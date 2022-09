Panasonic und roda computer stärken Kooperation zur Entwicklung militärspezifischer IT-Lösungen

Die Panasonic Connect GmbH und die roda computer GmbH haben im Juni eine Vereinbarung über die kundenspezifischen Anpassungen von Panasonic Produkten für den Einsatz in militärischen Fahrzeugen unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die roda computer GmbH die Panasonic TOUGHBOOK Hardware unter anderem mit militärischen Rundsteckern oder zusätzlichen Schnittstellen auf Modulbasis ergänzen.

Mit diesen militärspezifischen Lösungen, die in ganz Europa angeboten werden, eröffnen sich für Organisationen in Sicherheit und Verteidigung neue, flexible und zukunftsgerichtete Nutzungsmöglichkeiten von mobiler IT. Panasonic und roda verbindet eine langjährige Kooperation und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, welche in verschiedenen Großprojekten der Vergangenheit entstanden ist und nun intensiviert fortgeführt wird.

Gerade für militärische Anwender ist es wichtig, oft sogar missionskritisch, sich auf zuverlässige Technologie zu 100% verlassen zu können. Panasonic entwickelt und vertreibt unter der Marke TOUGHBOOK sofort einsatzbereite, mobile Geräte, auf die internationale Verteidigungsorganisationen vertrauen und die nach strengsten Militärstandards auf Robustheit und Zuverlässigkeit getestet wurden. Da jede Truppe und jede Mission unterschiedliche Anforderungen stellen, kann mit der erweiterten Kooperation eine große Bandbreite an modularen Konfigurationsoptionen sowie maßgeschneiderten Anpassungen an der Panasonic TOUGHBOOK Hardware über roda computer realisiert werden. Dabei werden die von Panasonic zugesicherten Eigenschaften bezüglich Widerstandsfähigkeit gemäß MIL-Standards eingehalten.

Die Produktportfolios der beiden führenden Anbieter für gehärtete und kundenspezifische IT Lösungen ergänzen sich ideal: roda bietet besonders gehärtete Tablets und Notebooks, wie das Rocky RK12 oder das Lizard RB14, mit Displaygrößen bis 17″ und militärischen Schnittstellen. Sicherheitsrelevante Daten werden nicht nur durch die robusten Gehäuse, sondern optional auch durch die Abstrahlsicherheit (TEMPEST) nach dem nationalen Zonen-Modell (BSI) und der internationalen SDIP 27 geschützt.

Mit der langjährigen Erfahrung in der Realisierung kundenspezifischer Anpassungen im militärischen Umfeld und den bewährten Panasonic TOUGHBOOK Geräten ergeben sich vollkommen neue Perspektiven für beide Unternehmen und deren Kunden im Bereich Sicherheit und Verteidigung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roda-computer.com und www.panasonic-defence.com/de/

Weitere Informationen zu Panasonic Produkten finden Sie unter: https://business.panasonic.de/

Über Panasonic Group

Die Panasonic Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Consumer Electronics, Housing, Automotive, Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 wurde die Panasonic Holdings Corporation in eine operative Gesellschaftsform umgewandelt. Unter dem Dach der Holdinggesellschaft sind acht Unternehmen angesiedelt. Das 1918 gegründete Unternehmen führt seine Geschäfte auf Basis von Gründungsprinzipien, die darauf ausgerichtet sind, Werte zu schaffen und nachhaltige Lösungen für die Welt von heute anzubieten. Im letzten Geschäftsjahr (Ende 31. März 2022) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Nettoumsatz von 56,40 Milliarden Euro. Panasonic bietet hochwertige Produkte und Services unter dem Motto „Live Your Best“.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Im Mittelpunkt steht der B2B-Lösungsansatz „Gemba Process Innovation“. Mehr als 400 Mitarbeiter unterstützen so geschäftskritische Abläufe und Transformationen durch den innovativen Einsatz der breiten Panasonic Produktpalette.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Robuste mobile IT-Lösungen basierend auf bedarfsgerecht anpassbaren TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds und umfangreichen Services steigern die Produktivität mobiler Mitarbeiter und tragen zu optimierten Arbeitsprozessen bei.

-Media Entertainment mit den zwei Bereichen: Visual System Solutions, mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays und Broadcast & ProAV mit smarten Live-Aufnahmelösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die bei Live-Aufzeichnung wie von Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Maßgeschneiderte Technologielösungen für den Einzelhandel, Logistik und Fertigung. Sie wurden dazu entwickelt, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

-Panasonic Factory Solutions Europe: eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, wie für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global

