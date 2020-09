Penetrationstest: SECUDOS lässt Appliance-Lösungen unter die Lupe nehmen

Sicherheitslücken in DOMOS und Qiata 2.0 behoben

Kamen, 30. September 2020 – SECUDOS, deutscher Anbieter für Appliance-Technologien und -Dienstleistungen, hat seine Lösungen auf ihre Sicherheit überprüfen lassen. In einem unabhängigen Penetrationstest wurden in dem Betriebssystem DOMOS und in der multifunktionalen Edge-Applikation Qiata 2.0 nach gängigen sowie komplexen Schwachstellen gesucht. So wurden zwei Sicherheitslücken gefunden, die der Hersteller umgehend patchte.

Wie wichtig die Sicherheit von geschäftskritischen IT-Anwendungen und -Systemen ist, zeigte aktuell ein Hackerangriff auf die Uniklinik Düsseldorf. Um seinen Kunden jederzeit eine sichere Nutzung seiner Lösungen zu bieten, entschied sich SECUDOS für ein externes Pentesting.

Zwei Schwachstellen gefunden und behoben

In der Sicherheitsüberprüfung durch die Firma SySS GmbH in Tübingen wurden zwei Sicherheitsschwachstellen im Betriebssystem DOMOS und in der Secure File Transfer-Lösung Qiata 2.0 gefunden. Im Rahmen des Responsible Disclosure-Prozesses der Firma SySS wandte sich der zuständige Consultant an SECUDOS, um die Schwachstelle gemeinsam zu beheben.

Bei der ersten Schwachstelle handelt es sich um ein persistent Cross-Site Scripting, das es einem Angreifer erlaubt, schadhaften JavaScript-Code in die Kommentare eines Transfers einzubetten. Bei der zweiten Sicherheitslücke handelt es sich um eine Command Injection. Diese gibt einem am Verwaltungsdashboard angemeldeten Angreifer die Möglichkeit, beliebige Systembefehle als “root” auszuführen. So kann es zu einer vollständigen Kompromittierung des Systems kommen.

“Wir möchten unseren Kunden jederzeit vertrauenswürdige und zuverlässige Lösungen zur Verfügung stellen. Sicherheit und unser Qualitätsmanagement haben daher für uns oberste Priorität”, sagt Markus Gringel, Mitglied der Geschäftsführung bei der SECUDOS GmbH. “Deshalb freuen wir uns umso mehr, dies mithilfe der Kompetenz externer Partner sicherstellen zu können. Nach dem Test durch die erfahrenen SySS-Experten haben wir die Sicherheitsschwachstellen in der DOMOS-Version 5.8.1 und in der Qiata FTA-Version 2.00.00 umgehend behoben.”

SECUDOS empfiehlt seinen Kunden, das Betriebssystem DOMOS sowie die Secure File Transfer-Lösung Qiata 2.0 auf den neuesten Stand zu bringen.

Detaillierte Informationen zu den gefundenen Schwachstellen finden Sie in den Security Advisories der Firma SySS:

SYSS-2020-024: Persistent Cross-Site Scripting in “Qiata” Secure File Transfer ( https://www.syss.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/Advisories/SYSS-2020-024.txt)

SYSS-2020-025: Authenticated OS Command-Injection mit Privilege Escalation in “DOMOS 5.8”

( https://www.syss.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/Advisories/SYSS-2020-025.txt)

Über SECUDOS:

SECUDOS ist ein innovativer und schnell expandierender Anbieter für Appliance-Technologien und -Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf IT-Sicherheit und Compliance. Als Spezialist mit langjähriger Markterfahrung stellt er seinen Kunden zuverlässige und leicht zu bedienende Hard- und Softwarelösungen bereit. SECUDOS unterstützt Unternehmen auf dem Weg zu ihrer Digitalen Souveränität, um eine beherrschbare und effiziente IT-Infrastruktur aufzubauen – einfach, sicher und nachvollziehbar.

Das Produktportfolio steht für IT-Security Made in Germany und umfasst neben dem hauseigenen Betriebssystem DOMOS die multifunktionale Edge-Applikation Qiata. Mit dieser erhalten Unternehmen ein Tool für die sichere und geregelte Zusammenarbeit von internen und externen Teilnehmern in Projekten. Darüber hinaus lässt sich mit dem MultiAppliance-Center mit einfachen Mitteln virtuell ein eigenes Netzwerk aufbauen. Abgerundet wird das Spektrum durch umfangreiche Services wie weltweit verfügbare Logistikdienstleistungen und einen professionellen Support.

Firmenkontakt

SECUDOS GmbH

Philipp Mesdag

Südfeld 9C

59174 Kamen

+49 2307 28 50 53 50

philipp@secudos.de

http://www.secudos.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Liebscher

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

+49 2661-912600

secudos@sprengel-pr.com

https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.