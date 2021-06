Parador Landhausdielen Parkett – bezahlbarer Luxus

Fertigparkett in luxuriösen Oberflächen-Veredelungen als Fertigparkett einfach und renovierbar verlegt

Parkettboden aus Holz ist ein natürlicher und traditioneller Bodenbelag, der Wohlfühlfaktor erheblich steigern kann. Parador Parkett schafft in jedem Raum lebendige Wärme und Wohnlichkeit. Holzparkett bietet die perfekte Grundlage für geschmackvolles und stilbewusstes Einrichten. Zahlreiche erlesene Hölzer, allen voran das Eichenholz, diverse Dielenformate und Verlegeoptiken sowie verschiedene Sortierungen und Oberflächen-Veredelungen eröffnen ein einzigartiges Spektrum für exklusive Bodengestaltung mit Parkett im Landhausdielen-Format.

Besonders beliebt ist Parador Parkett im großzügigen Landhausdielen-Format. Dieses Format ist in den klassischen Parador Kollektionen 3025 und 3060 sowie in den Trendtime Linien 4 und 8 verfügbar. Alle Produktlinien sind als dreischichtiges Fertigparkett mir Klicksystem konzipiert und können daher auch vom Hobbyhandwerker schwimmend verlegt werden. Parador Trendtime Parkett ist renovierbar, das heißt, das die mehrere Millimeter starke Edelholz-Deckschicht kann mehrfach abgeschliffen und neu versiegelt werden, wahlweise mi Öl oder Lack. Das Parkett besteht zu fast 100 % aus Holz und gehört damit zu den nachhaltigen Bodenbelägen, die mit dem Zertifikat Blauer Engel ausgezeichnet wurden. Dank der Eigenschaften von Holz, reguliert das Trendtime-Parkett das Raumklima auf natürliche Art und Weise – ein Plus für all Jene, die Wert auf gesundheitsbewusstes Wohnen legen.

Parador Trendtime 4 Parkett – Landhausdielen-Optik in neun zeitlos schönen Designs bietet die Trendtime 4-Kollektion von Parador. Die in Landhausdielen-Optik gehaltene Parkett-Kollektion enthält neben der klassischen Eiche auch ungewöhnliche Designs in attraktiven Farbnuancen wie Eiche barrique oder Walnuss amerikanisch. Dass Schönheit allein nicht genügt, weiß der mehrfach ausgezeichnete Hersteller Parador und versah das Parkett mit einer Mittellage aus Fichte und Tanne. Verstärkt wird die Haltbarkeit durch eine Nutzschicht von 3,6 mm, die bei Verschmutzungen problemlos mehrmals abgeschliffen werden kann. Parador Trendtime 4 Parkett ist ein Bodenbelag für die Ewigkeit.

Parador Trendtime 8 Parkett – gebürstete, gehobelte, geräucherte und außergewöhnliche Landhausdielen. Mit einer Nutzschicht von 4 mm und einer Gesamtstärke von 13 mm gehört das Parador Trendtime 8 Parkett zu den hochwertigsten Holzböden. Starke Beanspruchungen machen diesem Landhausdielen-Parkett nicht viel aus. Sollte es doch zu Beschädigungen oder starken Verschmutzungen des Bodenbelags kommen, kann das Parkett problemlos abgeschliffen und neu versiegelt werden. Parador Trendtime 8 punktet mit mindestens 13 mm Stärke und Nutzschichten von 3,6 bis 4 mm. Auch die Optik kann sich durchaus sehen lassen. Parador versah das Parkett im Eiche-Design mit einer 4-V-Fuge und verleiht damit den Echtholz-Planken eine ungewöhnliche und attraktive Optik. Dank des Klick-Mechanismus kann der Bodenbelag auch von unbedarften Heimwerkern verlegt werden.

Jetzt Parkettboden von Parador, HARO, Weitzer Parkett, ter Hürne, Admonter, Gunreben und Wicanders sowie Bodenbeläge weoterer bedeutender Hersteller sofort günstig direkt online kaufen auf allfloors.de – allfloors Bodenbelag Fachhandel bietet ein umfassendes Sortiment von über 10.000 Bodenbelägen vieler bedeutender Hersteller und Zubehör-Produkte für Bodenbeläge zu günstigen Preisen wie zum Beispiel hochwertigen Parkettböden. allfloors® Bodenbelag Fachhandel liefert versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Ihnen Projektangebote inkl. aller benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an.

Kontaktieren Sie uns gern für alle Anfragen zu Großhandel und Vertrieb sowie zu Kooperationen und Großprojekten… unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 040 20 20

Kontakt

allfloors® Bodenbelag Fachhandel

Ralf Lieder

Industriestrasse 21

6055 Alpnach

0800 040 20 20

support@allfloors.de

https://www.allfloors.de

Bildquelle: @ Parador