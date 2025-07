PETRONAS Lubricants International präsentiert neues PETRONAS Urania

-Die neue Produktreihe PETRONAS Urania ist eigens, um den aktuellen Anforderungen im Straßengüterverkehr gerecht zu werden.

Düsseldorf, 29. Juli 2025 – PETRONAS Lubricants International (PLI) führt mit PETRONAS Urania eine neue, führende Schmierstoffreihe für Nutzfahrzeuge ein. Die neue Produktlinie wurde entwickelt, um auf die sich ständig verändernden Anforderungen der Straßentransportbranche zu reagieren. Sie basiert auf der firmeneigenen StrongTech™-Technologie und festigt die Position von PETRONAS Lubricants International als verlässlicher Partner für heutige Fahrzeughalter, Fuhrparkmanager und Werkstätten.

Die Nutzfahrzeugbranche ist durch steigende Kosten, technologische Entwicklungen und Nachhaltigkeitsziele, die die Regeln für Logistik und Flottenleistung neu definieren, im stetigen Wandel. PLI liefert auch weiterhin den Mehrwert den Kunden benötigen, um sich diesen aktuellen Anforderungen erfolgreich zu stellen.

PETRONAS Urania ist mit der StrongTech™-Technologie ausgestattet, die die Ölstruktur stärkt, sodass sich die Ölwechselintervalle verlängern, der Kraftstoffverbrauch sinkt, der Motorschutz verbessert und die maximale Betriebszeit erhöht wird.

Was ist neu bei PETRONAS Urania?

-Fortschrittliche Technologie: Ausgewählte Produkte sind jetzt mit StrongTech™ ausgestattet. Das fortschrittliche Additivsystem von PLI sorgt für eine längere Lebensdauer des Öls, Motorschutz und Sauberkeit.

-Vereinfachte Auswahl: Ein übersichtliches Produktsortiment und eine optimierte Kennzeichnung helfen Fuhrparkbetreibern und Selbstfahrern dabei, schnell die passende Lösung zu finden.

-Zukunftssichere Kompatibilität: Die Produkte sind für die Erfüllung aktueller und zukünftiger Abgasnormen entwickelt worden, einschließlich Euro 6 und mehr.

-Kundenorientierter Wert: Bewältigt häufige Herausforderungen wie Kraftstoffeinsparung, Reduzierung von Ausfallzeiten und Langlebigkeit der Fahrzeuge für eine Vielzahl von Fahrzeugalternativen und Flottentypen.

-Gestrafftes LCV-Portfolio: Die neue kompakte Produktreihe umfasst fünf Schmierstoffe in drei verschiedenen Viskositätsklassen, die mit einer Vielzahl von OEMs kompatibel sind. Die Low-SAPs-Formulierung bietet maßgeschneiderte Vorteile für jede LCV-Klasse.

Dies steht im Sinne des Markenversprechens von PETRONAS Urania, Lkw-Fahrer für alle Herausforderungen auf der Straße zu rüsten. Die Markteinführung umfasst auch eine neue Markenidentität, eine vereinfachte Produktnavigation und die Betonung von Mehrwert-Supportleistungen.

Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA bei PLI, sagte: „Transport und Logistik verändern sich schnell. Von strengeren Emissionsvorschriften über den Anstieg gebrauchter Fahrzeugflotten bis hin zu OEM-eigenen Servicemodellen – die heutigen Transporteure stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Sie benötigen einen Schmierstoffpartner, dem sie vertrauen können und der sie dabei unterstützt, die besten Strategien für die Flottenwartung zu entwickeln. Mit der Einführung von PETRONAS Urania als zuverlässige Hochleistungs-Lösung, die speziell auf die realen Herausforderungen zugeschnitten ist, bekräftigen wir unsere Rolle als Förderer nachhaltigen Wachstums. So sind wir ein Partner, dem auf jeder Strecke vertraut wird.“

Krystian Calka, Lkw-Fahrer aus Polen, sagte: „Diese Erfahrung ist eine dringend benötigte Pause von den langen Tagen am Steuer, in der ich neue Energie tanken kann. Zusammen mit der technischen Kompetenz und Zuverlässigkeit, die PETRONAS Urania demonstriert, schätze ich es sehr, dass sich das Team Zeit genommen hat, um zu verstehen, was wir Fahrer auf der Straße wirklich brauchen.“

Mit PETRONAS Urania unterstreicht PLI sein Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und die sich wandelnden Bedürfnisse der Straßenverkehrs- und Logistikbranche. Die Markteinführung baut auf jahrzehntelanger Erfahrung und Industriepartnerschaften auf, die in der Tradition von PETRONAS verankert sind, Innovationen zu liefern, von der Formel-1-Rennstrecke bis hin zu den härtesten Fernverkehrsstraßen.

Weitere Informationen finden Sie unter: PETRONAS Urania: Engine Oil for all Vehicles

Über PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Geschäftsbereich für die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen der PETRONAS, Malaysias dynamischer globaler Energiekonzern. Seit der Gründung im Jahr 2008 produziert und vertreibt PLI eine breite Palette hochwertiger Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 100 Märkten weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, mit weiteren Niederlassungen unter anderem in Turin, Belo Horizonte, Peking und Chicago. PLI ist die treibende technische Kraft hinter der Partnerschaft von PETRONAS mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team und verantwortlich für die Entwicklung, Gestaltung und Lieferung der Fluid Technology Solutions™, einschließlich maßgeschneiderter Schmierstoffe, Kraftstoffe und Getriebeöle zur Leistungsoptimierung der Silberpfeile.

Wir sind ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.

Unser Engagement besteht darin, unser Geschäft auf eine Weise zu führen und auszubauen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

PLI verfolgt eine ehrgeizige Wachstumsstrategie und ist als eines der führenden globalen Schmierstoffunternehmen an der Spitze der Branche tätig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung setzen wir neue Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pli-petronas.com

Firmenkontakt

PETRONAS Lubricants International

Emmanuelle Connan

Ferdinand-Braun-Str. 13 D

74074 Heilbronn

07131 39080



https://de.pli-petronas.com/de/startseite

Pressekontakt

HBI Communications GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

0172 8327814



https://www.hbi.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.