ORTHOTECH Therapieschuhe für eine erfolgreiche Behandlung

Wegbereiter in der frühfunktionellen Therapie

Die frühfunktionelle Therapie nach Verletzungen ist eine bewährte Behandlungsmethode, um Heilung und Rehabilition zu forcieren. Dazu trägt auch die frühe Mobilisierung bei, sichere und stabilisierte Bewegungen und Belastungen vorausgesetzt. Das Gautinger Unternehmen Orthotech gehört mit seinen Therapieschuhen STABIL und VARIO-STABIL zu den Pionieren dieser etablierten Therapie. Die stete Weiterentwicklung des Schuhprogramms garantiert maximalen Tragekomfort dank atmungsaktiven Innenfutters, optimierter Laufsohle und Abrollhilfe. Und das bei einer Vielzahl an Variationsmöglichkeiten und modernen Designs.

Der ORTHOTECH STABIL kommt bei der Behandlung, Nachbehandlung sowie Prophylaxe von Sprunggelenksverletzungen zum Einsatz. Fußwurzel und Mittelfuß werden ruhiggestellt, das Gelenk im Vorfußbereich geschont. Durch den Erhalt der Gangsymmetrie und der Körperstatik ist eine frühere Mobilität gegenüber konservativen Behandlungsmethoden mit Gips, Orthesen, Bandagen oder Hartplastikverbänden möglich. Der Heilungsprozess wird deutlich unterstützt. Je nach Anforderung und Wunsch ist der ORTHOTECH STABIL in sechs verschiedenen Farben, wahlweise mit Schnürung oder Klettverschluss oder komfortablen Heckeinstieg erhältlich.

Rezeptierung: 1 Paar ORTHOTECH Stabil-Therapieschuhe,

Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 31.03.03.0001

BESONDERE VORTEILE

-Supinations- und Pronationskontrolle

-Gesicherte Freigabe der natürlichen Fußfunktion

-Komfortabler Einstieg

-Tragekomfort und individuelle Anpassung

-Symmetrisches Gangbild durch beidseitige Versorgung

Gehhilfen oder voluminöse Verbände bei einer Achillessehnenruptur? Deutlich mehr Komfort und eine ständige Anpassung an einen sich ändernden Therapieverlauf bietet der ORTHOTECH VARIO-STABIL. Herausragend ist hier die individuell einstellbare Neigung der Spitzfußstellung und der damit verbundene Schutz der Achillessehne vor Überdehnung, die abhängig vom Therapieverlauf stufenweise durch die Fersenkeile reduziert werden kann. Durch eine thermoplastisch verformbare Kunststofflasche und zwei unterschiedlich erhältliche Weiten ist eine weitere individuelle Anpassung möglich. Auch bei Knöchelfrakturen, muskulären Funktionsschwächen in Unterschenkel oder Fuß und Arthrodese kann der VARIO-STABIL verordnet werden.

Rezeptierung:

1 Paar ORTHOTECH Vario-Stabil-Therapieschuhe, bei Achillessehnenruptur Fersenerhöhung beidseits beachten! Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 31.03.03.1000

1 Paar ORTHOTECH Vario-Stabil-Arthrodesenstiefel, Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog

Nr. 31.03.03.1000

BESONDERE VORTEILE

-130 Grad Spitzfußstellung bei Auslieferung des Vario-Stabils beidseits, für optimale Gangsysmmetrie

-Stufenweise Reduktion der Fersenkeile in 1 cm Schritten möglich

-Kunststofflasche kann thermoplastisch verformt und somit individuell an den Patienten angepasst werden

-In zwei unterschiedlichen Weiten lieferbar

-Abrollunterstützung durch Fersen-Absatzrolle

-Reduziertes Thromboserisiko

VON KLEINEN ANFÄNGEN ZUM KOMPLETTEN THERAPEUTISCHEN SCHUHPROGRAMM

Die Orthotech GmbH ist eine Beratungs- und Vertriebsfirma für orthopädischen Bedarf.

Aus kleinen Anfängen heraus entwickelte sich ein Unternehmen, das vom bequemen Freizeitschuh für die Prophylaxe über den funktionellen Therapieschuh bis zum innovativen Orthopädischen Arbeitssicherheitsschuh Safety Control ein komplettes Schuhprogramm bietet.

Ergänzt wird das Sortiment durch unser spezielles Einlagenprogramm.

Die entwickelten Produkte sind das Ergebnis einer optimalen Zusammenarbeit der Orthotech GmbH mit Orthopäden, Sportmedizinern, Biomechanikern und Orthopädieschuhtechnikern. Diesen Kontakten und unserer jahrelangen Erfahrung verdanken wir unsere Kompetenz.

