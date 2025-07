Outpost24 baut Partnernetzwerk in der DACH-Region weiter aus

Cybersecurity-Experte forciert Channel-Strategie

Berlin, 29. Juli 2025 – Outpost24, ein führender Anbieter im Bereich Attack Surface Management, gibt die Erweiterung seines Partnernetzwerks in der DACH-Region bekannt. Das Unternehmen ist aktiv auf der Suche nach neuen Resellern und Managed Security Service-Providern, um seine Präsenz und sein Lösungsangebot in diesem wichtigen Markt weiter auszubauen.

Outpost24 wurde 2001 von einem Team aus ethischen Hackern und Entwicklern in Schweden gegründet. Heute vertrauen über 3.000 Kunden in 65 Ländern auf das Unternehmen, um ihre Infrastruktur, Anwendungen und Benutzer vor den sich ständig weiterentwickelnden Cyberbedrohungen zu schützen.

„Unsere Kunden stehen für uns an erster Stelle. Wir verstehen die Herausforderungen, denen sie sich bei der Verwaltung wachsender Angriffsflächen stellen müssen – und wir sind da, um sie auf diesem Weg zu unterstützen. Mit unseren Lösungen für Attack Surface Management, Digital Risk Protection und Passwortsicherheit helfen wir dabei, IT-Landschaften zu identifizieren, potenzielle Risiken zu minimieren und neuen Bedrohungen stets einen Schritt voraus zu sein“, sagt Thomas Sonne, Channel Sales Director DACH.

Sicherheitsexpertise mit globaler Reichweite

Outpost24 bietet ein umfassendes Portfolio an Produkten zum Schutz digitaler Assets. Zu den Kernlösungen gehören External Attack Surface Management, Digital Risk Protection und risikobasiertes Schwachstellenmanagement. Darüber hinaus gehört auch Specops Software zum Unternehmen – ein führender Anbieter von Passwort-Management- und Authentifizierungslösungen. Die Lösungen von Specops unterstützen Unternehmen weltweit bei der Durchsetzung sicherer Passwort-Richtlinien, der Stärkung der Benutzerverifizierung und dem Schutz vor Angriffen mit gestohlenen Zugangsdaten. Diese Lösungen tragen dazu bei, die Passwortsicherheit zu verbessern, das Management zu vereinfachen und ein breites Spektrum an Sicherheitsrisiken abzuwehren.

Attraktives Partnerprogramm für IT-Dienstleister und MSSPs

Mit der Expansion des Partnerprogramms richtet sich Outpost24 gezielt an IT-Systemhäuser, spezialisierte Sicherheitsdienstleister sowie Managed Security Service Provider (MSSPs), die ihr Portfolio um Lösungen für Angriffserkennungs- und Schutzmaßnahmen erweitern möchten. Partner profitieren von technischer Unterstützung, dediziertem Channel-Support sowie Schulungsangeboten. Ziel ist es, gemeinsam mit erfahrenen Vertriebspartnern neue Marktsegmente zu erschließen und Unternehmen jeder Größe bei der Absicherung ihrer digitalen Angriffsflächen zu unterstützen.

Weitere Informationen zu Lösungen und Partnerprogrammen erhalten Sie bei Thomas Sonne unter thomas.sonne@outpost24.com oder auf den Websites https://specopssoft.com/ und https://outpost24.com/

Outpost24 unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Cyber-Resilienz mit einem umfassenden Angebot an CTEM-Lösungen (Continuous Threat Exposure Management). Die intelligente Cloud-Plattform von Outpost24 vereinheitlicht das Asset-Management, automatisiert die Schwachstellenbewertung und quantifiziert Cyber-Risiken im geschäftlichen Kontext. Führungskräfte und Sicherheitsteams auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass Outpost24 die wichtigsten Sicherheitsprobleme innerhalb ihrer Angriffsfläche identifiziert und priorisiert, um die Risikominderung zu beschleunigen. Outpost24 wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schweden und den USA. Weitere Niederlassungen befinden sich in Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Frankreich und Spanien.Besuchen Sie https://outpost24.com/ für weitere Informationen.

