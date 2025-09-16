Outpost24: neue Führungsrollen für Ariel Katz und Olivia Brännlund

Berlin, 16. September 2025 – Outpost24, ein führender Anbieter im Bereich Attack Surface Management, verstärkt sein Führungsteam. Ariel Katz übernimmt die Position des Chief Corporate Development Officer (CCDO), während Olivia Brännlund zur Chief Information Security Officer (CISO) befördert wurde.

„Wir freuen uns sehr, mit Ariel Katz einen erfahrenen Experten neu an Bord zu haben und gleichzeitig den Aufstieg von Olivia Brännlund in unser Führungsteam bekanntzugeben“, sagt Ido Erlichman, CEO von Outpost24. „Beide bringen fundierte Erfahrung und strategisches Know-how mit, was unser weiteres Wachstum unterstützen und unsere Position als einer der führenden Anbieter im Bereich Attack Surface Management festigen werden.“

Ariel Katz verantwortet Corporate Development

Mit Ariel Katz gewinnt Outpost24 einen erfahrenen Manager mit langjähriger Expertise in den Bereichen Finanzen und Technologie. Seine Karriere begann im Bereich Financial Audit und Advisory mit Schwerpunkt auf Investment- und M&A-Transaktionen. Später wechselte er in die Technologiebranche, wo er in zahlreiche Start-ups – darunter auch Cybersecurity-Unternehmen – investierte.

Im Anschluss übernahm Katz leitende Aufgaben im Corporate Development eines führenden Finanzinstituts, wo er M&A-Aktivitäten und strategische Initiativen in Europa steuerte.

Als Chief Corporate Development Officer bei Outpost24 wird er künftig die strategische Expansion des Unternehmens vorantreiben und neue Wachstumschancen erschließen, um die Marktposition im Bereich Cybersecurity weiter auszubauen.

Olivia Brännlund wird Chief Information Security Officer

Ebenfalls neu im Management ist Olivia Brännlund, die zur CISO befördert wurde. Die Absolventin des Blekinge Institute of Technology startete ihre Laufbahn als Security Analyst in der Telekommunikationsbranche und entwickelte sich schnell zur Security Architect. Zu Outpost 24 kam Olivia im Jahr 2022. Im Unternehmen trieb sie in den vergangenen Jahren maßgeblich Sicherheitsinitiativen voran, stärkte die Compliance-Strukturen und baute die Sicherheitsarchitektur entscheidend aus. Ihre Beförderung zur Chief Information Security Officer unterstreicht die strategische Bedeutung der IT-Sicherheit für Outpost24 und honoriert neben ihrer Leistung auch ihr tiefgreifendes Verständnis von Risikomanagement, Sicherheitsarchitektur und Compliance.

Outpost24 unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Cyber-Resilienz mit einem umfassenden Angebot an CTEM-Lösungen (Continuous Threat Exposure Management). Die intelligente Cloud-Plattform von Outpost24 vereinheitlicht das Asset-Management, automatisiert die Schwachstellenbewertung und quantifiziert Cyber-Risiken im geschäftlichen Kontext. Führungskräfte und Sicherheitsteams auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass Outpost24 die wichtigsten Sicherheitsprobleme innerhalb ihrer Angriffsfläche identifiziert und priorisiert, um die Risikominderung zu beschleunigen. Outpost24 wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schweden und den USA. Weitere Niederlassungen befinden sich in Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Frankreich und Spanien. Besuchen Sie https://outpost24.com/ für weitere Informationen.

