, um das Kundengeschäft in jeder Hinsicht verbessern zu können. Ich bin gespannt darauf, unsere internationalen Kunden auf diesem Weg zu begleiten“, erklärt Rob Willcock, CEO International bei Orange Business.

„Rob Willcocks Fähigkeit, sich anzupassen, Innovation voranzutreiben und mit klarer Vision zu führen, macht ihn zur idealen Besetzung für die Leitung unseres internationalen Teams. Ich bin überzeugt, dass seine Führung unser Geschäft weiter voranbringen wird und wir so unseren Kunden weltweit einen noch größeren Mehrwert bieten können“, so Aliette Mousnier-Lompre, CEO von Orange Business.

Willcock kehrt zu Orange Business zurück, nachdem er drei Jahre lang als Group Chief Commercial Officer bei der Flowbird Group, einem weltweit führenden Unternehmen für urbane Mobilität und Smart Cities, tätig war. Er lebt in Großbritannien und übernimmt die Aufgaben von Kristof Symons, der Orange Business nach 17 Jahren verlässt.

Über Orange Business

Orange Business, die Unternehmenssparte der Orange Group, ist ein führender Netzwerk- und Digitalintegrator. Er unterstützt seine Kunden dabei, einen positiven Impact zu erreichen und digitale Geschäfte zu tätigen. Die Kombination aus Expertise in den Bereichen Konnektivität der nächsten Generation, Cloud und Cybersicherheit sowie Plattformen und Partnern bildet die Grundlage für Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit 30.000 Mitarbeitern in 65 Ländern unterstützt Orange Business seine Kunden bei der Transformation, indem es eine durchgängig gesicherte digitale Infrastruktur bereitstellt und sich auf das Erlebnis für Mitarbeiter, Kunden und den Betrieb konzentriert. Mehr als 30.000 B-to-B-Kunden weltweit vertrauen auf Orange Business.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 40,3 Milliarden Euro im Jahr 2024 und 291 Millionen Kunden weltweit (Stand 31. Dezember 2024). Im Februar 2023 stellte die Gruppe ihre Strategie „Lead the Future“ vor, die auf einem neuen Geschäftsmodell basiert und auf Verantwortung und Effizienz ausgerichtet ist. „Lead the Future“ setzt auf Exzellenz im Bereich Netzwerk, um die führende Stellung von Orange in puncto Servicequalität zu stärken

Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.orange.com, www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X: @orangebusiness

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

Pressekontakt:

Elizabeth Mayeri, Orange Business, elizabeth.mayeri@orange.com

Emmanuelle Nahmany, Orange Business, emmanuelle.nahmany@orange.com

Firmenkontakt

Orange Business Germany GmbH

Dagmar Ziegler

Rahmannstraße 11 11

65760 Eschborn

+49 6196962239



http://www.orange-business.com

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Emma Deil-Frank / Nelly Küng

Claudius-Keller-Straße 3c

81699 München

+498941959 -95 /-14



https://www.maisberger.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.