Ralf Schumacher am ProWein-Gemeinschaftsstand von wein.plus

Ex-Formel-1-Pilot stellt seine Weinlinie beim Badischen Winzerkeller am wein.plus-Gemeinschaftsstand in Düsseldorf vor

Der frühere Formel-1-Rennfahrer und TV-Moderator Ralf Schumacher wird seine Weine am Montag, 17. März, beim Badischen Winzerkeller am wein.plus-Gemeinschaftsstand auf der ProWein vorstellen.

Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher ist ein großer Weinfan. Schon seit einigen Jahren lässt er eigenen Wein bei der slowenischen Genossenschaft Klet Brda für seine Marke „Schumacher Wines“ produzieren. Im Vertrieb kooperiert er dabei mit dem Badischen Winzerkeller, der auf einer großen Fläche am wein.plus-Gemeinschaftsstand (Halle 1, A50-A60) ausstellt und dort auch Schumachers Weine ausschenkt. Hier will der Ex-Rennfahrer am Montag zwischen 10 und 17 Uhr Kunden und Partner treffen sowie Gespräche führen.

Der große wein.plus-Gemeinschaftsstand ist als Weinbar gestaltet. Hier lassen sich entspannt die Weine von über 35 Weingütern aus Deutschland, Bordeaux und Südtirol sowie einer Sherry-Bodega entdecken und deren Produzenten kennenlernen. Das Konzept, Händler, Sommeliers und B2B-Kunden mit bekannten und noch unentdeckten Winzern persönlich zusammenzubringen, hat Heidi Heckel von Wine&Business Solutions aus der Schweiz entwickelt. „An unserem Stand lassen sich wirklich außergewöhnliche Weine unterschiedlicher Regionen an einem einzigen Ort erkunden. Die Gäste lernen ambitionierte Winzerinnen und Winzer mit spannenden Storys kennen, ohne durch die Hallen navigieren zu müssen“, umreißt Heckel ihren Ansatz.

Mit diesem Anspruch lädt wein.plus-Redakteur Carsten M. Stammen zu täglich drei Entdecker-Verkostungen für Fachpublikum ein. Die wein.plus:walks dauern jeweils etwa rund 45 Minuten und starten an allen drei Messetagen um 11, 13 und 15 Uhr. Jeder Walk ist einem Thema gewidmet. Dazu gehören beispielsweise „Weißweine jenseits des Mainstreams“, „Die jungen Talente der Ahr“ oder „Deutscher Spätburgunder aus vier Regionen“.

Stammen führt seine Gäste zu vier bis fünf Stationen am wein.plus-Gemeinschaftsstand, wo die Winzer den Gästen gezielt einen besonderen Wein aus ihrem Sortiment vorstellen – Hintergrundinformationen und Story inklusive. Mit ihm entdecken die Teilnehmer beispielsweise einen Solaris von der norddeutschen Küste, einen Viognier Reserve aus der Pfalz, einen Muscat Blanc Barrique von der Nahe oder einen 1994 Sherry Amontillado.

Am Dienstag, 18. März, 13 Uhr, wird Carsten M. Stammen beim wein.plus:walk „Klassik trifft Nische“ auch den „Sparkling Rosé“ von Ralf Schumacher einschenken lassen. Dabei werden seine Gäste erfahren, mit welchem Anspruch der Ex-Rennfahrer arbeitet und wie seine Weine in Slowenien entstehen.

Auf einen Blick:

wein.plus-Gemeinschaftsstand

ProWein (16. bis 18. März 2025), Messe Düsseldorf, Halle 1, Stand A 50

wein.plus:walks

täglich um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr

Dauer: jeweils rund 45 Minuten

Kontakt: Carsten M. Stammen (carsten@wein.plus)

wein.plus wurde 1998 von Utz Graafmann in Erlangen gegründet und ist die bekannteste digitale Weinplattform Europas. Das Unternehmen verkauft keinen Wein, sondern vernetzt Weininteressierte, Winzer, Händler und Dienstleister. Verkostungsleiter Marcus Hofschuster gehört zu den weltweit renommiertesten Weinkritikern, die Redaktion publiziert News, Interviews und Stories in fünf Sprachen. Finanziert wird wein.plus ausschließlich von den Beiträgen seiner Mitglieder. Die Weinplattform beschäftigt rund 20 feste Mitarbeiter.

