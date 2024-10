Die Hüttengaudi beginnt!

Das Bayreuther Winterdorf startet am 15. Oktober in die neue Saison

Geht in Bayreuth eigentlich alles mit rechten Dingen zu? Während anderswo noch Kürbisse geschnitzt und die letzten Sonnenstrahlen eingefangen werden, macht Bayreuth kurzerhand Schluss mit dem Herbst und läutet den Winter ein – und das mitten im Oktober. Für diese charmante „Saisonverschiebung“ sorgt das Bayreuther Winterdorf – eine urige Hüttenlandschaft mitten im Herzen der Stadt. Ab 15. Oktober öffnet das Winterdorf seine Pforten und lädt bis Ende Dezember die Besucher zum Genießen und Feiern ein.

Auf 480 Quadratmetern bietet das Bayreuther Winterdorf eine gemütliche Alpenatmosphäre, die Jung und Alt gleichermaßen begeistert. Mehr als 120.000 Besucher kommen jedes Jahr, um die einmalige Mischung aus traditioneller Hüttengemütlichkeit, vielfältigem Musikprogramm und kulinarischen Genüssen zu erleben – und das seit nunmehr 20 Jahren.

Zur diesjährigen Eröffnung am 15. Oktober sind alle herzlich eingeladen, die neue Winterdorf-Saison einzuläuten. Ob eine kurze Auszeit beim Stadtbummel, ein Glühwein mit Kollegen oder ein geselliger Abend mit Freunden – das Bayreuther Winterdorf bietet das perfekte Hüttenfeeling. Am wärmenden Kaminfeuer können die Besucherinnen und Besucher hausgemachte Schmankerl und eine Vielzahl an Glühwein-Spezialitäten in einem einzigartigen Ambiente genießen. Die liebevoll gestalteten Hütten laden bei einem heißen Getränk zum Verweilen und Entspannen ein.

Neben dem kulinarischen Angebot erwartet die Besucher aber auch ein täglich wechselndes Eventprogramm. Von After-Work-Partys und Apres-Ski-Events, bis hin zu Kinderveranstaltungen und Live-Musik ist für jede Altersgruppe etwas dabei. So hat sich das Winterdorf zu einem beliebten Treffpunkt etabliert, der in Bayreuth jede Menge Schwung in die dunkle Jahreszeit bringt.

Die Speisekarte hält eine Auswahl an herzhaften Schmankerln, süßen Leckereien und verschiedensten Heiß- und Kaltgetränken bereit. Besonderen Wert wird auf die Qualität und regionale Herkunft der Produkte gelegt. So stammen Zutaten, wo immer möglich, von lokalen Anbietern. Neben den berühmten „Baraider Bratwürsten“ gibt es über 16 Sorten Glühwein, Punsch und andere Heißgetränke sowie eine Auswahl an verschiedenen Biersorten, darunter das speziell designte „Bayreuther Hell“ im Winterdorf-Look. Als besonderes Highlight präsentiert das Winterdorf den exklusiven Glühwein „Hüttenfieber“, der in Zusammenarbeit mit der Traditionskelterei Kurt Heide entwickelt wurde.

Geschichte des Winterdorfs

Das Bayreuther Winterdorf blickt auf eine über 20-jährige Tradition zurück und ist heute eine feste Institution in Oberfranken. Die Anfänge reichen bis ins Jahr 2002, als am heutigen Standort der L’Osteria das sogenannte Nikolaushaus entstand – eine einzelne Holzhütte, aus der sich später das Winterdorf entwickeln sollte. Nach einem Standortwechsel 2003 zog das Nikolaushaus in die Maximilianstraße vor die Spitalkirche. Der große Erfolg und die positive Resonanz der Besucher führten 2004 zur ersten Version des Winterdorfs, das aufgrund des Platzbedarfs in den Ehrenhof verlegt wurde, wo es bis heute jährlich aufgebaut wird.

2007 folgte der Neubau des Winterdorfs in seiner heutigen Form mit all den Hütten, die für das einmalige Alpenflair sorgen. Im Laufe der Jahre hat sich das Winterdorf stetig weiterentwickelt und lockt Besucher aus ganz Deutschland in die Bayreuther Innenstadt.

Fakten:

-20 Jahre Tradition – Deutschlands erstes Winterdorf (seit 2004)

-Gemütliche Atmosphäre auf 480 Quadratmetern

-Über 120.000 Besucher jährlich

-Auswahl aus 16 verschiedenen Heißgetränkesorten

-Abwechslungsreiches Programm mit DJs, Live-Musik und zahlreichen Events

Kontakt und verantwortlich für den Inhalt:

Bayreuther Winterdorf GmbH

Luitpoldplatz 6

95444 Bayreuth

Maximilian Vogel (Geschäftsleitung)

E-Mail: info@bayreuther-winterdorf.de

Tel.: 0171 860 50 26

www.winterdorf-bayreuth.de

Bilder stehen zum Download bereit unter:

https://winterdorf-bayreuth.de/presse/

Bei uns im Bayreuther Winterdorf trifft die oberfränkische Weihnachtstradition auf den unvergleichlichen Charme der Alpen.

Bei der Planung und Gestaltung unseres gesamten Dorfes und der exklusiven Holzhütten, war es uns am wichtigsten eine Wohlfühlatmosphäre für unsere Gäste zu schaffen. Ein Ort an dem man sich mit Freunden trifft, um zusammen die gemeinsame Zeit zu genießen. Deshalb haben wir mit viel Liebe zum Detail das „Bayreuther Winterdorf“ mit seinen sechs Hütten, den Essen- und Getränkeständen im Jahr 2004 entstehen lassen.

Die einzigartige Holzoptik, die liebevoll ausgesuchten Deko-Elemente und die stimmungsvolle Beleuchtung verleihen jeder Hütte eine ganz besondere Note und machen jeden Besuch einzigartig. Egal ob Kaminfeuerromantik oder doch lieber Apres-Ski, das Winterdorf ist ein Treffpunkt für Jung und Alt und bietet für jeden Anlass das perfekte Ambiente.

Kontakt

Bayreuther Winterdorf

Max Vogel

Luitpoldplatz 6

95444 Bayreuth

0921 590 582 51



http://www.bayreuther-winterdorf.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.