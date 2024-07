Paradies-Fotobuch nature mit Blauer Engel Umweltzeichen bei dm erhältlich

Kundinnen und Kunden von dm-drogerie markt können seit Kurzem das erste Fotobuch bestellen, das mit dem Blauer Engel Umweltzeichen für ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellte Druckerzeugnisse (DE-UZ 195) ausgezeichnet wurde. Unter der dm-Marke Paradies-Fotobuch können dm-Kundinnen und -Kunden nun ihre Erinnerungen bewahren und dabei die Umwelt schonen. Erhältlich ist das Paradies-Fotobuch nature in den drei Formaten A4 Hoch, A4 Quer und 20×20.

Als erster Anbieter am Markt hat das Fotolabor allcop ein Fotobuch entwickelt, das von der RAL mit dem Umweltzeichen Blauer Engel zertifiziert wurde. Damit verbunden war eine umfassende Prüfung, welche strenge Nachweise zur Umweltverträglichkeit der Materialien sowie der Produktions- und Verpackungsabläufe erforderte. dm-drogerie markt und allcop setzen damit völlig neue Maßstäbe im Bereich der nachhaltigeren Fotoprodukte.

Bereits seit einem Jahr bietet dm mit dem Paradies-Fotobuch nature A4 Hoch seinen Kundinnen und Kunden ein von allcop nachhaltig konzipiertes Fotobuch an. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Fotobuch A4 Hoch im Digitaldruck spart es 42% CO2e-Emissionen ein (ermittelt wurde der Product Carbon Footprint in Zusammenarbeit mit myclimate Deutschland).

Mit der nun erreichten Blauer Engel Zertifizierung des gesamten Produkts und einer Ausweitung der Produktlinie auf die Formate A4 Quer und 20×20 verstärkt dm sein Sortiment nachhaltiger Fotoprodukte. Auch die zwei neuen Formate des Paradies-Fotobuch nature werden auf 100% Blauer Engel zertifiziertem Recyclingpapier gedruckt und mit Strom aus 100% regenerativen Energiequellen produziert. Das seidig-matte, weiße Papier mit nur minimalen Materialeinschlüssen aus dem Recyclingprozess sorgt für eine kräftige und schöne Farbwiedergabe. Durch Verzicht auf eine Laminierfolie auf dem Einband können Kundinnen und Kunden diese Produkte sogar komplett im Altpapier dem Recycling zuführen. Das verwendete Druckverfahren ist optimal geeignet für das sogenannte De-Inking im Recyclingprozess. Die Druckfarben lassen sich hierfür aus dem Papier herauslösen und die Papierfasern somit wieder verwenden. Auch im Versand erfolgt ein Verzicht auf eine zusätzliche Einschlagfolie aus Kunststoff. dm-Kundinnen und -Kunden erhalten das Paradies-Fotobuch nature gut geschützt in einer FSC®-zertifizierten Versandverpackung.

Lena Ehinger ist Sortimentsmanagerin bei dm-drogerie markt. Sie ist überzeugt, dass das Blauer Engel Umweltzeichen eine Orientierungshilfe für Kundinnen und Kunden sein kann: „Wir beobachten, dass sich Menschen in immer mehr Lebensbereichen nachhaltige Alternativen wünschen. Der Blaue Engel ist ein verlässliches Umweltsiegel und hilft unseren Kundinnen und Kunden dabei diese nachhaltigeren Produktalternativen zu finden. Gemeinsam mit allcop zeigen wir nun, dass auch Foto-Produkte umfassend nachhaltig sein können.“ Wie aktuell das Thema ist, zeigt sich nicht zuletzt durch die im März in Kraft getretenen EU-Verbraucherschutz-Regeln für mehr Transparenz.

Dass umweltfreundlichere Produkte und höchste Qualität keinen Widerspruch darstellen, bestätigt Andreas Schätzle, Chief Commercial Officer bei allcop: „dm kennt uns als Lieferanten qualitativ hochwertiger Produkte. Diesen Anspruch führen wir selbstverständlich auch in unserem Engagement für nachhaltigere Produkte fort.“

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

