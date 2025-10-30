Outpost24 vereinfacht PCI DSS-Compliance mit zertifizierter Expertise und zentraler Plattform

STOCKHOLM/PHILADELPHIA, 30.10.2025 – Outpost24, ein weltweit führender Anbieter für Cyber-Risikomanagement und Compliance-Testing, kündigt heute die Einführung neuer PCI-Compliance-Pakete an, die Unternehmen dabei unterstützen, den komplexen Prozess zur Erreichung und Aufrechterhaltung des Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) zu vereinfachen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung als zertifizierter, vom PCI Security Standards Council zugelassener Approved Scanning Vendor (ASV) vereint Outpost24 zertifizierte PCI-Expertise, fortschrittliche Automatisierung und flexible Testoptionen in einer einzigen, einfach zu verwaltenden Plattform. Das Ergebnis: schnellere, effizientere Compliance-Prozesse für Unternehmen jeder Größe – ohne den Aufwand und die Kosten, die mit der Nutzung mehrerer Tools und Anbieter einhergehen.

Die PCI DSS-Compliance-Lösung von Outpost24 unterstützt die wichtigsten Scan- und Testaktivitäten, die im Rahmen des PCI DSS-Frameworks erforderlich sind, darunter ASV-Scans, interne Schwachstellenanalysen sowie Penetrationstests für Anwendungen und IT-Infrastruktur. Kunden können aus mehreren flexiblen Paketen den für sie relevanten Umfang auswählen und sich zwischen eigenverwalteten oder Managed-Service-Optionen entscheiden, die von Outpost24’s internen PCI-Experten begleitet werden.

„Als vertrauenswürdiger PCI-Compliance-Partner und zertifizierter PCI ASV nutzen wir unsere fortschrittliche Technologie und unser Fachwissen, um Konformität mit PCI DSS zu vereinfachen“, sagt Omri Kletter, Chief Product Officer bei Outpost24. „Unsere umfassenden PCI-Pakete, die Schwachstellen-Scanning und Penetrationstests beinhalten, helfen Unternehmen dabei, ihre Compliance mühelos dank einer einzigen Plattform nachzuweisen.“

Das neue Angebot ermöglicht es Organisationen, PCI-Tests über die EASM-Plattform zu planen, zu steuern und zu kontrollieren, wodurch sie von einer besseren Übersicht, praxisnahen Ergebnissen und einem optimierten Reporting profitieren. Kunden, die den Managed PCI-Service von Outpost24 nutzen, können ihre täglichen Compliance-Aufgaben den zertifizierten PCI-Experten anvertrauen und so das ganze Jahr über eine schnellere Behebung von Mängeln und Audit-Bereitschaft sicherstellen und interne Ressourcen schonen.

„Der PCI DSS entwickelt sich ständig weiter und Unternehmen benötigen praktische, zuverlässige Methoden, um konform zu bleiben“, sagt Omri Kletter. „Durch die Kombination von Automatisierung und menschlicher Expertise helfen wir unseren 3.000 Kunden, Compliance zu einem kontinuierlichen, effizienten Prozess zu machen, statt sich jedes Jahr aufs Neue damit herumzuschlagen. Wir freuen uns, diese neue Lösung anbieten zu können, die unser Engagement für die Sicherheit unserer Kunden unterstreicht und einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur Etablierung von Outpost24 als führenden europäischen Anbieter von Cybersicherheitslösungen darstellt.“

Weitere Informationen zu den Outpost24 PCI DSS Compliance-Lösungen finden Sie unter https://outpost24.com/de/produkte/pci.

Outpost24 unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Cyber-Resilienz mit einem umfassenden Angebot an CTEM-Lösungen (Continuous Threat Exposure Management). Die intelligente Cloud-Plattform von Outpost24 vereinheitlicht das Asset-Management, automatisiert die Schwachstellenbewertung und quantifiziert Cyber-Risiken im geschäftlichen Kontext. Führungskräfte und Sicherheitsteams auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass Outpost24 die wichtigsten Sicherheitsprobleme innerhalb ihrer Angriffsfläche identifiziert und priorisiert, um die Risikominderung zu beschleunigen. Outpost24 wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schweden und den USA. Weitere Niederlassungen befinden sich in Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Frankreich und Spanien. Besuchen Sie https://outpost24.com/ für weitere Informationen.

