Perfekte Hygiene – ganz ohne Chemie

Immer mehr Friseur- und Kosmetiksalons setzen auf Green Cleaning

Überall dort, wo Haare, Haut und Nägel im Mittelpunkt stehen, sind absolute Sauberkeit und Hygiene Pflicht. In der anhaltenden Pandemielage waren und sind daher Friseur- und Kosmetiksalons sowie Fußpflege-Praxen besonders gefordert, effektive und sichere Hygienekonzepte zu entwerfen. Gleichzeitig wächst jedoch auch in dieser Branche der Wunsch nach nachhaltigen und weniger aggressiven Reinigungsalternativen. Erfüllen lässt sich beides dank einer innovativen Lösung: chemiefreie Reinigung mit Microtrockendampf.

“Wer intensiv mit chemischen Reinigungsmitteln putzt, bewirkt eigentlich das Gegenteil von dem, was er bezweckt. Anstatt eine höhere Sauberkeit zu erzielen, besteht stattdessen die Gefahr, dass es immer unhygienischer wird”, weiß Fritz Pattis, Geschäftsführer der Medeco Cleantec GmbH, die Green Cleaning-Systeme entwickelt und vertreibt. Was widersprüchlich klingt, ist bei näherem Hinsehen ganz logisch. “Je mehr Putz- und Desinfektionsmittel zum Einsatz kommen, desto mehr Rückstände hinterlassen diese auf allen Flächen, die gereinigt werden. Rückstände, an denen sich im Handumdrehen neuer Schmutz und vor allem neue Bakterien und Viren anhaften.”

Ein “Teufelskreis”, der umso mehr dort für Probleme sorgt, wo häufig geputzt wird. “In Friseursalons, Kosmetikstudios oder bei der Fußpflege wird viel mit flüssigen Pflegeprodukten gearbeitet. Hier muss oft mehrmals täglich geputzt werden, um dem Sauberkeitsanspruch für körpernahe Dienstleistungen gerecht zu werden. Wird aber immer wieder über die bestehenden Rückstände von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln drüber gewischt, ist das eher eine Verschlimmbesserung als eine effektive Reinigung.”

Green Cleaning schont Umwelt, Kosten und Gesundheit

Für wirklich effektive Sauberkeit und Hygiene ist daher eine rückstandsfreie Reinigung das Ziel, das sich durch den Einsatz von Microtrockendampf nicht nur unkompliziert, sondern auch kostensparend erreichen lässt. “Microtrockendampf ist sehr heißer und dadurch sehr trockener und feiner Dampf. Alles Eigenschaften, die jede Menge Vorteile mit sich bringen”, erklärt Fritz Pattis. So ist dank des sehr geringen Wasseranteils von nur 5 % der trockene Dampf selbst für textile und empfindliche Oberflächen geeignet, die wenig oder keine Feuchtigkeit vertragen. Gleichzeitig sorgen der hohe Druck der Micro Cleaner von Medeco Cleantec sowie eine Temperatur von über 180 Grad dafür, dass nicht nur alle Verschmutzungen und Putzmittelrückstände vollständig entfernt werden, sondern durch die thermische Desinfektion Keime hochgradig reduziert werden.

Überzeugend sind darüber hinaus auch die “Nebeneffekte” des Green Cleanings per Microtrockendampf. “Zur Reinigung wird nichts als ein wenig Wasser benötigt. Die Kosten für mehr Wasserverbrauch sowie teure Putzmittel kann man sich also komplett sparen.” Da die Reinigung per Microtrockendampf für sämtliche Anwendungsbereiche von den Böden über Waschbecken bis hin zu Arbeitsinstrumenten und Möbeln geeignet ist, amortisiert sich die Anschaffung eines Micro Cleaners umso schneller. Neben dem Budget wird noch dazu die Umwelt geschont, indem auf chemische Mittel inklusive deren Plastikverpackung verzichtet wird. Dritter Pluspunkt ist zudem der Faktor Gesundheit. “Die meisten Menschen unterschätzen den gesundheitsschädlichen Einfluss von chemischen Reinigungsmitteln, vor allem auf die Atemwege aber auch auf die Haut. Gerade bei kosmetischen Dienstleistungsbetrieben wäre der Verzicht auf aggressive Putzmittel-Rückstände daher auch ein wichtiger Service für die Kunden.”

Je nach Betriebsgröße und dem Spektrum der Einsatzgebiete haben die Green Cleaning-Experten von Medeco Cleantec Reinigungsgeräte in verschiedenen Modellgrößen entwickelt, die jedoch alle nach dem gleichen Prinzip und auf Basis von Microtrockendampf für optimale Sauberkeit sorgen.

Mehr Infos zu den Modellen und dem umfangreichen Zubehörsortiment unter www.medeco-cleantec.de

Die Medeco Cleantec GmbH und ihre Partner haben mehr als 30 Jahre Erfahrung und Know how im Bereich Entwicklung, Produktion, Handel und Beratung zu Produkten für chemiefreie hygienische Reinigung und Desinfektion und zu kompletten Green Cleaning-Konzepten.

Green Cleaning bedeutet hygienische Sauberkeit durch den Verzicht auf Reinigungsmittel in der täglichen Reinigung. Stattdessen kommen Micro Cleaner zum Einsatz, die durch Micro-Trockendampf eine dauerhaft bessere Sauberkeit und Hygiene ohne Rückstände von Chemikalien erreichen.

