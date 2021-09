Perfekte Wimpernverlängerung in den LUXUSLASHES LOUNGES

Luxuslashes Lounge = Wimpernverlängerung

LUXUSLASHES® steht für professionelle Wimpernverlängerung und -pflege. Viele der Produkte kannst du für zu Hause bestellen. Den wahren Luxus und den perfekten Look sicherst du dir aber in den LUXUSLASHES® Lounges. Hier erfährst du, was dich dort erwartet.

Inhalt:

Perfekte Dienstleistung in den LUXUSLASHES® Lounges

Höchste Produktqualität in den LUXUSLASHES® Lounges

Perfektes Design in den LUXUSLASHES® Lounges

Wo gibt es LUXUSLASHES® Lounges?

Welche Dienstleistungen bekomme ich in einer Lounge von LUXUSLASHES®?

Perfekte Dienstleistung in den LUXUSLASHES® Lounges

Die LUXUSLASHES® Lounges basieren weltweit auf drei Grundsätzen: perfekten Dienstleistungen, einer einzigartigen Produktqualität und hochwertigstem Design.

Dass du wirklich eine perfekte Dienstleistungen bei deiner Wimpernverlängerung bekommst, sichert LUXUSLASHES® mit der Ausbildungsgarantie. Über die Jahre hinweg wurde ein einzigartiges Ausbildungskonzept entwickelt, das weltweit standardisiert ist und überall ein gleichbleibend hohes Niveau garantiert. Außerdem sind in jeder Lounge von LUXUSLASHES® immer mehrere Stylistinnen gleichzeitig anwesend. Dadurch bekommt jede Kundin für ihre Wimpern die vollste Aufmerksamkeit.

Höchste Produktqualität in den LUXUSLASHES® Lounges

Nur mit Produkten von optimaler Qualität kannst du einen zauberhaften Look mit perfekt gepflegten Wimpern erhalten. Um die Qualität immer gleichbleibend hoch zu halten, werden alle LUXUSLASHES® Anwendungsprodukte in Deutschland hergestellt und nach strengsten Kriterien geprüft. Neben dem perfekten Aussehen steht auch die Verträglichkeit für Wimpern und Augen im Zentrum unserer Qualitätskontrollen. In den LUXUSLASHES® Lounges kommen nur Originalprodukte von LUXUSLASHES® zum Einsatz. Einige Premiumprodukte für deine Wimpernverlängerung sind sogar ausschließlich in den Lounges erhältlich.

Perfektes Design in den LUXUSLASHES® Lounges

Wenn du zu LUXUSLASHES® in eine Lounge kommst, sollst du dich sofort wohlfühlen und in Luxus schwelgen können. Eine Wimpernverlängerung ist nicht nur eine Schönheitsbehandlung, sondern soll auch Wellness und Genießen bedeuten. Damit das gelingt, sind alle LUXUSLASHES® Lounges exklusiv ausgestattet. Dich erwartet eine beruhigende Wohlfühlatmosphäre in luxuriöser Umgebung.

Wo gibt es LUXUSLASHES® Lounges?

LUXUSLASHES® betreibt Lounges in unterschiedlichen europäischen Ländern. In Deutschland gibt es LUXUSLASHES® Lounges in Hamburg, Berlin und Bad Homburg. In Österreich findest du in Wien eine Lounge. Hinzu kommen einige geprüfte Salons, die ebenfalls die Produkte und Dienstleistungen von LUXUSLASHES® anbieten dürfen. Du findest sie unter anderem in Dänemark, Deutschland, der Schweiz, Österreich, Serbien und Kroatien.

FINDE HIER DIE LOUNGE IN DEINER NÄHE!

Welche Dienstleistungen bekomme ich in einer Lounge von LUXUSLASHES®?

In den Lounges stehen die Wimpern der Kundinnen im Zentrum des Geschehens. Hier bekommst du Wimpernverlängerungen für jede Persönlichkeit und alle Ansprüche. Von natürlich bis spektakulär: Die LUXUSLASHES® Lounges bringen die Augen jeder Frau zum Strahlen.

Neben der Wimpernverlängerung bekommst du bei LUXUSLASHES® hochwertigste Pflege- und Styling Produkte für die Wimpern. Schaue doch mal in der LUXUSLASHES® Lounge in Hamburg, Berlin oder einer der anderen Städte vorbei und mache dir selbst ein Bild!

Aus einer Idee wurde eine Marke.

Als einer der Marktführer im Bereich Wimpern Verkauft und vermarktet die GmbH Ihre entwickelten Produkte an B2B und B2C Kunden und stellt ein ausführliches Schulungskonzept sowie ein breites, exklusives Produktsortiment zur Verfügung. Durch gutes Marketing wurde daraus eine Marke, welche die Kunden kennen und auch gezielt suchen.

Qualität Made in Austria

Kontakt

LUXUSLASHES

Regina Foltynek

Hauptstrasse 148 148

1140 Wien

+4366488454392

office@luxuslashes.com

http://www.luxuslashes.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.