Patrick Mirbach wird neuer Sales & Marketing Manager bei The Lux Collective

Paris/München – Seit dem 1. Oktober 2024 ist Patrick Mirbach neuer Sales & Marketing Manager für The Lux Collective und verantwortet in Zukunft die Märkte Deutschland, Österreich, die Schweiz, Osteuropa und das Baltikum.

Mirbach bringt langjährige Erfahrung in der deutschen Reisebranche mit. Er hat 13 Jahre als Produktmanager für verschiedene Fernreiseziele bei einem der führenden Reiseveranstalter Europas gearbeitet und konnte anschließend bei der Jochen Schweizer mydays Group, Deutschlands größtem Anbieter von Erlebnisgutscheinen, Erfahrungen im E-Commerce-Geschäft sammeln.

Patrick Mirbach stammt ursprünglich aus dem westlichsten Teil Deutschlands und lebt seit 17 Jahren in Frankfurt. Bei der Jochen Schweizer mydays Group zeichnete er für die ganzheitliche Konzeption und Realisierung ikonischer Reiseerlebnisse in Deutschland und den umliegenden Ländern verantwortlich. Durch diese Position konnte er ein hervorragendes Netzwerk in der Hotelbranche aufbauen. Davor war er als Produkt- und Vertragsmanager bei DER Touristik, hauptsächlich für die Karibik, aber auch für Mauritius und die Seychellen tätig.

Patrick ist auch privat ein sehr aktiver Mensch. Zu seinen Hobbys gehören Laufen und Rudern. Er liebt es, wandern zu gehen und hat gerade im Mittelmeer seinen Segelschein gemacht.

Veronique Berthier, Vice President Sales & Marketing Europe: „Wir heißen Patrick in der The Lux Collective-Familie herzlich willkommen und wünschen ihm viel Erfolg bei dieser neuen Herausforderung.“ Patrick Mirbach wird für The Lux Collective in Frankfurt tätig sein und an Jenny Canta, Head of Sales & Marketing Germany, Austria, Switzerland, Eastern Europe & Baltics, berichten.

Über The Lux Collective

The Lux Collective („TLC“) ist ein globaler Betreiber von Luxushotels mit Hauptsitz in Singapur und den Marken LUX*, SALT,

TAMASSA, SOCIO und Cafe LUX*.

TLC hat es sich zum Ziel gesetzt, jedem Augenblick Bedeutung zu verleihen und sich um das zu kümmern, was zählt. Der Mensch steht im Mittelpunkt der Unternehmenskultur von TLC, und das Unternehmen bleibt bei allem, was es tut, seinen Werten treu: Leidenschaft, Verantwortung und Innovation. Durch die Bereitstellung von Komfort sowie durchdachtes und exquisites Design schafft TLC-Erlebnisse, die jeden Moment zu einem besonderen Augenblick für die Gäste machen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, mit Rücksicht auf künftige Generationen verantwortungsvoll und respektvoll zu handeln.

Durch sein gruppenweites Nachhaltigkeitsprojekt „Tread Lightly“ verspricht The Lux Collective einen umweltbewussten Aufenthalt in seinen Hotels. Die Partnerschaft mit Altruistiq, einer Gruppe von CO2-Experten, konzentriert sich auf den ökologischen Fußabdruck und stellt sicher, dass die Emissionsquellen nach dem höchsten internationalen wissenschaftsbasierten Standard erfasst werden.

TLC baut seine globale Präsenz weiter aus und betreibt derzeit 18 Resorts und Hotels auf Mauritius, den Malediven, der Insel La Reunion, in China und Tansania. 13 weitere Hotels in Asien und im Nahen Osten befinden sich in der Entwicklungsphase.

TLC ist eine Tochtergesellschaft von IBL, einem führenden börsennotierten Unternehmen unter den „Top 100“ in Mauritius und bedeutenden Wirtschaftsakteur im Indischen Ozean. IBL ist in den wichtigsten Sektoren der mauritischen Wirtschaft tätig und verfügt über ein globales Portfolio von rund 300 Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen

