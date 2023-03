Parasoft: Einblicke auf der Aerospace Tech Week 2023

Automatisiertes Testen – wie erleichtert man Konformität?

Monrovia (USA)/Berlin – März 2023 – Auf der Aerospace TechWeek Konferenz 2023 (29.+30.3.; MOC München) liefert Monrovia (USA)/Berlin – 3. März 2023 – Auf der Aerospace TechWeek Konferenz 2023 (29.+30.3.; MOC München) liefert Parasoft im Rahmen des Themas „Cybersecurity in der Testumgebung“ Einblicke in die Safety & Security von Software und Konformität mit wichtigen Standards. In der Präsentation „Incorporating DO-326A Security Airworthiness into your SDLC“ (30. März von 09:00 bis 10:30 Uhr im Raum E124) erfahren Teilnehmer Details über automatisiertes Testen und wie dieses die Konformität erleichtern kann.

Avioniksoftware erfordert absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt Parasoft Unternehmen bei der Einhaltung strenger Standards durch erforderliche Best Practices wie Unit-Tests, strukturelle Code-Abdeckung, Objekt-Code-Abdeckung, Software-Metriken, statische Code-Analyse und Berichte zur Rückverfolgbarkeit von Anforderungen. In der Luft- und Raumfahrt verlassen sich Unternehmen auf DO-178C (für kommerzielle softwarebasierte Luftfahrtsysteme) und DO-278 (für softwarebasierte Kommunikations-, Navigations-, Überwachungs- und Flugverkehrsmanagementsysteme). In der Militär- und Verteidigungsindustrie, wo es keine strengen Zertifizierungsspezifikationen gibt, adaptieren einige Unternehmen freiwillig die DO-178/278-Standards als einen bewährten Weg zu ausreichender Sicherheit für die programmierte Software. Parasoft bietet mit C/C++test eine integrierte Lösung, die Unternehmen bei der Einhaltung der strengen Standards unterstützt.

im Rahmen des Themas „Cybersecurity in der Testumgebung“ Einblicke in die Safety & Security von Software und Konformität mit wichtigen Standards. In der Präsentation „Incorporating DO-326A Security Airworthiness into your SDLC“ (30. März von 09:00 bis 10:30 Uhr im Raum E124) erfahren Teilnehmer Details über automatisiertes Testen und wie dieses die Konformität erleichtern kann.

Avioniksoftware erfordert absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt Parasoft Unternehmen bei der Einhaltung strenger Standards durch erforderliche Best Practices wie Unit-Tests, strukturelle Code-Abdeckung, Objekt-Code-Abdeckung, Software-Metriken, statische Code-Analyse und Berichte zur Rückverfolgbarkeit von Anforderungen. In der Luft- und Raumfahrt verlassen sich Unternehmen auf DO-178C (für kommerzielle softwarebasierte Luftfahrtsysteme) und DO-278 (für softwarebasierte Kommunikations-, Navigations-, Überwachungs- und Flugverkehrsmanagementsysteme). In der Militär- und Verteidigungsindustrie, wo es keine strengen Zertifizierungsspezifikationen gibt, adaptieren einige Unternehmen freiwillig die DO-178/278-Standards als einen bewährten Weg zu ausreichender Sicherheit für die programmierte Software. Parasoft bietet mit C/C++test eine integrierte Lösung, die Unternehmen bei der Einhaltung der strengen Standards unterstützt.

Parasoft unterstützt Unternehmen bei der kontinuierlichen Bereitstellung qualitativ hochwertiger Software mit seiner marktbewährten, integrierten Suite von automatisierten Softwaretest-Tools. Die Technologien von Parasoft unterstützen den Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt und reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie alles von der tiefen Code-Analyse und Unit-Tests bis hin zu Web-UI- und API-Tests sowie Service-Virtualisierung und vollständiger Codeabdeckung in die Delivery-Pipeline integrieren. Das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft bietet einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, mit Zuversicht zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute – Cybersicherheit, sicherheitskritisch, Agile, DevOps und kontinuierliche Tests – erfolgreich zu sein.

Firmenkontakt

Parasoft Corp.

Dirk Giesen

E. Huntington Drive 101

91016 Monrovia, CA

001 (626) 256-3680



http://www.parasoft.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Beate Lorenzoni

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 559 17-0



http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: Parasoft