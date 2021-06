Wiechardt & Stähr auf Erfolgskurs

Kooperation mit OASE GmbH

Mehr als eine Fatamorgana – Kooperation zwischen OASE und WIECHARDT & STÄHR

Was zunächst mit einem selbstgebauten Teichschlammsauger begann, mündet nun in einer Kooperation mit der weltweit bekannten deutschen Firma OASE GMBH. Der WIECHARDT & STÄHR TEICH- UND GEWÄSSERSERVICE GBR aus Norddeutschland freut sich auf eine aussichtsreiche Zusammenarbeit im Bereich der Teichanlagentechnik.

Seit 2015 ist nicht nur die junge Firma aus dem Raum Stade exponentiell gewachsen, sondern auch die ihr zugeteilten Gewässer. “Wenn man bedenkt, wo wir vor knapp sechs Jahren angefangen haben, sind wir wahnsinnig begeistert über unseren großen Geschäftspartner”, gibt einer der Geschäftsführer, Patrick Stähr, zu verstehen. Stolz über die neue Beziehung äußert sich auch der zweite Geschäftsführer Philipp Wiechardt: “Die Produktpalette von OASE kennen wir aus unseren täglichen Arbeiten am Teich und haben durchweg gute Erfahrungen damit gemacht.”

Die gewässerbezogenen Dienstleistungen, die WIECHARDT & STÄHR ausmachen, werden dank OASE um zusätzliche Komponente erweitert. Gerade der Bereich Water Technology von OASE lässt beide Firmen extrem voneinander profitieren. Auch mit Spezifizierung auf Pumpen und Filtertechnik ist das Unternehmen OASE ein starker neuer Partner an der Seite des norddeutschen Teams. Zusammengesetzt aus verschiedensten Disziplinen, arbeiten Fischwirtschaftsmeister, ein Abwassermeister, eine Biologin und ein Umweltingenieur sowie freie Mitarbeiter*innen daran, das größtmögliche Potenzial aus jedem Gewässer herauszuschöpfen. Naturnahe Konzepte zu verfolgen und die Ursachen, nicht bloß die Symptome, zu bekämpfen, gehört zu der Firmenphilosophie von WIECHARDT & STÄHR.

Wir leben Teich!

Seit 2015 sind wir Ihr kompetenter Partner für die Pflege von Teichen und Gewässern aller Art im norddeutschen Raum. Wir, das sind allen voran Philipp Wiechardt und Patrick Stähr, Geschäftsführer und Gründer des Teich- und Gewässerservices. Bereits von klein auf waren Wasser und die darin ansässigen Lebewesen unsere Leidenschaft, was diverse Aquarien und Versuche im Kinderzimmer bezeugen konnten. Schon früh wurde uns bewusst, dass das Element Wasser auch in unserem späteren Berufsleben eine grundlegende Rolle einnehmen soll. Dementsprechend richteten wir unsere Ausbildungen auf die Bereiche Tiere, Wasser, Biologie und Chemie aus. Mit langjähriger Erfahrung als ausgebildeter Abwassertechniker und gelernter Fischwirt gründeten wir schließlich im September 2015 die Firma Wiechardt & Stähr Teich- und Gewässerservice GbR. Das Ziel unserer Teichpflege ist für unsere Kunden stets eine naturnahe Lösung zu finden. Egal ob Gartenteich, Fischteich, Schwimmteich oder sonstige Gewässer. Bei all unseren Aufträgen arbeiten wir biologisch-ökologisch und unter der Berücksichtigung chemisch-technischer Belange.

Kontakt

Wiechardt & Stähr Teich- und Gewässerservice GbR

Patrick Stähr

Löhweiden 14

21709 Himmelpforten

015222946136

service@wiechardtundstaehr.de

https://www.teich-und-gewässerservice.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.