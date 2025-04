Paragon steigert Druckkapazität und Reaktionsgeschwindigkeit im Transaktionsdruck

Zwei neue Hochleistungs-Inkjet-Systeme erweitern Produktionsvolumen am Standort Weingarten

Schwandorf/Weingarten, 22. April 2025 – Als Spezialist für den Transaktionsdruck produziert Paragon DACH & CEE jährlich rund 350 Millionen physische Dokumente für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen – darunter Rechnungen, Zahlungserinnerungen, Kontoauszüge und Versicherungsschreiben. Insgesamt betreibt das Unternehmen an mehreren Standorten in Deutschland 29 Produktions- und 19 Kuvertiersysteme. Nun hat Paragon in seinem Druckzentrum in Weingarten zwei neue Highspeed-Inkjet-Rollendrucksysteme von Ricoh in Betrieb genommen. Die Investition erweitert die Kapazitäten im Transaktionsdruck signifikant und sichert eine noch schnellere und verlässlichere Verarbeitung großer Dokumentenvolumen – insbesondere in Zeiten starker Auslastung.

Unternehmen, die ihr Output-Management an einen Dienstleister auslagern, erwarten vor allem drei Dinge: absolute Termintreue, hohe Produktionsgeschwindigkeit und eine skalierbare Infrastruktur. Hier setzt Paragon an. „Wir erhalten morgens Druckaufträge, die wir am Nachmittag ausliefern müssen“, erklärt Jörg Nürnberger, Director Operations Document Output. „Gerade bei Mahnungen kann das Volumen sehr dynamisch sein.“

Technologiepartner Ricoh überzeugte im Praxistest

Damit jedes physische Dokument sein Ziel auf möglichst kurzem Weg erreicht, setzt Paragon auf ein Mehr-Standort-Konzept mit Produktionszentren in Korschenbroich in Nordrhein-Westfalen, Magdeburg in Sachsen-Anhalt, Weingarten in Baden-Württemberg und demnächst, unter Vorbehalt einer Freigabe der zuständigen Aufsichtsbehörden, auch in der bayerischen Landeshauptstadt München. Das ist effizient, ressourcenschonend und ausfallsicher. Am Standort Weingarten mussten nun zwei von neun Inkjet-Rollendrucksysteme ersetzt werden. Nach intensiven Systemtests fiel die Wahl auf das Ricoh Pro VC40000 Highspeed-Inkjet-Drucksystem. „Für unsere Anforderungen im Transaktionsdruck bietet das System die derzeit beste Kombination aus Leistung, Qualität und Wirtschaftlichkeit“, so Dieter Keller, Head of Operations bei Paragon. „Die Entscheidung für zwei Maschinen dieses Typs ermöglicht uns, auch kurzfristig große Zusatzvolumen zu verarbeiten – ohne Abstriche bei der Qualität.“ Mit den neuen Drucksystemen steigert Paragon die Druckgeschwindigkeit, verbessert die Energieeffizienz, verringert den Wartungsaufwand und verdoppelt die Produktionskapazität am Standort Weingarten.

Bewährungsprobe im Alltag: vier Millionen Briefe zusätzlich

Bereits kurz nach der Inbetriebnahme bewährte sich die neue Technologie in einem anspruchsvollen Kundenprojekt. „Ein Kunde benötigte kurzfristig vier Millionen zusätzliche Briefsendungen. Mit dem neuen System war das kein Problem“, berichtet Nürnberger. Die erweiterte Infrastruktur stärkt die Position von Paragon als Partner für anspruchsvolles Output-Management – sei es in der Finanzwirtschaft, im Versicherungswesen, in der Energiebranche oder im öffentlichen Sektor. Unternehmen profitieren von kurzen Reaktionszeiten, maximaler Ausfallsicherheit und verlässlicher Produktionsqualität – auch bei sehr dynamischem Auftragsaufkommen.

Paragon DACH & CEE produziert massenhafte Kundenkommunikation, individuell für jeden Empfänger – physisch und digital. Etwa 1.000 Kolleginnen und Kollegen verarbeiten an Standorten in Deutschland, Tschechien und Polen mehr als 1 Milliarde Dialogpostsendungen (Dialogmarketing), rund 350 Millionen Ausgangsdokumente (Document Output, beispielsweise Kontoauszüge, Rechnungen oder Versicherungsschreiben) und Informationen für die digitalen Kanäle der Kundenkommunikation (E-Mail, Messenger, Portale, E-Rechnungen). Im Service für den Posteingang von Unternehmen (Input-Management) scannt Paragon eingehende Postbriefe und führt sie mit digitalen Posteingängen zusammen für die weitere Kategorisierung und Verarbeitung, bei Bedarf fallabschließend.

Mit dem Outsourcing ganzer Abteilungen (Druckzentrum, Posteingangszentrum) oder der Unterstützung bei einzelnen Aufgaben (Abfedern von Lastspitzen, Backup) ermöglicht Paragon seinen Kunden, durch Skaleneffekte effizienter zu werden. Die integrierten Business-Continuity-Management-Szenarien von Paragon vergrößern ihre Prozess- und Geschäftssicherheit. In den Marketing Services hilft Paragon Unternehmen, neue Kunden zu gewinnen, die Interaktion mit bestehenden Kunden zu verbessern und damit ihren Markterfolg zu steigern (Direct Mail im Dialogmarketing).

Ein besonderes Augenmerk legt Paragon auf Nachhaltigkeit und die aktive CO2-Reduktion und gehört damit zu den Vorreitern der Branche. Vielfältige Zertifikate und Auditierungen belegen den zudem hohen Qualitätsanspruch von Paragon an Daten- und IT-Sicherheit in allen Prozessen.

Paragon DACH & CEE gehört zur internationalen Grenadier Holdings: Mit rund 1,6 Milliarden Euro Jahresumsatz ist sie in mehr als 30 Ländern und mit rund 10.000 Mitarbeitenden Marktführer bei den Leistungen ihrer Unternehmen. Innerhalb dieses Kompetenznetzwerks bietet Paragon DACH & CEE seinen Kunden umfassende und internationale Expertise.

Weitere Informationen unter www.paragon.world/de sowie auf LinkedIn, Facebook und Instagram.

