Automaten & Hotels: PLAZA Hotelgroup stattet Hotels mit Flavura Kaffeeautomaten und Snackautomaten aus

Flavura Kaffeeautomaten und Snackautomaten sind ab sofort in den Hotels der PLAZA Hotelgroup im Einsatz (www.flavura.de & www.plazahotels.de)

+++ PLAZA Hotelgroup GmbH: Die Spezialisten für Stadt- und Businesshotels +++

2002 wurde das Fundament für die PLAZA Hotelgroup von dem Unternehmerpaar Yonca und Ihsan Yalaz gelegt und 2013 entstand die gleichnamige GmbH mit Sitz in Heilbronn. Die PLAZA Hotelgroup GmbH betreibt derzeit gehobene Mittelklasse- und Businesshotels an 39 Standorten in Deutschland, Österreich und den Niederlanden mit insgesamt über 6.000 Zimmern.

“Höchster Komfort, Top-Service und freundliche Mitarbeiter sind Standard in unserem Portfolio, das speziell auf Viel- und Geschäftsreisende abzielt. Das A und O für sie sind zentrale Lage, große komfortable Betten, modernes Design und natürlich schnelles WLAN zu bezahlbaren Preisen. Genau das alles erfüllen wir an jedem unserer europaweiten Standorte”, erläutert Yonca Yalaz, Geschäftsführerin der PLAZA Hotelgroup GmbH. Durch ihre zentrale Lage und moderne Einrichtung sind die Hotels aber auch für Gäste aus dem Bereich Freizeit- und Städtetourismus interessant.

+++ Standorte der Flavura Kaffeeautomaten und Snackautomaten in den Hotels der PLAZA Hotelgroup: +++

PLAZA Hotel Schwerin

Bleicher Ufer 23

D-19053 Schwerin

Best Western Hotel am Kastell

Kastellstraße 64

D-74080 Heilbronn

PLAZA Hotel Bruchsal

Am Mantel 1A

D-76646 Bruchsal

PLAZA Inn Karlsruhe

Sure Hotel Collection by Best Western

Siemensallee.86

D-76187 Karlsruhe

PLAZA Hotel Blankenburg Ditzingen

Sure Hotel Collection by Best Western

Gerlinger Str. 27

D-71254 Ditzingen

PLAZA Kongresshotel Stuttgart

Siemensstraße.26

D-70469 Stuttgart

PLAZA Premium Recklinghausen

Hochlarmarkstr.66

D-45661 Recklinghausen

PLAZA Hotel Mühldorf am Inn

Rheinstraße 44

D-84453 Mühldorf am Inn

Best Western Plus Plaza Hotel Graz

Conrad-von-Hötzendorferstraße 60

AT-8010 Graz

Weitere Informationen: www.plazahotels.de

+++ Flavura Kaffee und Vending Automaten +++

Flavura aus Berlin und Magdeburg ist der spezialisierte Automatenhersteller, Automatengroßhandel, Automatenaufsteller, Automatenservice, Automatenvertrieb und Fachhändler von hochwertigen Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zum Sortiment der Flavura Kaffeeautomaten und Vending Automaten gehören:

– Getränkeautomaten: Heißgetränkeautomaten & Kaltgetränkeautomaten

– Kaffeeautomaten & Kaffeevollautomaten

– Wasserautomaten & Wasserspender

– Leergutautomaten & Rücknahmeautomaten: Automaten für Leergut, Einweg- und Mehrweg-Getränkeverpackungen

– Eisautomaten

– Verpflegungsautomaten: Foodautomaten & Snackautomaten

– Vending Automaten: Verkaufsautomaten & Warenautomaten

– 24-7-Automatenshop: Automaten Minimarkt & Automaten Supermarkt

mit technischem Service für Kaffee, Getränke, Eis, Food & Snacks sowie Non-Food für Firmen und Gewerbetreibende.

Die Flavura Kaffeerösterei ist Hersteller, Produzent und vertreibt die Kaffeemarke “Flavura Kaffee”. Automatenfüllprodukte wie beispielsweise Getränke und Snacks für Vending-Automaten runden das Angebot von Flavura ab.

Flavura Kaffee- und Vending-Automaten beliefert als Automatenaufsteller und Automatenservice Kunden mit Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Flavura Kaffee- und Vending Automaten sind im Einsatz u.a. in Agenturen, Büros, Firmen, Unternehmen & Konzerne, Autohäuser, Bäckereien & Tankstellen, Kantinen & Mensen, im HoReCa- & Gastronomie-Bereich (Hotel, Restaurant, Cafe), Bildungseinrichtungen wie Bibliotheken, Schulen & Universitäten, Fitnessstudios, Sportvereine & Sportzentren, öffentliche Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen & Freizeitanlagen, Schwimmbad & Freibad, Kinos & Theater, Kindergarten & Kitas, Krankenhäuser & Kliniken, Altenheime, Pflegeheime & Seniorenresidenzen sowie Behörden und Verwaltungen.

Weitere Informationen:

https://www.flavura.de

