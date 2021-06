PEARL sports Hula-Hoop-Reifen

Einfach und effektiv mit Schwung spielerisch die Fitness steigern

– Bauch-, Hüft- und Rumpf-Muskulatur trainieren

– Wellenförmige Noppen für zusätzlichen Massage-Effekt

– Praktisches Klick-System für einfaches Zusammenstecken

– Für jedes Fitness-Level geeignet

– Der perfekte Social Distancing-Sport

So wird die Fitness zu einer runden Sache: Durch die kreisenden Bewegungen und den Schwung aus der Hüfte fördert man gleichzeitig Muskelaufbau, Koordination und Durchblutung. Bauch, Beine und Po zu trainieren hat noch nie so viel Spaß gemacht!

Sport und Massage in einem: Dank wellenförmiger Noppen massiert man beim Kreisen gleichzeitig den Hüftbereich. Das kann das Gewebe festigen und die Rumpfmuskulatur stärken. Für ein angenehmes Workout sorgt der weiche Schaumstoff-Überzug.

Trainieren wann immer man möchte: Dank praktischem Klick-System steckt man den Hula-Hoop-Ring von PEARL sports im Handumdrehen zusammen. Und nimmt ihn zum kompakten Transport genauso schnell auseinander.

– Farbe: blau/grau

– Material: Kunststoff

– Maße: Ø 100 cm, 4 cm dick, Gewicht: 1,2 kg

– EAN: 4022107354356

Preis: 18,99 EUR

Bestell-Nr. NX-7996-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX7996-4001.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

PEARL sports 2er-Set Hula-Hoop-Reifen mit Schaumstoff-Ummantelung & Massage-Noppen

Preis: 35,99 EUR

Bestell-Nr. NC-9606-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/QBhpm3y3

