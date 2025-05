PANASONIC SOFTWARE INTEGRIERT FERTIGUNG UND LAGER FÜR KEMPTRON OY

Die Softwarelösung von Panasonic integriert die Produktionslinie von Kemptron in Lagerverwaltungssysteme von Drittanbietern. Der finnische Elektronikhersteller kann auf diese Weise effizienter und eigenständiger agieren.

München, DE. 09. Mai 2025 – Der Elektronikspezialist Kemptron Oy (Kemptron) hat eine neue Produktionslinie mit dem NPM-GP/L-Drucker und den Bestückungsmaschinen NPM-W2 von Panasonic Factory Solutions in Betrieb genommen. Die automatisierte schlüsselfertige Lösung wurde von SMT House installiert, einem langjährigen Panasonic-Partner und Anbieter von SMT-Anlagen, der jetzt auch für Panasonic den Service- und Vertriebssupport in Norddeutschland übernimmt. Die Lösung des Beratungsunternehmens mit Sitz in Kopenhagen stellt die Produktionskapazitäten von Kemptron zukunftssicher auf und bietet die erforderliche Agilität, um im hart umkämpften Bereich der Elektronikfertigung erfolgreich zu sein.

Kemptron Oy, gegründet 2024, hat seinen Sitz in Lahti, Finnland, und beschäftigt 130 Spezialisten in der Elektronikfertigung für industrielle OEM-Kunden. Das Unternehmen produziert Leiterplatten (PCBs), Baugruppen und Transformatoren sowie Gleichstrom-Schnellladegeräte für Elektrofahrzeuge, Offroad-Fahrzeuge, Boote und Flugzeuge.

Fortschrittliche Software für die vernetzte Fabrik

Mit der Linienmanagement-Software PanaCIM-EE von Panasonic hat SMT House die Produktionslinie von Kemptron zusätzlich zu den Manufacturing Execution Systems, der ERP-Software und den Bestandsverwaltungstools mit einem Lagerverwaltungssystem eines Drittanbieters verbunden. So lassen sich wichtige Daten in Echtzeit über alle Bereiche der vernetzten Fabrik hinweg austauschen.

Mehr Effizienz durch Automatisierung

Mit einer High-Mix-Low-Volume-Produktionsstruktur (HMLV) stellt Kemptron pro Tag ca. 2.000 individuelle Leiterplatten her. Bei mehr als zehn Rüstwechseln pro Schicht ist die Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit und -flexibilität entscheidend.

Der vollautomatische, hochpräzise Schablonendrucker NPM-GP/L von Panasonic bietet eine hohe Druckqualität und Druckwiederholbarkeit sowie eine gleichbleibende Präzision. Er unterstützt sowohl den automatisierten Modellwechsel, um den Übergang zwischen verschiedenen Produktionsläufen effizient zu gestalten, als auch die rechtzeitige Maschinenüberwachung, um Ausfallzeiten zu minimieren. Mit einer erhöhten Feeder-Kapazität und Frühwarnsystemen, wenn die Komponenten knapp werden, erhöht der NPM-GP/L die Betriebszeit und Effizienz der Produktion erheblich. So ist es Kemptron möglich, durch kontinuierliche, autonome Updates in Echtzeit auf Angebots- und Nachfrageänderungen der Kunden zu reagieren.

Die modulare Hochgeschwindigkeits-Bestückungsmaschine NPM-W2 von Panasonic schafft eine effiziente und präzise SMT-Bestückung. Mit bis zu 77.000 Bauteilen pro Stunde integriert sie die Bauteilplatzierung, die Lotpasteninspektion (SPI), die automatisierte optische Inspektion (AOI) und die Klebstoffdosierung in einer einzigen Plattform. Die NPM-W2 ist ideal für die Handhabung größerer Leiterplattenbaugruppen und erhält dank der Linienmanagement-Software von Panasonic automatisch Bestellinformationen sowie die für bestimmte Leiterplatten erforderlichen Materialien in Echtzeit. Das Pay-per-Use-Modell für Komponenten steigert die Flexibilität und reduziert unnötigen Abfall sowie die Gesamtproduktionszeit.

Jari Takala, General Manager bei Kemptron Oy, ordnet die Anforderungen von Kemptron ein: „Wir brauchten eine automatisierte Lösung, die die Montagegeschwindigkeit erhöht und gleichzeitig die Umrüstzeiten verkürzt. Die autonomen Fabriklösungen von Panasonic Connect haben unsere Anforderungen genau erfüllt. Darüber hinaus machte die Flexibilität, diese Maschinen von SMT House zu mieten sowie der ausgezeichnete Service, den Kemptron vor, während und nach der Installation erlebte, die Entscheidung leicht.“

Die vollständige Case Study finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/case-studies/all-connected-seamless-software-production-line-business-report

Bilder zum Download erhalten Sie unter: https://www.dropbox.com/scl/fo/2biu0ireft77cn7ewkjf9/AHcE8a1lEGsnw3hm55C52MQ?rlkey=7ustl1k1n26ggy8sn3mqdglf8&e=1&st=n8gmdgzi&dl=0

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation.Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

Der Geschäftsbereich Mobile Solutions hilft mobilen Mitarbeitern, die Produktivität mit seinem Angebot an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Business-Tablets und Handhelds zu verbessern.

Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays. Broadcast & ProAV bietet „Smart Live Production“-Lösungen bestehend aus PTZ- und Systemkameras, der KAIROS IT/IP-Videoproduktions-Plattform, Camcordern, Mischern und Robotik-Systemen an, die bei Live-Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

