Polytives präsentiert Additivtechnologie auf der Koplas 2025

Energiesparende Kunststoffherstellung

Die Polytives GmbH, Spezialistin in der Entwicklung und Herstellung polymerer Additive, wird zur internationalen Branchenmesse Koplas vom 11.03. – 14.03.2025 ihr aktuelles Produkt aus der bFI-Reihe der Fachöffentlichkeit vorstellen. Am Messestand P758 ihres Kooperationspartners Kangshin Industries Co. Ltd. sind Produktmuster und ebenso Musterteile verfügbar. Sie demonstrieren die vielfältigen Vorteile der Polytives-Additive. Besucher der Koplas 2025 sind eingeladen, sich über deren zahlreiche Einsatzmöglichkeiten zu informieren.

Das Unternehmen Polytives wurde 2020 gegründet und fertigt seine polymeren Additive der Produktfamilie „bFI“ bereits industriell. Diese einzigartigen Additive bieten Kunden eine Reihe an Vorteilen in der Verarbeitung und dem Design jeglicher Art von Kunststoffen und Kunststoffprodukten:

– Fließqualitäten in Recyclingware homogenisieren

– zu hohe Viskositäten beseitigen

– Zykluszeiten werden enorm verkürzt

o Werkzeuge prozesssicher füllen

o Füllstoffgrade sind weniger limitiert

o Temperaturen lassen sich massiv reduzieren

o hohe Prozessdrücke werden obsolet

o Maschinenbelegung wird flexibler

– Biomaterialien sind deutlich optimiert in ihrer Verarbeitbarkeit

– Materialeinsatz (sensible Additive bspw.) ist weniger limitiert

– Vielfalt im Rohstoffeinkauf wird reduziert

Stand P758, Kangshin Industries Co. Ltd.

Polytives ist ein junges, in Rudolstadt (Thüringen) ansässiges Industrieunternehmen. Es teilt die Vision, Kunststoffe intelligenter zu entwickeln, nachhaltiger einzusetzen und technologisch als Zukunftsmaterial zu etablieren.

Die Expertise des jungen Unternehmens stammt aus dem im Jahr 2014 an der Universität Jena gestarteten Forschungsvorhaben des Polytives-Mitgründers Oliver Eckardt. Die damaligen Forschungserkenntnisse wurden mittlerweile erfolgreich auf industriellem Niveau skaliert. Das in den letzten Jahren mehrfach prämierte Unternehmen verfolgt das ehrgeizige Ziel, die neuartige Additivtechnologie in jedem Polymer der Welt einsetzbar zu machen.

Weitere Informationen unter www.polytives.com

Über Kangshin Industrial Co. Ltd.

Seit 1965 liefert das Handelsunternehmen Kangshin Industrial Co. Ltd. ausländische Rohstoffe und Maschinen für die Gummi-, Kunststoff-, Feinchemie-, Elektronik-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie in Korea. Kangshin vertreibt erfolgreich Produkte einiger international angesehener Unternehmen aus Japan, China, Indien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA, Kanada und anderen Ländern.

